Los tranvías y los tuk-tuks recorren las callecitas estrechas y onduladas de Lisboa, traqueteando por el puerto junto al río Tajo y sus barrios más pintorescos, como Alfama y Belém. Muy cerca, la historia portuguesa también se refleja en las bellísimas ciudades de Sintra, Cascais y Estoril, que pueden visitarse durante el mismo viaje porque están ubicadas a pocos kilómetros de distancia.

Fundado por los musulmanes como Hal-hamma por su cantidad de manantiales, hoy el barrio de Alfama alberga el casco histórico con su espíritu nostálgico en una colina a la que se accede a través de callecitas de adoquines. Sus mayores atractivos son la Catedral de Santa María la Mayor, inaugurada en 1150 sobre una antigua ermita árabe, y el castillo San Jorge, construido entre los siglos X y XI sobre otra fortificación del siglo II y conquistado en 1147 por Alfonso, el primer rey de Portugal.

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Desde lo alto se ven las pequeñas casitas, pegadas una junto a la otra, en colores pastel o blanco y con techos de tejas coloradas. Muchas de ellas albergan negocios y bares donde se venden los famosos pasteles de nata. ¡Hay que probarlos! Allí también está el Museo del Fado, dedicado a la emotiva expresión musical portuguesa, en un edificio histórico que fue una estación de bombeo de agua. Por la noche, son muchos los restaurantes que ofrecen shows de fado mientras se disfruta de un rico pescado a la parrilla.

Muy cerca, en Chiado, se suceden los comercios con más historia. Entre ellos, la librería Bertrand, la más antigua del mundo aún en funcionamiento, fundada en 1732 y sobreviviente del terremoto de 1755, que todos los días abre sus puertas de manera libre y gratuita. Y también A Brasileira, el famoso bar inaugurado en 1905 y muy concurrido por el poeta Fernando Pessoa; después de tomar un café, hay que subir a la terraza para disfrutar de las vistas.

En Chiado se podrán encontrar los comercios con más historia by Andrea Pucci - Moment RF

El corazón de la capital portuguesa late en la Plaza del Comercio y el Arco de la rua Augusta –con sus estatuas al Valor, la Gloria y el Genio en lo más alto–, levantados en estilo neoclásico después del devastador terremoto y pintados en color amarillo vibrante. Allí hay varios restaurantes y bares –entre ellos el Martinho da Arcada, el más antiguo de la ciudad– frente al río y al monumento al rey José I, quien le encargó la reconstrucción de la ciudad a su ministro, el marqués de Pombal.

Otro símbolo es el Elevador de Santa Justa, una obra de ingeniería de Raoul Mesnier du Ponsard, discípulo de Gustave Eiffel, en 1902. Se trata de una estructura metálica de estilo neogótico con una cabina de madera que conecta la zona comercial del barrio Bajo con el Alto y sus espléndidos miradores Santa Catarina y San Pedro de Alcántara.

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Todos estos paseos se pueden hacer caminando. Sin embargo, quienes prefieren evitar las subidas y bajadas de las calles adoquinadas pueden tomar el famoso tranvía 28 o subir a los coloridos tuk-tuks o los elegantes autos antiguos para hacer recorridos particulares.

Joyas y pasteles

A pocos kilómetros del centro se encuentra el barrio de Belém, que conserva dos joyas arquitectónicas construidas durante el reinado de Manuel I a fines del siglo XV, consideradas ejemplos del estilo manuelino (fusión del gótico con el renacentista y el morisco). Se trata del Monasterio de los Jerónimos y el Castillo de San Vicente, hoy conocido simplemente como la Torre de Belém, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.

Para visitar el monasterio, conviene comprar previamente las entradas en la web y así evitar las largas filas que se forman en la boletería. Lo ideal es ir a la mañana, para disfrutar de cada rincón de este magnífico edificio que alberga una iglesia, el claustro y un gran patio rodeado de arcos y torres bellamente ornamentados. Allí se pueden visitar las tumbas del explorador Vasco da Gama y los escritores Luís de Camões y Fernando Pessoa.

Pastel de nata, un postre típico del país Carol Yepes - Moment RF

Atravesando la Plaza del Imperio se llega a la Torre de Belém, construida junto al río Tajo por el arquitecto y escultor portugués Francisco de Arruda para proteger el puerto en 1516. El recorrido por el castillo –que también funcionó como prisión y aduana– incluye el Salón de los Gobernadores, las mazmorras y la terraza, desde donde las vistas son hermosas, sobre todo con los colores del atardecer.

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En el Paseo Marítimo se levanta el Monumento de los Descubrimientos, que parece una carabela con la proa al horizonte, ya que desde este lugar partieron los marinos portugueses en sus exploraciones durante los siglos XV y XVI. La recomendación es hacer un paseo en velero, caminar junto al puerto deportivo y comer cataplana (guiso de arroz y mariscos) y otras comidas típicas en alguno de sus magníficos restaurantes.

Muy cerca de Lisboa, hay otros rincones cargados de historia y belleza para visitar en tren o bus. A solo 15 kilómetros se encuentra el Parque Natural de la Sierra de Sintra, con mansiones del siglo XIX y castillos portugueses y musulmanes, que forman parte del Paisaje Cultural de Sintra, designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.

