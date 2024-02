Escuchar

En la actualidad, más del 12% de la población mundial tiene 60 años o más y representa alrededor del 40% del consumo mundial. Latinoamérica es una de las regiones que más rápido envejece, y específicamente la Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones más envejecidas del país. Según el Gobierno de la Ciudad, las proyecciones poblacionales del 2022 indicaron que, el 21,7% tiene más de 60 años, por lo que cerca de un cuarto de sus habitantes son personas mayores. Esta es una etapa de la vida donde la experiencia se fusiona con la libertad para disfrutar de nuevas vivencias y cultivar relaciones significativas.

La socialización es fundamental para estimular no solo el ánimo sino también distintas funciones cognitivas de las personas mayores.

Según el nuevo concepto de la OMS, envejecer de manera saludable significa “ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que le damos valor”. Y según la Guía para el Abordaje Integral de las Personas Mayores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, también es importante tener en cuenta a las redes de apoyo social, que se construyen con familiares, amigos, o vecinos. Los vínculos tienen una gran influencia en la calidad de vida, por ello, es importante posibilitar el encuentro con pares en espacios que estén en sintonía con lo que a cada persona le guste, disfrute y quiera.

Las personas mayores que mantienen una vida social activa experimentan un aumento en su expectativa de vida, esto incluso es tan importante como realizar ejercicio regularmente. La interacción social reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, Alzheimer y depresión, fortaleciendo el sistema inmunológico y combatiendo la soledad.

La vida social no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor. La interacción con otros seres humanos nutre el espíritu, brinda alegría, entusiasmo y pasión por la vida. Compartir experiencias, aprender cosas nuevas, crear amistades duraderas y contribuir a la comunidad son solo algunos de los beneficios que la socialización ofrece en esta etapa.

La Lic. Florencia Chiarello, psicóloga gerontóloga del equipo de We Care, residencia de lujo para personas mayores de la Ciudad de Buenos Aires, destaca la importancia de la socialización en esta etapa de la vida.

La Lic. Florencia Chiarello conversa con residentes en la biblioteca de We Care.

"Los residentes de We Care disfrutan de variadas actividades y propuestas de entretenimiento; y están especialmente interesados por las diferentes expresiones del arte, la cultura, las experiencias culinarias o el turismo. Algunos de ellos vivieron más de 40 años en el exterior, donde ya está instalada la idea de las residencias para mayores, y la importancia de compartir con pares en un ambiente ameno y estimulante." Lic. Florencia Chiarello, psicóloga gerontóloga.

Lo más importante: en la residencia se fomenta la sociabilidad, la autonomía y la rehabilitación, con un equipo médico asistencial de excelencia. Profesionales especializados que trabajan de manera interdisciplinaria diseñan un plan a medida, para lograr los objetivos, consensuados con el paciente, su familia y su equipo tratante si este existiera.

"El cuidado está centrado en la preferencia de la persona. Nuestro objetivo es ser la mejor institución geriátrica de la Argentina. Combinar calidad de vida con atención especializada, en un ambiente orientado a las necesidades de quienes viven aquí, y con la mejor atención técnico-profesional." Dr. José Ricardo Jauregui, Director Médico de We Care y Presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría.

Los servicios se brindan tanto en estadías a largo plazo, en las que se busca potenciar la autonomía de la persona como su socialización entre pares, o en estadías temporarias, enfocadas a la rehabilitación debido a patologías o secuelas de enfermedades neurológicas, traumatológicas, o asociadas a la edad, así como en cuidados de respiro para familiares que necesiten viajar u ocuparse de temas personales.

El secreto para vivir más

En el corazón del barrio de Congreso, se encuentra We Care, una residencia de lujo para personas mayores que buscan disfrutar de una vida plena, adaptada a las posibilidades de cada persona.

El Dr. José Ricardo Jauregui, Director Médico, acompaña a los residentes de We Care con atención personalizada.

Bajo la dirección del prestigioso Dr. José Ricardo Jauregui, Presidente de la IAGG, We Care ofrece un programa integral de cuidados personalizados, que combina un entorno de primer nivel, con las mejores prácticas geriátricas a nivel mundial.

