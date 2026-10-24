Menú de experiencias: mirá la agenda y construí tu recorrido en el evento de bienestar más grande de la región

Hoy es el día: a partir de las 11.30 la segunda edición del Bienestar Fest abrirá sus puertas en el Hipódromo Palermo, en una jornada que se prolongará hasta las 19.00 y continuará mañana en el mismo horario. Dos días para vivir a pleno la más potente, diversa, vibrante y también divertida experiencia de bienestar.

Se trata del mayor de los festivales que la región dedica a la temática. Y su programación (que incluye tanto movimiento como espiritualidad, descanso y entretenimiento) resulta tan amplia que conviene preverla con un mínimo de anticipación. Aquí siguen, entonces, algunas de las variadas actividades que los sponsors estarán desplegando en la feria.

Entre muchas otras actividades, en el espacio exclusivo de OSDE se dictarán talleres prácticos de RCP. nico_asta

OSDE

Durante ambas jornadas, de 16.00 a 16.30, Diego Real y Agus Echegoyen liderarán las clases masivas de movimiento y stretching en el escenario principal Flux. En paralelo, su stand ofrecerá un circuito dinámico: un tótem digital para descubrir el propio perfil de bienestar, una zona de relax con realidad virtual y audio envolvente, y corners temáticos de nutrición y movimiento. Entre las novedades, el público podrá sumarse al desafío en parejas “Repiqueteo”, o elegir también semillas para llevar a casa en el espacio de huerta. Además, instructores de la firma dictarán talleres prácticos de RCP en dos turnos: de 11.30 a 13.30, y de 15.00 a 17.00.

SportClub

La Isla Activa SportClub se convertirá en el lugar por excelencia dedicado al movimiento, siempre con la idea de activar el cuerpo y potenciar la energía. Agendate: el sábado se ofrecerán allí las actividades “Ritmos” (a las 13, con Yesica Amaya y Cintia Enriquez); “Power Band” (a las 14.00 con Roxana Blanco y Yesica Amaya); “Ritmos Deluxe” (a las 15.00, en el escenario principal con Roxana Blanco, Fernando Rolla, Claudia Bustos, Rocío Gómez y Dante Araujo) y “Slo Pilates” (a las 16.00 con Mercedes Gómez). El domingo se repetirá “Ritmos” a las 13.00 con Yesica Amaya y Cintia Enriquez); y luego “Training Hit” (a las 14.00 con Yesica Amaya); “Latino” (15.00 con Yesica Amaya) y “Aero Hit” y “Power Flex”, respectivamente a las 16.00 y 17.00 horas con la profe Lorena Herrera.

SportClub desplegará en la "Isla Activa" una serie de propuestas para mover el cuerpo y despertar la energía.

Palmolive

La firma de cuidado personal desembarca en el festival con su isla Sound Healing Palmolive, un rincón pensado para hacer una pausa, bajar las revoluciones y reconectar con el propio cuerpo. La iniciativa se desarrolla a través de un circuito de bienestar centrado en el superpoder del sonido: desde armonizaciones sonoras, mantras y meditaciones guiadas, hasta talleres interactivos de handpan. Para quienes busquen canalizar la energía de forma más activa, el espacio también ofrecerá sesiones de percusión y afrodance (perfectas para sacudirse el estrés del día a día).

PAE

“Meditando con Arte” es el título de la actividad que Pan American Energy (PAE) trae este año a la Zona Chill a las 14.30 del sábado: una experiencia de bienestar que combina una meditación guiada con la creación de una obra artística colectiva. Los participantes comienzan con ejercicios de respiración y relajación para intervenir luego una pintura compartida, promoviendo la creatividad, la concentración y la conexión con otros. El domingo, en tanto, la compañía estará durante todo el día en la Zona Kids con “Mi casita viva”, un taller creativo en el que chicos de distintas edades decoran una casita ilustrada y siembran semillas para crear su propio jardín, que luego pueden cuidar y ver crecer.

OHLALÁ! Beauty by SKINKO

Un espacio a pura conexión femenina que invita a descubrir nuevas alternativas para el cuidado personal, con tres estaciones dedicadas a la piel, el cuero cabelludo y el maquillaje coreano. Habrá allí diferentes estaciones (incluidos dos skinscanner y un scalp analyzer para el cuero cabelludo) como parte de la propuesta que combina el asesoramiento de profesionales con la posibilidad de probar productos y conocer más sobre distintas rutinas de belleza. Además, quienes completen el recorrido podrán participar de un sorteo de productos de la marca.