En lo alto se ubican el Parque y el Palacio Nacional da Pena, una combinación colorida de un monasterio del siglo XVI (llamado el Palacio Viejo) con el diseño romántico con detalles manuelinos y moriscos del rey consorte Fernando II de Portugal –casado con la reina María II–, que instaló allí su residencia de verano a mediados del siglo XIX (el Palacio Nuevo). Los salones y las habitaciones ricamente ornamentados con azulejos coloridos se pueden recorrer en visitas libres o guiadas.

El Parque y el Palacio Nacional da Pena se pueden recorrer en visitas libres o guiadas Chiara Salvadori - Moment Open

El antiguo Castelo dos Mouros se puede descubrir de manera completa a través de sus paredes fortificadas, escaleras y torres, que serpentean entre las cumbres y ofrecen vistas panorámicas maravillosas. El castillo data del siglo X, durante la ocupación musulmana en la Península Ibérica, y fue reconstruido en el siglo XII durante la reconquista del rey Alfonso. Otras atracciones son la Plaza de Armas, la cisterna, los silos, la necrópolis cristiana medieval y la iglesia São Pedro de Canaferrim.

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Las visitas se pueden realizar en bus, tuk-tuk o carros antiguos llevados por caballos, o incluso caminando por lindísimos senderos. Las entradas son compartidas por esos monumentos históricos y también permiten el ingreso al Palacio Nacional, el más antiguo de Portugal, que está en pleno centro de Sintra, frente a los restaurantes que brindan platos típicos y vinos de la región. Construido en el siglo XVI y ornamentado con azulejos andaluces, se le fueron agregando salas y patios en estilos diferentes, por lo cual incluso su fachada muestra ventanas distintas.

La Quinta da Regaleira es una obra del arquitecto italiano Luigi Manini encargada por el propietario Antonio Augusto Carvalho Monteiro, quienes a comienzos del siglo XIX pusieron sus intereses en la alquimia, la masonería y la cruz templaria al servicio de la construcción de un palacio rodeado de jardines, lagos con grutas y un pozo iniciático. El recorrido deslumbra por su originalidad y sus significados ocultos.

Residencias de verano

A solo 25 kilómetros de Lisboa (40 minutos en tren), Cascais deslumbra con sus bulevares rebosantes de palmeras y flores coloridas. Cuenta la historia que este puerto y villa de pescadores del siglo XIV tuvo su esplendor cuando el rey Luis I levantó allí su palacio de verano. Al poco tiempo, los miembros de la corte también edificaron sus propias residencias, teatros y hoteles.

Cascais está a solo 25 kilómetros de Lisboa

En el bellísimo casco histórico se destacan la cidadela fortificada de finales del siglo XV, construida por el rey Juan II y ampliada con forma de estrella por Juan IV en 1640 –hoy alberga el lujoso hotel Pestana y un distrito de arte–, el Palacio del rey Carlos I –donde funciona el Museo del Mar– y el Museo Condes de Castro Guimarães, una torre del siglo XVII a la que se anexó un castillo neogótico por indicación del aristócrata irlandés Jorge O’Neill en 1902. Además, es muy pintoresca la rua Amarela, donde los restaurantes pintados de ese color ofrecen comidas y tapas portuguesas.

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Después de disfrutar de las playas amplias de aguas turquesas con acantilados de rocas repletas de gaviotas y petreles, y pasear por el complejo náutico (puerto deportivo y pesquero), se puede caminar hacia el norte. Primero se pasa junto al museo Faro de Santa Marta con azulejos azules y blancos, cuya originalidad es su forma cuadrangular, y luego por la Casa de Santa María, un regalo de Jorge O’Neill para su hija, en 1910.

A solo diez minutos del centro, se descubre una postal que regala la naturaleza: la Boca do Inferno, un arco formado en los acantilados por las olas del océano Atlántico. Más lejos está la Praia do Gincho, que fue escenario de la película Al servicio secreto de Su Majestad de James Bond en 1969 y hoy es la preferida de los surfers.

Paseando hacia el sur por el sendero costero llamado el Paredão de Cascais, se atraviesan pequeñas playas. La más conocida es la céntrica y bella Praia da Rainha, llamada así porque la reina Amalia de Orleans y Braganza la eligió para su uso exclusivo en 1889.

Caminando cerca de tres kilómetros se llega a Estoril, con sus castillos y mansiones. Durante los años 40 y 50, como Portugal no participó de la Segunda Guerra Mundial, esta localidad fue elegida por reyes y nobles exiliados, banqueros y escritores, entre ellos Ian Fleming, el creador de James Bond. Entonces se inauguraron la estación del tren, el correo, los hoteles Inglaterra, Palacio y Atlántico –hoy Intercontinental– entre otros, la pastelería Garrett y el casino, donde los espías transmitían sus mensajes; en esos sitios se desarrolla un tour de espías misteriosos.

Lisboa y las ciudades cercanas funden sus bellos paisajes con una gastronomía rica en bacalao, sardinas y otras exquisiteces acompañadas por vinos de la región con la historia de muchos siglos, lo cual las hace únicas para una visita inolvidable.

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