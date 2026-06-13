La esperada celebración del Inti Raymi, de Cuzco a Jujuy

El Inti Raymi es una antigua festividad incaica en honor a Inti, el dios sol, celebrada en el solsticio de invierno. En quechua, inti significa sol y raymi, fiesta. Durante esta celebración religiosa y cultural, se rendía homenaje a la principal deidad inca y se pedía por la fertilidad de la tierra y la prosperidad del nuevo ciclo. Como todos los años

El epicentro de los festejos es la ciudad de Cuzco, en Perú. En la época inca, el Inti Raymi duraba unos 15 días, durante los cuales se realizaban sacrificios y se realizaban bailes o danzas para adorar al Inti. El último Inti Raymi que se realizó con la presencia del emperador inca fue en 1535; un año antes de la conquista española.

En la actualidad, el Inti Raymi es una representación teatral a la que miles de cusqueños y personas de diferentes lugares del mundo asisten para formar parte de esta manifestación cultural y tradicional. Se realiza todos los años el 24 de junio, día de Cuzco.

La primera puesta en escena se realiza en el Templo del Sol, Coricancha o Santo Domingo; luego continúa en la Plaza Mayor del Cusco y, por último, se traslada a la explanada de Sacsayhuamán, donde la presentación tiene una duración aproximada de 2 horas. Finalmente, termina al promediar las 15:30.

También en Jujuy

En Huacalera, Jujuy, los festejos serán el 20 de junio de 2026

Para los que quieran vivir una fiesta similar en la Argentina, pueden ir hasta Huacalera, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca . El 20 de junio, en la tradicional Casa Mocha, una casona de 180 años rodeada de cerros y el río Grande. Es un emprendimiento que funciona como punto de convergencia del turismo gastronómico, vitivinícola y cultural de la región.

Desde las 17 hasta la medianoche, habrá una ceremonia ritual alrededor del fuego con música en vivo, una gran peña folklórica y una feria de comidas invernales.

Rituales incaicos forman parte de la celebración

El ritual alrededor del fuego estará a cargo de Noemí Martínez -maestra de ceremonias- acompañada por la música en vivo de Grupo Juje. Luego, habrá una gran peña folklórica en la que participarán Coroico, Grupo Echevé, Rafa Verón y Alejandro Zogbe. Durante todo el evento estará disponible una feria de comidas calentitas de invierno y una barra de bebidas en la que los vinos de Bodega El Bayeh serán protagonistas.