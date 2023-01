El Dalai Lama habla sobre los beneficios del ‘egoísmo sabio’

escuchar

El egoísmo tiene una mala reputación, que, en mayor parte, es bien merecida. A nadie le gusta la gente que acapara la pelota, quizás porque uno ve en esas personas un reflejo de la propia capacidad para la codicia. Uno suele decir que se preocupa por los demás, pero como solía bromear el comediante George Carlin, todavía tomamos un pedazo del centro del pan.

Aparte de evitar la hipocresía y los problemas de relaciones públicas, hay muchas otras razones para no ser egoísta. Las investigaciones sugieren que las personas compasivas y generosas son más felices, saludables, populares y exitosas.

Y, sin embargo, todos necesitan tener algún interés propio. Si se viviese en un estado de preocupación altruista constante, negándose a hablar por uno mismo y siendo generalmente un felpudo, eso constituiría lo que un maestro budista tibetano llamó “compasión idiota”.

Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio?

Hace poco volé a Dharamsala, India, para pasar unas semanas en la órbita de Su Santidad el Dalai Lama. Esta fue una oportunidad única, dado que ahora tiene 87 años y no concede entrevistas con mucha frecuencia.

Soy un gran admirador del Dalai Lama, lo que tal vez no sea sorprendente dado que escribo libros y presento un podcast sobre la felicidad. Pero admito que tengo una relación algo conflictiva con el hombre. Por un lado, su biografía es extraordinaria. Fue identificado a los 2 años como el líder espiritual y político del Tíbet, y rápidamente demostró ser un adepto meditativo y académico. A los 23 años, se vio obligado a exiliarse tras una invasión china. En lugar de desvanecerse en la irrelevancia, se convirtió en una figura global, reuniéndose con líderes mundiales, apareciendo en anuncios de Apple y manteniendo la causa tibetana en los titulares. Además, hizo todo esto mientras predicaba inquebrantablemente la compasión, incluso cuando el gobierno chino reprimía a su pueblo y profanaba su cultura. También usó su influencia y recursos para ayudar a incentivar una explosión de investigación científica sobre la meditación.

Por otro lado, encuentro que su incansable defensa de la bondad y la generosidad me provoca una especie de síndrome del impostor. El Dalai Lama es considerado una emanación de una deidad budista de compasión llamada Avalokiteshvara. Esta deidad tiene mil brazos, y en cada mano hay un globo ocular, escaneando el mundo en busca de sufrimiento. En mis momentos bajos, a veces siento que también soy un ser de mil brazos, excepto que mis globos oculares basados en la palma de la mano solo buscan una gratificación egocéntrica.

Así que ese fue el equipaje psíquico que llevé a mi entrevista con el Dalai Lama. Durante nuestro encuentro, sin embargo, recordé que Su Santidad tenía una teoría que exponía elegantemente el falso binario entre egoísmo y desinterés. Lo llamó “egoísmo sabio”. Todos tenemos una inclinación innata por el interés propio. Es natural, y nada de lo que avergonzarse. Pero, dijo, un interés propio verdaderamente ilustrado también significa reconocer que actuar de manera generosa y altruista te hace más feliz que estar solo por ti mismo.

El concepto de egoísmo sabio muestra que la línea entre el interés propio y el interés de los demás es porosa. Adam Grant, un psicólogo organizacional de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, tiene un término adecuado para la combinación de desinteresado y egoísta: otro.

El Dalai Lama me dijo: “Pensar de una manera más compasiva es la mejor manera de satisfacer tus propios intereses”. Agregó que su propia práctica era pensar en beneficiar a otras personas tanto como fuera posible. “¿El resultado? ¡Obtengo beneficio!” exclamó, después de lo cual me sacó la lengua y emitió una de sus características carcajadas.

Entonces, se puso serio. “El altruismo no significa que te olvides por completo de tus propios intereses, ¡no!” dijo, con un elegante pero desdeñoso movimiento de su muñeca.

Esto era exactamente lo que necesitaba escuchar, dada mi inclinación por la autocrítica. El egoísmo sabio no significa que no pueda perseguir mis propias ambiciones personales. Hace unos 2.600 años, el mismo Buda habló extensamente sobre lo que constituía un “medio de vida correcto”, uno que no daña a otros seres, y este enfoque no excluye el éxito material; algunos de los seguidores más leales de Buda eran comerciantes adinerados.

Lo importante que deben recordar las personas sabiamente ambiciosas es que los estados orientados hacia los demás, como el altruismo y la compasión, que puede considerar simplemente como nuestra capacidad innata de cuidar, nos sacan de los agotadores bucles de auto involucramiento en los que estamos tan metidos; a menudo impulsado por la sociedad moderna, con su énfasis en el individualismo, el consumismo y la desesperación por los ‘me gusta’ en las selfies.

La investigación psicológica moderna apoya la idea del Dalai Lama. En su libro, “Dar y recibir”, el Sr. Grant escribe que, en un contexto profesional, las personas que son generosas con su tiempo pero que también tienen en cuenta sus propios intereses suelen ser las personas más exitosas en una organización. Esto se debe en parte a que la generosidad te hace más querido por tus compañeros de trabajo y en parte porque te hace más feliz y con más energía. Es una espiral virtuosa: ser amable con los demás te hace más feliz, lo que te hace más amable, lo que te hace aún más feliz.

Entonces, si quieres hacer mejor el egoísmo, trabaja para cultivar una mentalidad compasiva. Las investigaciones sugieren que capacidades como la compasión y el altruismo no son escenarios de fábrica inalterables, sino habilidades a desarrollar. Aquí hay cuatro estrategias para acceder a esta espiral ascendente.

