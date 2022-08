Cuáles son los síntomas: la enfermedad menos pensada que sufren los hombres que son padres

Afecta a miles de padres alrededor del mundo pero sigue siendo un problema de salud mental poco diagnosticado. La detección de la depresión post-natal en hombres es difícil ya que es un tema desconocido por muchos y “tabú” para otros, especialmente para los propios hombres. Un metaanálisis de estudios revela que la depresión post-natal es más alta entre los hombres cuando el bebé tiene entre 3 y 6 meses.

Los profesionales calculan que en la actualidad un 10% de padres de recién nacidos sufren depresión durante el primer año de vida del bebé. Así lo publicó el Journal of the American Medical Association. En el mismo estudio se descubrió que los casos de depresión en los padres aumentaban más cuando la madre del bebé también la sufría.

Hoy, se estima que la depresión posparto alcanza a por lo menos una de cada cuatro mujeres y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un problema de salud pública que puede prevenirse mediante los controles de rutina y el acompañamiento profesional a las familias.

“Si bien el hombre no experimenta los cambios fisiológicos de la gestación y el puerperio, se sabe que también atraviesa profundos cambios psicológicos, principalmente en relación al nuevo rol y sus implicancias en la vida de los hijos y el vínculo de pareja”, destaca la psicóloga clínica Bárbara Ayub.

Enemigo escondido dentro de casa

“La depresión perinatal es un trastorno del estado de ánimo que afecta tanto a mujeres como a hombres en su transición hacia la parentalidad. Se trata de un período que implica una serie de ajustes y desafíos para la pareja y la familia emergente”, aclara la licenciada Ayub. Además, su aparición es multifactorial ya que las investigaciones sugieren que surge como resultado de una combinación de factores como: la historia personal, el contexto, eventos traumáticos, exigencias físicas o emocionales, estrés temprano y más.

Entre las conductas más recurrentes que atraviesan los padres, Ayub indica que van desde sentirse angustiados o manifestarse con ansiedad e ideación suicida. Aparte de los factores personales que pueden intervenir en el desarrollo de dicho trastorno, hechos como dejar de lado la importancia de su presencia en los cursos de preparto, en los controles pediátricos, o incluso su presencia en el parto.

Sin embargo, uno de los elementos que más influyen en la aparición de la depresión es la responsabilidad cultural que se le adjudica a los padres hombres. Ellos tienen que ser proveedores y protectores de la mamá y del bebé. Se espera que dejen de lado sus miedos y ansiedades y solo se reduzcan a ser un soporte.

Por ende, si se les exige que cumplan con esos estereotipos masculinos, ¿cómo van a reconocer que necesitan ayuda y que podrían estar transitando una depresión?

Algunos síntomas recurrentes en padres que atraviesan depresión post-natal son:

Conductas evasivas o escapistas

Tristeza y llanto

Pasan más horas fuera de la casa

Abuso del consumo de alcohol o drogas

Tendencias a la irritabilidad, indecisión y mucha autocrítica

No pasan tiempo con el recién nacido o no quieren estar con él

Se aislan socialmente

Muestran celos del bebé y presentan síntomas de abandono

Si bien esos son los síntomas más evidentes para detectarlo, también puede ocurrir que en casos los hombres no exterioricen el malestar o aparenten una falsa felicidad o sensación de bienestar.

“Lo que pasa es que se les rompe un esquema y por naturaleza somos torpes para adaptarnos a una nueva situación. Es algo así como ‘teníamos una sociedad de dos y ahora somos una familia de tres o más’. Se pone mal porque conecta con la imagen antigua del hombre proveedor, el que tiene que poner más dinero, tiene que proteger, cuidar y sufre por estas cosas las diga o no las diga”, sostiene Mario Sebastiani (M.N. 49800) médico obstetra del Hospital Italiano.

¿Qué miedos inconscientes pueden aparecerles? Para el Dr. Sebastini pensamientos de que va a haber menos fútbol, menos encuentros con amigos, menos after office y eso los angustia más. “El hombre pierde su libertad, chau pareja y aparece un bebé, cambia su vida biológica, empieza a llorar, no tiene sexo con su pareja y se va a dormir al living”, añade.

Incluso, aunque suene como un problema que sucede solamente con padres primerizos, una investigación publicada en el Journal of Affective Disorders sostiene que este trastorno también ocurre en hombres que ya han tenido hijos, es decir, estos pueden sufrir de las mismas condiciones psicológicas nuevamente o por primera vez.

¿Cómo ayudar a un hombre que tiene depresión post-natal?

Están los que ya cuentan con un espacio de psicología en el que pueden verbalizar lo que están sintiendo, pero esto no ocurre en todos los casos. El Dr. Sebastini recomienda que si el hombre se da cuenta de lo que le está pasando, lo comparta con su pareja o con sus amigos. “Si habla con ellos va a recibir una ayuda, le van a contar su experiencia, que nada es estático y que las cosas se van encaminando. También suma dar un tiempo a la pareja para hablar de esto sin el bebé de por medio, preguntarse ‘¿cómo estás’’ e intentar recrear los espacios de la pareja y por sobre todas las cosas, defenderla”, dice el profesional.

Otros recursos para ayudarlos son: crear espacios donde se sientan cómodos para verbalizar, no atacarlos cuando se expresan, contarles experiencias propias y no siempre las buenas, las reales aunque incluyan dificultades y aspectos negativos. Los especialistas aseguran que la depresión fuerte sólo tiene una ayuda y es la profesional. “Si te das cuenta que te estás sintiendo así, hay que pedir ayuda porque no estás bien”, dice el Dr. Sebastini.

Después del período de oscuridad y de la ayuda ajena aparece lo impensado: “Llegan las diversiones, te juntás con otras parejas con hijos y eso te hace bien porque compartís temores y experiencias. Empezás a disfrutar de esto nuevo que tenés”, concluye Sebastini.