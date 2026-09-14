La calidad de la piel: el nuevo lujo de la belleza

Durante años, la medicina estética estuvo asociada a rostros más tensos, volúmenes marcados, arrugas borradas y facciones transformadas. Sin embargo hoy cada vez más pacientes buscan verse mejor con una piel saludable y luminosa, pero sin perder naturalidad. En este contexto, los biorremodeladores aparecen como aliados de la calidad de piel. Profhilo, un compuesto de ácido hialurónico ultrapuro, mejora propiedades de la piel como hidratación, elasticidad, firmeza y laxitud manteniendo los rasgos de la persona.

Profhilo, la clave para una piel saludable y luminosa

El nuevo objetivo no es cambiar el rostro, sino mejorar la calidad de la piel. Ya no se trata solo de corregir una arruga puntual, sino de mirar el rostro de manera integral. “Una buena medicina estética no debería cambiar una cara, sino acompañar las facciones, mejorar lo que necesita y, sobre todo, preservar su identidad. Buscamos resultados progresivos, armónicos y personalizados”, explicó Eva Fischer (M.N. 183318), médica especialista en estética.

La consulta: donde todo comienza

Según los especialistas, las pacientes ya no llegan a la consulta necesariamente con el pedido de modificar una zona específica, sino con sensaciones más generales: piel apagada, cansancio, pérdida de luminosidad o falta de frescura.

“Hoy muchas pacientes llegan diciendo: ‘Quiero verme mejor, pero no quiero que se note qué me hice’. Buscan verse más descansadas, luminosas y saludables”, contó Fischer y explicó que los expertos deben “mirar el rostro de manera integral y no solamente a perseguir arrugas o algo puntual”.

La medicina estética está en constante evolución

La consulta médica se vuelve el primer paso, ya que no todas las pieles envejecen igual, no todas tienen las mismas necesidades y dos personas de la misma edad pueden requerir abordajes completamente diferentes.

“El tratamiento empieza con un buen diagnóstico. En la consulta evaluamos la piel, la anatomía facial, antecedentes, expectativas y prioridades. La tecnología es una herramienta; el criterio médico es lo que determina cuándo y cómo utilizarla”, aclaró.

Por qué utilizar Profhilo y Profhilo Structura

Dentro de esta nueva mirada, los biorremodeladores aparecen como aliados de la calidad de piel. Profhilo, compuesto por ácido hialurónico ultrapuro, no busca modificar facciones ni aportar volumen artificial, sino acompañar la calidad cutánea de manera progresiva.

En la actualidad se busca acompañar los rasgos característicos de cada rostro

“Profhilo es un producto inyectable compuesto por ácido hialurónico que utilizamos dentro de estrategias destinadas principalmente a mejorar propiedades de la piel, como hidratación, elasticidad y laxitud”, explicó Fischer.

Por otro lado, también se encuentra el Profhilo Structura, que trabaja en otro plano. “Structura cambia el plano y también el objetivo. Está diseñado para ser aplicado en el tejido adiposo superficial y busca actuar sobre cambios relacionados con la pérdida y alteración de esos compartimentos con el envejecimiento”, detalló la especialista.

Como forma sencilla de explicarlo según los expertos, Profhilo trabaja sobre la piel y Profhilo Structura trabaja sobre la estructura. La elección depende del diagnóstico y de qué tejido está mostrando signos de envejecimiento.

Importa qué se aplica, en qué paciente, con qué criterio médico y con qué respaldo

“Si el problema predominante está en la calidad de la piel —deshidratación, menor elasticidad o laxitud— puedo pensar en Profhilo. Si el diagnóstico muestra alteraciones de los compartimentos adiposos superficiales y pérdida de soporte asociada al envejecimiento, puedo evaluar Structura”, resumió Fischer.

La importancia de la bioseguridad

En medicina estética, el resultado visible ya no es el único parámetro, sino que también importa qué se aplica, en qué paciente, con qué criterio médico y con qué respaldo. “La bioseguridad debe ser un pilar fundamental de cualquier tratamiento”, explicó la doctora Catalina Ruales Dávalos, (M.N. 173937), especialista en Dermatología Estética Integral y rejuvenecimiento natural avanzado, instructora de Dermatología Estética Regenerativa del Hospital Eva Perón y directora de Ci. Dermatología & Más.

La belleza natural no se logra con una fórmula universal ni con un único tratamiento

“Hoy la tendencia no es puramente estética; el verdadero éxito radica en elegir productos seguros, estudiados y adecuados a la salud de cada paciente”, agregó.

Dentro de esta mirada, la profesional destacó el lugar de los tratamientos con ácido hialurónico ultrapuro, como Profhilo. “Profhilo no es un relleno; es un tratamiento biorregenerador. No busca modificar facciones ni aportar volumen artificial, sino mejorar la calidad de la piel, su hidratación, elasticidad, firmeza y luminosidad”, afirmó.

Verse mejor sin dejar de ser uno mismo

Según explicó Ruales Dávalos, la belleza natural no se logra con una fórmula universal ni con un único tratamiento. Todo empieza en la consulta, en el diagnóstico y en una mirada integral de la piel y del rostro. El objetivo ya no es cambiar la cara ni borrar todos los signos del tiempo, sino acompañarlos con criterio. Que la piel se vea más sana, luminosa y descansada. Que el rostro conserve su identidad. Y que el resultado no hable del tratamiento, sino de una belleza más auténtica.

Se busca que el rostro conserve su identidad

“El resultado más elegante es aquel en el que alguien te dice: ‘¡Qué bien te veo!’, pero no puede identificar exactamente qué cambió. Esa, para mí, es una de las mejores definiciones de medicina estética bien realizada", concluyó Fischer.

Profhilo es impulsado por la innovación en medicina estética

Para consultar todos los beneficios de este producto se puede consultar en sus redes sociales @ibsa_derma_ar

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