Prueba la meditación de bondad amorosa

Siéntate en silencio, cierra los ojos y recuerda una sucesión de personas. Comience con alguien que sea fácil de amar, como una mascota o un niño. Tan pronto como tengas una imagen mental de esa persona, envía en silencio cuatro pensamientos amables: Que seas feliz; que estés a salvo; que seas saludable; que vivas con tranquilidad. Luego pasa a ti mismo, un mentor, una persona neutral, una persona difícil y luego todos los seres en todas partes. La investigación sobre esta práctica aún está surgiendo, pero los estudios han demostrado que la meditación de bondad amorosa puede aumentar los sentimientos de conexión social y disminuir la depresión. Este es el clásico egoísmo sabio: cultivas la capacidad de cuidar y te vuelves más saludable y feliz en el proceso. Le sugiero que comience poco a poco, partiendo de uno a cinco minutos algunos días a la semana, y luego desarrolle a partir de ahí.

Al principio me resistí a este tipo de meditación porque, además de egoísta, también soy escéptico y anti sentimentalista. Pero una vez que lo incorporé a mi práctica, me ayudó a relajarme. La calidez y la compasión son omnidireccionales. No puedes dejarte a ti mismo de lado.

Con el tiempo, a medida que practiqué enviarme bondad amorosa a mí mismo, me di cuenta de que mi egoísmo estaba motivado por el miedo. En los viejos tiempos, solía volver al egoísmo cada vez que, por ejemplo, me desconectaba de una conversación porque estaba comprobando compulsivamente dónde se encontraba mi programa en el ranking de podcasts. Ahora, a veces puedo ver este tipo de egoísmo reflexivo como un impulso natural, aunque poco hábil. Es el organismo tratando de protegerse a sí mismo, pero no tengo que obedecerlo automáticamente. Tener una actitud más amistosa conmigo mismo, a su vez, me ha ayudado a juzgar menos a otras personas, lo que ha mejorado mis relaciones y por ende, me hace más feliz.

Habla con otras personas

Concéntrese en aumentar la cantidad de interacciones positivas que tiene a lo largo del día, incluso con extraños en cafeterías y ascensores. Los estudios han demostrado que estos “micromomentos” son un poderoso impulsor de la felicidad. Esta práctica es un potente correctivo a la falta de conexión social que muchos de nosotros experimentamos.

Incluso antes de la pandemia de coronavirus, la soledad iba en aumento. Sabemos por la investigación psicológica que la fuerza de nuestras relaciones es quizás la variable más importante cuando se trata del florecimiento humano.

Dedica tus tareas diarias a otras personas

Antes de comenzar cualquier actividad, tómate un segundo para dedicar lo que estés a punto de hacer en beneficio de todos los seres. En serio. Antes de cepillarse los dientes, tomar una siesta o comer un sándwich, dígase a sí mismo en silencio algo como: Estoy haciendo esto para poder ser fuerte y saludable, no solo para mí, sino para poder ayudar a otras personas. Al igual que con la meditación de bondad amorosa, encontré esto un poco meloso al principio, pero ahora lo veo como una forma útil de elevar mis actividades cotidianas y activar mi altruismo latente. Entonces, antes de hacer ejercicio o meditar, trato de recordarme a mí mismo que ‌lo hago no solo por razones egoístas, sino también para poder ser un padre, esposo‌‌ y compañero de trabajo más saludable, más feliz y más útil. Crucialmente, está bien comenzar esta y todas las demás prácticas que he enumerado aquí, con una intención egoísta. Es probable que su motivación comience a cambiar con el tiempo.

Aprovecha las pequeñas oportunidades para ser generoso

La ciencia nos dice que ser generoso beneficia tanto al que lo recibe como al que lo da. Los escáneres FMRI muestran que ser generoso activa las mismas partes del cerebro que comer un rico postre. Se llama el “alto del ayudante“. Y el gesto no tiene que ser grandioso. No tienes que precipitarte en un edificio en llamas. Puede ser tan simple como mantener la puerta abierta para alguien, hacer un cumplido o enviar un mensaje de texto a alguien que está pasando por un momento difícil.

El cambio puede ser un proceso lento. Nuestro condicionamiento hacia el individualismo y el materialismo es profundo, por lo que fue útil para mí sentarme con el Dalai Lama y recordar el sabio egoísmo. He estado trabajando en estas habilidades durante años, y todavía me olvido y caigo en el acaparamiento y luego en rondas posteriores de autocrítica. Pero con el tiempo, he aprendido a girar el dial hacia el altruismo.

Un ejemplo es este artículo que estás leyendo. Claro, una parte de mí está motivada por el deseo de promocionar mi trabajo y que mi madre me vea en The New York Times. Pero otra parte de mí está motivada para compartir esta información porque sé por investigación y experiencia personal que es probable que mejore su vida. He llegado a ver que no hay nada de malo en obtener placer de la gratificación egoísta, especialmente cuando alimenta el trabajo orientado a los demás. ¿Por qué el egoísmo y el desinterés no pueden existir en una doble hélice beneficiosa?

La perfección no está en oferta. Algunos días, su brazo Avalokiteshvara puede tener bursitis. En lugar de medirnos con el Dalai Lama, podemos usarlo como una estrella polar útil, un recordatorio de que todos podemos entrenar nuestras mentes para dar pasos marginales pero significativos. Incluso las personas como yo que temen tener un corazón irremediablemente oscuro o tal vez, personas como tú.