La residencia, ubicada en Bartolomé Mitre 1824, brinda la libertad de elegir actividades, desde talleres de arte y música, hasta excursiones culturales virtuales, y degustaciones gourmet. El diseño del edificio, con domótica y detalles que evocan un ambiente familiar, crea un espacio cálido y acogedor.

Socialización y libertad

Al vivir en We Care, cada persona accede a la atención sin tener que desplazarse, en una estructura organizada y supervisada, despreocupándose de contrataciones de servicios, y de las cuestiones operativas de una casa.

Esta opción es también ideal para quienes desean hospedarse cuando toman vacaciones sus cuidadores o viajan miembros de su familia. Y lo más valioso de esta decisión es que el residente, sea temporario o permanente, puede estar con pares y participar de actividades que generalmente no se realizan en una casa particular. La socialización es fundamental para estimular no solo el ánimo sino también distintas funciones cognitivas de las personas mayores.

"Las residencias son un instrumento de contención social, con todas sus variantes. Su profesionalización, hizo que definitivamente ocupen un lugar en los cuidados y soportes de la población adulta mayor en todo el mundo. Por eso es tan importante contar con un espacio pensado y preparado para este grupo etario." Dr. José Ricardo Jauregui, Director Médico de We Care y Presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría.

Calidad humana y profesional, en un edificio de jerarquía, con diseño y tecnología: los cuidados están centrados en la preferencia de cada persona, en un espacio donde cada detalle fue pensado como si fuera su casa, con la confianza de estar acompañado 24 horas por un equipo asistencial.

Tecnología de avanzada

Los recursos innovadores para el tratamiento de los residentes, potencian el trabajo de los profesionales. La tecnología incorporada en We Care posibilita el entrenamiento con una dimensión lúdica. Se trata entre otros, de una plataforma digital para rehabilitación motora cognitiva, o de un espacio de estimulación multisensorial o Sala Snoezelen, que promueve el despertar sensorial a través de la acción y la experimentación.

"Contamos con una plataforma de rehabilitación dual (físico-cognitiva) de desarrollo argentino, que usa la técnica semi-inmersiva para trabajar la rehabilitación que se denomina de doble entrada, porque a la vez que se trabajan los aspectos físicos, se están resolviendo problemas de memoria, capacidades ejecutivas o toma de decisiones. Esto mejora de manera bi-direccional estas aptitudes." Dr. José Ricardo Jauregui, Director Médico de We Care y Presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría.

También se utilizan los lentes de realidad virtual, que proponen a la persona caminar por una ciudad europea o disfrutar del cielo de una paradisíaca playa, entre otros viajes digitales que se pueden elegir. Son experiencias inmersivas, que recrean entornos que en las personas mayores no solo generan placer, sino que pueden mejorar capacidades como la atención, la autoestima y el estado anímico.

Centrado en las personas

En We Care, se trabaja bajo el paradigma de la atención centrada en las preferencias de las personas. Los servicios se brindan desde un equipo de profesionales de distintas disciplinas que concurren en el saber gerontológico, aplicando el mismo a los problemas de salud, psico-emocionales y o de socialización.

Médicos geriatras y clínicos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogas, nutricionistas, enfermeras profesionales y fonoaudiólogos, trabajan en conjunto, con la concurrencia de acuerdo a demanda de psiquiatras, neurólogos, urólogos, odontólogos, entre otros profesionales que acompañan a los residentes.

Atención personalizada: el staff de We Care está presente en cada detalle.

La socialización en adultos mayores en Argentina es un tema importante debido al aumento de la esperanza de vida y los desafíos asociados con el envejecimiento de la población. We Care ofrece programas y servicios para promover la socialización y el bienestar de los adultos mayores, por lo que cubre esas necesidades sociales y de salud específicas de esta población en constante crecimiento.

We Care es un lugar donde la atención personalizada, la innovación, y el bienestar, se conjugan para crear una experiencia excepcional para la tercera edad, que aporta todos los ingredientes para una vida más larga y plena. Para más información, visite wecare.com.ar, llame al +54 (11) 3988 5175, o envíe un correo electrónico a info@wecare.com.ar.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.