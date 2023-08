Un suceso catalogado socialmente como: “batacazo electoral”, “shock político”, “sorpresa en las urnas” y “tsunami de incertidumbres”, entre los titulares más destacados de la noche del domingo. Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, lideró los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se posicionó en el centro de la escena política.

En la población aparecieron todo tipo de emociones y sensaciones: preocupación, sorpresa y nerviosismo, estados que seguramente predominarán de cara a los próximos meses y a las definitivas elecciones generales que marcarán el futuro del país. Como consecuencia del complejo escenario político y ciudadano, estar informado se vuelve una tarea obligada para tomar decisiones y tener una sensación de control sobre lo incierto.

No obstante, la tarea de estar informado no es tan fácil en un país como la Argentina en la que gran parte de la población vive preocupada por crisis sociales, económicas, de salud y temas que le afectan en su vida diaria. Precisamente, tras los anuncios de la Dirección Nacional Electoral (DINA) respecto de los resultados de las PASO, la mañana del lunes se vio colmada de alteraciones económicas: el dólar blue tuvo un aumento de $80 lo que implica a la vez, el salto porcentual más alto en el país desde las PASO de 2019 y lo que conduce, inevitablemente, a un aumento de la inflación que impactará en el bolsillo de los argentinos.

No es coincidencia que según los resultados de un estudio realizado por la consultora estratégica Voices! y WIN International, en cuanto al nivel de estrés y el estado anímico que perciben los argentinos, los profesionales advierten que, Argentina es el país de América Latina con peor evaluación del estado anímico. “En el 2020, el 31% de los argentinos declararon padecer estrés siempre o regularmente, porcentaje que aumentó a 42% en 2021. Para este año los resultados arrojan que el 50% de los argentinos evalúa su nivel de estrés de manera negativa”, figura escrito en el documento.

Ricardo Corral (M.N. 67653), médico psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) destaca que actualmente en la Argentina se está atravesando una situación social muy peculiar en la que cada día los argentinos se alejan de la salud mental, de tener las necesidades básicas satisfechas y eso, al fin y al cabo, aumenta el estrés y la preocupación.

Según el médico, el estrés es el síntoma central que desencadena la sensación de vivir en la incertidumbre. Esto lleva a las personas a sentir que su vida corre peligro e incluso, en situaciones extremas producir problemas de salud grave como pueden ser infartos de miocardio y accidentes cerebro vasculares. No obstante, está claro que mantenerse informado es clave, entonces, descubrir la forma en cómo lograr que el contexto económico no afecte la salud es fundamental para quienes buscan vivir de una forma más liviana pese a la realidad del país.

Corral explica que las personas que más riesgo corren de angustiarse son las más ansiosas que suelen sufrir el “síndrome de la preocupación excesiva” y se caracterizan por ser individuos con dificultades para dormir, alteraciones en el humor e irritabilidad. “Son personalidades que pueden tener una tendencia a las fobias”, dice.

En relación con esto, el médico nefrólogo y autor del libro “Más Zapatillas, Menos Pastillas”, Gabriel Lapman (M.N. 119066) cuenta que el estrés es un factor de riesgo cardiovascular que se asocia con más infartos y como analogía cuenta que durante el Mundial de Alemania de 2006, los médicos alemanes observaron que cada vez que Alemania perdía o le metían goles, había más infartos que lo normal.

“Además de los componentes sociales y emocionales, hay una linealidad entre las emociones negativas y las enfermedades cardiovasculares. Ese malestar que se produce te hace pensar que te va a pasar algo malo a vos y aunque esa situación real no exista, el cerebro lo interpreta como cierto y aumenta la secreción de hormonas del estrés”, sostiene Lapman.

Efecto “Doomscrolling”.

Es un neologismo que se viene escuchando desde hace pocos años; combina los términos ingleses “doom” (desastre, fatalidad) y “scrolling” (desplazamiento de pantalla). La palabra describe el inagotable y excesivo consumo de información negativa, que se ha vuelto habitual desde la llegada de los orígenes de la pandemia de COVID-19.

La actividad puede ser emprendida consciente o inconscientemente. Algunos lo hacen por puro hábito de estar constantemente queriendo “scrollear” las pantallas o por su adicción a estar mirando el teléfono. Sin embargo, los profesionales del ámbito de la salud mental anticipan que este hábito puede tener efectos negativos en el cerebro y relacionarse con una disposición psíquica que lleva al sujeto a percibir al mundo y al entorno que lo rodea de modo pesimista.

Un estudio titulado The Dark at the End of the Tunnel: Doomscrolling on Social Media Newsfeeds llegó a la conclusión que quienes hacen doomscrolling se ven obligados a seguir constantemente información de alto impacto para estar actualizados con lo que pasa en su entorno y amortiguar cualquier problema que les pueda pasar a ellos o a sus amigos o familiares. Consecuentemente, terminan siendo captados en una espiral de compulsividad por estar atentos a cualquier dato nuevo y de cualquier fuente.

Abordaje.

En el libro Estrés, sufrimiento y felicidad, el doctor Daniel López Rosetti cuenta que el estrés es un fenómeno normal que alcanza a todo el mundo. “No existe la vida sin estrés y justamente, esta idea puede resultar para algunos desagradable, pero es así: vivir implica necesariamente cierto nivel de estrés”, explica.

Según aclara en su libro, el Dr. López Rosetti, una manera para no verse tan afectado por las noticias es “la vista desde arriba”. “Cuando usted esté reflexionando sobre su problema, salga de sí mismo y visualísece desde el techo de la habitación donde está sentado, como desde afuera. Después, vea dónde está ubicado ese barrio, la ciudad, y después mentalmente visualice la provincia. Vaya alejándose hasta tomar noción de su país y su continente, hasta llegar a visualizar mentalmente el planeta Tierra”, destaca. Y añade que esta reflexión filosófica sirve para tomar noción de lo pequeño que uno es en el universo y así ser consciente de la magnitud de los problemas que se enfrentan, ya que con el tiempo, las cuestiones suelen solucionarse y/o acomodarse.

Por otro lado, tanto Lapman como Corral sugieren analizar la fuente de información que lo angustia, la intención y la manera en que lo puede afectar.

“Cuando potenciás tu estilo de vida hacia lo favorable, salís del círculo vicioso de la enfermedad y entrás en un círculo virtuoso. Salir a caminar, buscarse un hobby, alimentarse sanamente son factores importantes para mantener la salud mental”, finaliza Lapman.

