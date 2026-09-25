La familia que convirtió sus tierras en un proyecto para recuperar el bosque nativo

Un bosque no vuelve cuando se planta el último árbol. Vuelve cuando regresan la sombra, la humedad, los hongos, las aves, los mamíferos y las relaciones invisibles que sostienen un ecosistema. En el norte argentino, una familia lleva décadas intentando que eso suceda.

En los 90, la familia Bellsolá Ferrer comenzó a revivir una tierra de su propiedad en Formosa

Jorge Horacio Bellsolá Ferrer inició ese camino a fines de los años 90 frente a un problema ya evidente en el Gran Chaco: la desertificación y la erosión asociadas a décadas de tala indiscriminada, pérdida de cobertura vegetal y explotación del territorio sin un manejo adecuado. Decidió empezar en tierras de la propia familia: La Florencia, una propiedad de 60.000 hectáreas en Formosa.

“Cuando desaparece el bosque, el suelo queda expuesto, pierde humedad y fertilidad, se erosiona y deja de sostener la biodiversidad y la vida de las comunidades que dependen de él”, explica Paula Bellsolá Ferrer, hija de Jorge e integrante de la segunda generación que hoy está al frente de Seamos Bosques, que se define como una empresa de triple impacto dedicada a restaurar y conservar el bosque nativo.

En aquel primer programa instalaron un vivero forestal, identificaron árboles semilleros y plantaron más de 640.000 ejemplares nativos. Entre 1998 y 2010, según datos de la organización, restauraron más de 1000 hectáreas y generaron beneficios directos para más de 120 familias wichí.

Años después, Jorge María Bellsolá Ferrer, uno de los hijos, trasladó esa experiencia a otra propiedad familiar: Estancias El Nío, un territorio de 5650 hectáreas en Burruyacú, Tucumán. Allí trabajan hoy en la recuperación de la yunga tucumana.

Seamos Bosques, la empresa de triple impacto dedicada a restaurar y conservar el bosque nativo

“No elegimos los territorios de manera aleatoria. Desarrollamos nuestros programas en territorios propios, lo que nos permite asumir compromisos de largo plazo y trabajar sin intermediarios. No llegamos, plantamos y nos vamos: permanecemos en el lugar, conocemos su historia y acompañamos durante años la evolución de cada intervención”, señala Paula.

Mucho más que plantar árboles

La tala selectiva puede hacer desaparecer los ejemplares más grandes y valiosos, como los cedros o los llamados “árboles de techo”. Sin ellos también cambian la luz que llega al suelo, la temperatura, la humedad y las condiciones de las que dependen otras plantas, animales, hongos y microorganismos.

“La restauración de un ecosistema no se consigue con una acción aislada, sino con compromiso y continuidad”

“El árbol es el punto de partida para recuperar todo el entramado del ecosistema”, explica Paula. Si bien la empresa está liderada por su familia, el trabajo está a cargo de un equipo interdisciplinario de especialistas en restauración forestal, ciencias ambientales y biología, además de personal local.

Restaurar un bosque durante años también requiere recursos. Seamos Bosques se financia principalmente a través de alianzas con empresas que destinan fondos a proyectos de restauración y conservación. Algunas se comprometen con una cantidad de árboles por año y otras desarrollan lo que la organización denomina un “bosque corporativo”.

El aporte financia la recolección de semillas, la producción en vivero, la plantación, el mantenimiento y el monitoreo de árboles y biodiversidad. A cambio, las compañías reciben información para seguir su contribución: árboles georreferenciados, mapas, estimaciones de captura de carbono y reportes de impacto. También pueden involucrar a empleados, clientes y otros grupos de interés mediante visitas, actividades educativas y jornadas en el bosque.

En las 5650 hectáreas de El Nío ya registraron más de 190 especies de aves

“La restauración de un ecosistema no se consigue con una acción aislada, sino con compromiso y continuidad”, sostiene Paula.

La comunidad como eje fundamental

El proyecto también funciona como espacio de investigación para especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y organismos vinculados al Conicet, que encuentran en estos lugares la forma de estudiar de cerca los procesos de restauración.

Ese conocimiento no busca quedar limitado al ámbito científico. Además de generar empleo local, trabajan con las escuelas de El Cajón y desarrollan iniciativas que vinculan conservación, investigación y desarrollo productivo. Una de ellas es el Proyecto Chilto, centrado en una especie nativa del sotobosque de las Yungas cuyo potencial se estudia para generar productos y alternativas económicas locales.

La educación ambiental es otra forma de abrir el proyecto. A través de “Conocer para valorar”, reciben empresas, estudiantes, investigadores, escuelas y organizaciones sociales que recorren el vivero, conocen áreas restauradas en distintos momentos y conversan con quienes trabajan en el territorio.

“Creemos profundamente que para valorar la naturaleza primero hay que conocerla”, resume Paula. Esa posibilidad de entrar al bosque y observar cómo cambia con el paso de los años también abrió otra puerta: la del turismo de naturaleza.

El proyecto de las yungas en Tucumán

Caminar dentro de un bosque que vuelve

En Estancias El Nío, visitar el bosque permite observar un proceso de restauración mientras está sucediendo. Los senderos y pasillos que atraviesan las áreas intervenidas permiten encontrarse con árboles recién plantados y, unos metros más adelante, con sectores que llevan cinco o diez años recuperándose.

Para Seamos Bosques, esa característica le da al territorio potencial para el ecoturismo, el avistaje de aves, la fotografía de naturaleza y el turismo científico y educativo. Por ahora, explican, buscan desarrollar estas experiencias de manera progresiva y controlada, para que la llegada de visitantes sea compatible con la conservación.

Hay razones para detenerse a mirar. En las 5650 hectáreas de El Nío ya registraron más de 190 especies de aves y al menos 17 especies de mamíferos a través de cámaras trampa. Entre ellas aparecen ocelotes, pecaríes de collar, osos meleros, pumas, lobitos de río y hasta el cóndor andino. El monitoreo acumula más de 2000 noches de registro distribuidas en más de 50 sitios del campo.

El Atlapetes citrinellus, una de las especies recuperadas

Hoy reciben empleados de empresas asociadas, escuelas, organizaciones sociales, estudiantes e investigadores. A futuro, buscan que esas visitas también puedan generar empleo e ingresos para la población local sin alterar los procesos ecológicos que intentan recuperar.