Renault

Durante las dos jornadas, la compañía contará con un espacio propio donde los asistentes podrán conocer de cerca dos de sus más recientes exponentes en el segmento SUV: Renault Boreal y Renault Koleos.

Banco Provincia

La banca pública bonaerense participará por segunda vez de esta edición del Fest con actividades vinculadas al bienestar integral, la sustentabilidad y las finanzas personales. También desplegará en su stand una propuesta interactiva para que cada visitante descubra su perfil inversor. En materia de sustentabilidad, Tomás Lusardi, de Cultivarte, brindará charlas el sábado (a las 14.30 y 17.30) sobre compostaje y economía circular; en tanto la especialista Cande Botto encabezará las dos mateadas del domingo (también 14.30 y 16.30) con foco en el bienestar financiero, con herramientas y conceptos para mejorar la administración de las finanzas personales.

Las mateadas en el espacio de Banco Provincia tendrán este año foco en compostaje y bienestar financiero. nico_asta

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer los vínculos comunitarios, el espacio del Gobierno de la Ciudad se suma al festival como un ecosistema de bienestar al aire libre. La iniciativa acerca a los asistentes los pilares de su estrategia de Bienestar Ciudadano, orientada a entender la salud no de manera aislada, sino a través de múltiples ejes relacionados (como el movimiento, el cuidado mental, el disfrute y la sustentabilidad). Quienes visiten el sector podrán conocer de cerca las herramientas, talleres y redes de contención –tanto presenciales como virtuales– que la Ciudad desarrolla de forma libre y gratuita para acompañar a los vecinos en todas las etapas de su vida cotidiana.

Genser

Referente indiscutida en el desarrollo de sales con bajo contenido de sodio y opciones saludables para el almacén (como su completa línea de mixes de semillas), la marca exhibe una atractiva agenda para promover hábitos conscientes. El público podrá participar en su stand de juegos interactivos y disfrutar de degustaciones pensadas para descubrir sabores equilibrados.

Oliovita

Con estaciones de cata distribuidas de forma intermitente durante las dos jornadas, la marca invita a los asistentes a sumergirse en el mundo del aceite de oliva virgen extra. Respaldada por Solfrut, y con producción en San Juan y La Rioja, Oliovita aprovecha el marco del festival para exhibir un ecosistema de productos saludables que trasciende al aceite: su familia actual incluye acetos balsámicos (clásicos y reducciones), aceitunas de mesa premium y una innovadora línea de salsas listas y pestos 100% naturales, libres de gluten y aditivos.

Tena

Con la premisa de derribar mitos y tabúes en torno a la incontinencia urinaria, la marca experta en cuidado integral del adulto dice presente en la Zona Chill del festival. La propuesta central tendrá lugar el domingo con dos sesiones exclusivas de “Yoga by TENA”, dictadas por la especialista Nicole Guillemete (de 12:30 a 13:00 y de 14:30 a 15:00) en la Zona Chill, diseñadas como un espacio de bienestar, elongación y concientización.

Hygge

La reconocida marca de mats de diseño y accesorios de bienestar traslada su filosofía de comodidad y funcionalidad a la Isla Zen con dos propuestas imperdibles. El sábado a las 12:00 la instructora Luli Montorfano guiará una práctica de Yoga Vinyasa Somático, ideal para cultivar la presencia y el equilibrio a través del movimiento consciente. El domingo a las 15:00 será el turno de Karina Amatucci, quien dictará la clase “Yoga by HYGGE”, una sesión de Vinyasa Flow que fusionará dinamismos de la danza con movimientos espinales.

Mundo Juegos

Entendiendo que el bienestar también pertenece a los más chicos y se cultiva a través del juego, la destacada firma de parques infantiles y mobiliario recreativo es la encargada de dar vida a la Zona Kids. La marca desplegará así una atractiva infraestructura lúdica diseñada especialmente para fomentar el movimiento corporal, la imaginación y la interacción al aire libre.

Sacá tus entradas, encontrá la agenda completa y armá tu propio recorrido en https://bienestarfest.com.ar/index.html