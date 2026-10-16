Robert de Niro, 83 años: “Mantén la calma cuando las cosas van bien; no creas que estás en la cima del mundo”

En una mesa repleta de celebridades como Tom Hanks, Adam Sandler, Shia LaBeouf y Jamie Foxx, el entrevistador del Holywood Reporter les hizo una pregunta concisa a los actores: qué consejo se darían a sí mismos ahora que cuentan con una larga trayectoria profesional.

Tomando la posta, Robert De Niro eligió no basar su respuesta únicamente en el cine. “Le dije a mi nieto el otro día ‘mantén la calma cuando las cosas van bien. No pienses que estás en la cima del mundo’”. Después explicó de dónde sale esa cautela: “He visto a gente ir y venir. Por eso, hay que quedarse con lo bueno de la vida y avanzar con cuidado, sin excederse cuando uno cree saberlo todo, porque eso no existe”. Y cerró con una frase contundente: “todos somos prescindibles”.

Se trata de una declaración que algunos podrían tomar como “sabiduría de camarín”, pero que en verdad coincide con varias líneas de investigación.

Punto por punto, cómo respalda la psicología la frase de Robert De Niro

La primera es la del exceso de confianza. En un artículo de referencia publicado en Psychological Review en 2008, Don Moore y Paul Healy describieron cómo la sobreconfianza (creerse mejor que el resto o estar demasiado seguro de la propia precisión) distorsiona los juicios y empuja a decisiones temerarias. En el mundo corporativo se refleja la misma tendencia: Ulrike Malmendier y Geoffrey Tate publicaron una investigación llamada “Exceso de confianza de los directores ejecutivos e inversión corporativa” en la que detallan cómo los líderes que más optimistas eran sobre sus propias empresas hacían más adquisiciones y tenían peores resultados financieros.

También la declaración de De Niro lleva a reflexionar sobre la humildad intelectual, es decir, la capacidad de reconocer los límites de lo que uno sabe. Un trabajo de Mark Leary y colegas, de 2017, encontró que las personas con más humildad intelectual sobrestiman menos su conocimiento y toleran mejor que se las contradiga. “No existe saberlo todo” es, en el fondo, una definición de ese rasgo.

Frente a todo esto puede ser útil una aclaración: mantenerse calmo no significa apagar la alegría. Investigadores como Greg Feldman y Jutta Joormann describieron lo que llaman “amortiguación” de las emociones positivas: la tendencia a responder a un buen momento con pensamientos del tipo “esto no va a durar” o “no me lo merezco”. De acuerdo a lo que observaron, ese hábito apareció asociado con síntomas depresivos. La diferencia con el consejo de De Niro es sutil pero real: él no propone desconfiar de lo bueno mientras ocurre, sino disfrutarlo sin perder la perspectiva.

Quizá esa sea la lectura más sana de las palabras del actor: disfrutar sin perder el eje, avanzar sin sobreextenderse y recordar que ningún éxito asegura que uno lo sabe todo.