Lenguaje positivo: “Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti”

El lenguaje es la herramienta principal que tiene el ser humano para comunicarse, incluso, se podría decir que la más preciada, y de ello no hay dudas, ya que le permite expresarse, comunicarse, relacionarse y tantas otras cosas más que le dan sentido a la vida. No obstante, no hay que dar por sentado este sagrado “instrumento”, ya que si bien se trata de algo inerte, hay que cuidarlo porque su incidencia en el cerebro es inmensa.

Sucede que las palabras definen, y todo lo que uno se diga a sí mismo, como también al otro, irán construyendo su mirada personal y del mundo. Luis Castellanos, doctor en filosofía e investigador, comenta en una charla durante el ciclo “Aprendemos Juntos 2030″ la plataforma del BBVA, que tienen que ver con una cuestión física y que impactan en la mente y en el cuerpo: “sanan o dañan”, expresa el especialista.

Por esta razón, hay que estar atentos a priorizar el lenguaje positivo, que según Castellanos, alude al tipo de palabras que se escogen al hablar. “Estas construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, memoria y capacidad de ver el mundo”, dice. Entonces, se deben seleccionar con sumo cuidado y responsabilidad.

Y en ellas, son muchos los secretos que se esconden. El principal es que a través de lo que se manifiesta y se piensa, los individuos diseñan su presente, pero sobre todo su futuro, y delinean su mirada y percepción del universo. “Las palabras positivas nos enseñan a ver nuestro alrededor de manera favorable y nos ayudan a protegernos de la vida”, sostiene Castellanos.

También, colaboran en el sinuoso y mágico proceso de “entender nuestra propia realidad e historia”, aclara el filósofo. Para él, esto se debe a que cada una de las palabras confecciona las memorias y los sueños de las personas, y en base a ello, los conduce a tomar distintas acciones y medidas que los irán guiando a lo largo del camino.

A su vez, otra de las cuestiones trascendentales tiene que ver con los efectos que producen y con el amplio abanico de ventajas que generan en el cerebro: desde un shock de concentración y atención, hasta una cuota de energía y creatividad. “El lenguaje activa la vida, nos predispone para bien o para mal. Lo que más nos importa a los humanos es que la historia de nuestra vida esté buena y que el protagonista la disfrute”, comenta Castellanos y confiesa que la única manera de hacerlo, es de la mano del lenguaje positivo, ya que “brindará la capacidad de construir buenas historias”.

Para el pensador, las palabras positivas “te abren a la vida y te generan inteligencia, un hecho que está relacionado a la virtud de encontrar o cambiar de rumbo cuando se lo crea necesario”. Por el contrario, las negativas pueden tener efectos contraproducentes: “Comprimen y reducen el campo de visión exterior”, reflexiona.

"Las palabras positivas brindan concentración, atención, energía y creatividad", Luís Castellanos, doctor en filosofía e investigador

Y todo ello conduce a la existencia de una sola palabra, corta y sencilla, que es la fundamental del ser humano y el disparador a la manera en que encarará la vida. “El ´sí´ te da poder, abre puertas, construye puentes y te permite ser creativo. Es un símbolo a la curiosidad, a la admiración, a compartir”, remata Castellanos y explica que el “no”, cierra mentes y posibilidades.

Ser cauteloso y amable con la jerga que se utiliza para hablar es la clave a la hora de llevar una vida en armonía y plena, con confianza y seguridad. “Las palabras pueden perjudicar, pero también, salvan vidas. Cuidá tus palabras y ellas cuidarán de vos”, finaliza Castellanos.

