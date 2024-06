El sorprendente poder de enviar mensajes de texto a un amigo

Escuchar

Soy Catherine Pearson y cubro familias y relaciones para The New York Times. Hoy, estoy defendiendo algo con lo que muchos de nosotros tenemos una relación de amor y odio: los mensajes de texto.

Recientemente estuve teniendo un mal día. Mi marido estaba fuera de la ciudad y los niños peleaban sin parar. Justo cuando estaba a punto de amenazar a mis hijos de 6 y 9 años con mandarlos a un internado, apareció un mensaje de texto en mi teléfono. Era de Miranda, una amiga de la secundaria con quien me encuentro solo un par de veces al año. Me había enviado un mensaje de texto simplemente para decirme que había estado pensando en mí; probablemente le tomó 30 segundos escribir y a mí me tomó incluso menos tiempo leerlo. Pero su mensaje me sacó de mi angustia.

Amplias investigaciones muestran que la conexión social es crucial para la salud física y mental y la longevidad. Es bueno para el cerebro y corazón y ayuda a protegerse contra el estrés. Un estudio de 2010 muy citado concluyó que la falta de conexión social podría ser comparable a fumar hasta 15 cigarrillos al día.

“La amistad es una forma muy específica y valiosa de conexión social”, dice Julianne Holt-Lunstad, autora principal del estudio sobre los cigarrillos y directora del Laboratorio de Salud y Conexión Social de la Universidad Brigham Young. “Es difícil elegir quienes serán los vecinos o compañeros de trabajo. Nacés en tu familia; pero las amistades se eligen y, por eso, debemos dedicarles tiempo intencionalmente”, explica.

Esforzarse por mantener las amistades puede parecer un trabajo pesado y hasta cierto punto lo es. Las investigaciones sugieren que las personas necesitan pasar alrededor de 200 horas juntas para forjar una amistad cercana. Desafortunadamente, la cantidad de tiempo que los estadounidenses pasan todos los días con amigos ha disminuido en las últimas dos décadas.

¿Las buenas noticias? Las investigaciones también muestran que esfuerzos más pequeños pueden ayudar a que florezcan las amistades establecidas. Un estudio de 2022 descubrió que cuando se habla casualmente con un amigo, como lo hizo Miranda con ese mensaje de texto, es más bienvenido de lo que muchos de nosotros creemos.

Peggy Liu, una de las autoras de ese estudio, a menudo escribe a sus amigos de la nada para decirles: “Pensé en saludarte y ver cómo te va”. Liu, profesora asociada de administración de empresas en la Universidad de Pittsburgh, me dijo que, aunque a veces le resultaba incómodo, la práctica la ayudó a reconectarse con viejos amigos.

Día 1 del desafío de la amistad: envía un mensaje de texto a un amigo

El desafío de hoy es algo fácil: simplemente hay que enviar un mensaje de texto. Quizás sea para alguien con quien se ha perdido el contacto. Quizás sea para alguien a quien se extraña. O tal vez sea para alguien a quien se ve con bastante frecuencia pero que se desea consultar con “solo porque sí”. Se puede usar esta plantilla de mensaje de texto o crear algo por cuenta propia.

Envía esto a tu amigo vía mensaje:

¡Hola! Solo envío este mensaje para ver cómo estás.

Uno no está solo si se siente incómodo al acercarse. Solo se debe tener en cuenta lo que dice Jeffrey Hall, profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas: “Normalmente ocurre que cuando las personas pierden el contacto por un tiempo, no es porque no se agraden entre sí o no quieran escuchar lo que está pasando en la vida de cada uno. Es solo que han caído en la rutina de no mantenerse en contacto”.

Por Catherine Pearson.

The New York Times

