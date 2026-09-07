“La estrategia son las personas”: la provocadora mirada de Xavier Marcet contra la mediocridad en las organizaciones

Esquivar la mediocridad es el título de uno de los libros más famosos del consultor español en management Xavier Marcet. La obra, cargada de provocación, está basada en las propias notas que el autor tomó tras horas y horas de entrevistas, reuniones y sesiones de trabajo con empresas y universidades.

Entrevistado por el periodista de La Nación José del Río en el marco de una charla organizada por Fundación OSDE –que transcurrió a auditorio repleto, y con cientos de personas siguiendo la transmisión vía streaming por YouTube– Marcet se explayó en el concepto de mediocridad como una especie de decisión de autocomplacencia, o incluso de comodidad.

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“Todos en algún momento fallamos –advirtió–. Pero cuando no hay autenticidad, entonces hay mediocridad”. “¿Y cómo detecto la falta de autenticidad?”, retrucó Del Río.

La pregunta encontró al consultor en terreno conocido: “La encuentras en estos que su ego llega diez minutos antes que ellos. En la gente que es incapaz de tener en cuenta a los demás. Y que no recuerda cómo era mirar a los que tenían responsabilidad antes de tener ellos mismos responsabilidad”.

“Pero en general –reconoció también– recuerdo más a la gente memorable, que me hizo crecer como persona, a esos que con su comportamiento son capaces de irradiar algo para que la cosa sea mejor. A ellos está dedicado este libro”.

A lo largo de la charla el consultor despertó tanto risas como reflexiones y aplausos. Una de sus ideas clave: "el respeto está por encima de todos los valores organizacionales".

“La brevedad es de una potencia extraordinaria”

El enfoque que Marcet trabajó y hoy difunde se conoce como “management humanista”, y el adagio que mejor lo resume es “la estrategia son las personas”. Pragmático, agudo e inconformista, el autor se ocupó durante toda la charla de conducir al público por un recorrido de ideas profundas y la vez muy reconocibles en lo cotidiano. Una de las claves: colocar al respeto por encima de los valores organizacionales. “El respeto es lo básico –enfatizó–. Incluso cuando estás teniendo una conversación difícil, nunca pierdes el respeto”.

Del Río llevó a la conversación otro concepto: el de sentido común. “Para sofisticar, para hacerlo más complicado, está cualquiera –marcó entonces Marcet–. Si tú eres un maestro de añadir, añadir y añadir, es porque todavía te falta mucho. No me digas los comités que has creado: dime los que has cerrado”, señaló también, y despertó entre los asistentes un ruidoso aplauso.

“La sencillez tiene que ver con quedarse con lo esencial”, lanzó y sugirió tres reglas para lograrla. “La primera: hacer un esquema antes de hablar. La buena comunicación consiste en no tener que decirlo todo. Dos: no repitas nunca algo que ya se haya dicho. Y tres: habla menos de lo que la gente espera. La brevedad es de una potencia extraordinaria”.

“Habrá Inteligencia Artificial, pero nunca sabiduría artificial”, deslizó hacia el final del encuentro, definiendo a este tiempo histórico como “un momento para observar las cosas con mucha atención y mucha calma”. Llamó a, más que nunca, “mirar a tu cliente a los ojos”. Y resaltó: “La IA nos podrá ayudar con algunas tareas, pero a las decisiones, tanto personales como colectivas, vamos a tener que seguir tomándolas”.

De izquierda a derecha: José del Río, el presidente de Grupo OSDE Martín Pochat, Xavier Marcet y el director general de Grupo OSDE Cristian García Sarubbi.

El valor de rescatar a los clásicos

“Es una alegría ver un auditorio tan repleto de personas que tienen ganas de seguir sumando conocimiento”, expresó el director general de Grupo OSDE Cristian García Sarubbi. Durante su presentación en el auditorio, el ejecutivo trazó un vínculo entre el trabajo de Marcet, de quien se declaró admirador, con la renovación que se dio durante el Renacimiento.

Cristian García Sarubbi, director general de Grupo OSDE, fue el encargado de presentar a Xavier Marcet en el auditorio OSDE.

“Durante el Renacimiento no se creó todo de cero, sino que fueron a buscar a los clásicos. Y no se trataba tanto de una cuestión de nostalgia, sino de mirar para adelante. Creo que algo de eso hizo Marcet con el management, que en los últimos tiempos se complejizó y alejó de las personas, quedándose sin armas. Él interpretó ese fenómeno antes y rescató al humanismo igual que hicieron en el Renacimiento”.

“Muchos se preguntarán por qué Fundación OSDE está organizando una charla de management –concluyó–. Personalmente, creo que la salud no se juega solamente en un consultorio médico, sino muchas veces en el lugar de trabajo, en cómo nos tratan e incluso en el estilo de liderazgo que tenemos. De ahí que traer a Marcet es seguir haciendo lo que decidió hacer OSDE desde hace más de 50 años: estar cerca de las personas en los momentos importantes”.

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