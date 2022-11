¿Por qué hay

cada vez más

pacientes que no

tienen su asma

bajo control?

En el último tiempo se comprobó un aumento significativo de personas que padecen la enfermedad y, según indican expertos en el tema como el Dr. Dave Singh, profesor de Farmacología Clínica y Medicina Respiratoria, director médico de la Unidad de Evaluación de Medicamentos de The University of Manchester, Reino Unido, tiene que ver, en gran medida, con el hecho de que no toman sus remedios preventivos.