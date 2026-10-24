“Productos que te cambian la vida”: anticipá tu recorrido por el paseo de compras del festival

Un market en el que cada objeto tiene que ver con estar mejor en algún aspecto de la vida: así es como los organizadores del Bienestar Fest –el encuentro que el 24 y 25 de octubre se desplegará por segunda vez en el Hipódromo Palermo– definen al singular paseo de compras que acompaña la feria.

“Hablamos de esos productos que de verdad te cambian la vida: de la primera a la última, todas son marcas para enamorarse. Pero además se trata en muchos casos de proyectos independientes que solamente se consiguen a través de canales exclusivos, con lo cual es una oportunidad única para descubrir esa oferta, probar productos in situ y explorar tendencias”, explican quienes se encargaron de la curaduría del paseo.

Desde cosmética a suplementos dietarios, pasando por propuestas gourmet y deco, algo de fitness y hasta elementos para el bienestar espiritual, siempre con materiales nobles, foco en la sustentabilidad y una mirada estética original. Lo que sigue es un repaso por cada uno de los espacios, como para trazar cada quien su mapa de recorrido, planificar la compra (para uno o para regalar) y empezar desde temprano a conectar con el bienestar.

Pasen y vean

The Wellness Project. Si la suplementación es tendencia, entonces The Wellness Project eleva el estándar del segmento con un portfolio pensado para consumidores exigentes. La marca argentina de suplementos nutricionales premium y bienestar integral (que cofundaron la health coach Milagros Saguier junto al rugbier Pablo Matera e Iván Bronenberg) hace pie en el festival con su oferta de productos orientados al rendimiento físico, la energía, el descanso y el cuidado personal.

Los suplementos nutricionales premium de The Wellnesss Project. Maria Colangelo

Néctar. La marca creada por dos hermanas oriundas de Olavarría llega por segundo año al Bienestar Fest con su propuesta de belleza libre de químicos y componentes agresivos. Envases divinos y súper prácticos, excelente relación precio calidad y la filosofía de menos pasos y fórmulas con propósito que cada vez ganan más adeptos.

Algo de la exquisita oferta de Néctar para su propuesta de "belleza con propósito". nico_asta

Hygge. La marca que te acompaña en tus entrenamientos, tus meditaciones y tus prácticas de yoga o pilates: los mats más más lindos del mercado, siempre con diseño funcional y materiales nobles, además de bolsters, zafus de meditación y toda una línea de fitness.

Todos saben que Hygee tiene los mats más lindos del mercado.

Kuati. “Una vez que probás su granola, no hay vuelta atrás”, dicen los fanáticos de la marca que arrancó en el marco de un proyecto familiar, con un horno prestado y muchas ganas de empezar a comer mejor. Snacks, granolas y “barranolas” libres de sellos: riquísimas, nutritivas y crocantes como ninguna otra.

Kuati, granola irresistible.

Matilda Deco. La colección de manteles, cortinas, alfombras y piezas de bazar con estampas exclusivas que todos adoran será también parte del Bienestar Fest, siempre con su fabulosa paleta de colores, diseños originales y telas antimanchas. Una oferta a la altura de tus encuentros.

Matilda Deco estará también presente con su oferta de estampas exclusivas. nico_asta

Barritas Wik! Lo mejor de esta golosina saludable –además de ser deliciosa– es que resulta apta para todos: personas con celiaquía (porque no tienen gluten), veganos (tampoco tienen ingredientes de origen animal) e intolerantes a la lactosa. Altas en fibras y proteínas y bajas en sodio y azúcar, aportan también vitaminas y minerales. Por algo se venden como “el snack que siempre te acompaña”.

Wik! es una golosina saludable apta para absolutamente TODOS. nico_asta

Bloomlife. La marca de suplementos adaptógenos para el equilibrio y la vitalidad llega al Fest con su propuesta de una rutina de “wellness gummies” (gomitas ricas y fáciles de consumir) que prometen aportar foco, energía y calma.

PSA. Nunca es tarde para tener agua pura y segura en tu casa. Por eso la compañía líder de purificadores estará mostrando sus equipos diseñados para conectarse sobre o bajo mesada. En un evento dedicado a la salud y el equilibrio, PSA no podía faltar para recordarnos que el bienestar integral empieza desde adentro, de la mano de una hidratación de calidad y libre de contaminantes.

Más propuestas para conocer de cerca

Lovelia. El emprendimiento de joyería y accesorios crea talismanes y piedras energéticas pensados como símbolos de intención y conexión personal. “En un mundo lleno de estímulos que dispersan nuestra atención –explican–, un talismán puede ser un recordatorio de todo eso que elegimos mantener presente. Al verlo, tocarlo o llevarlo contigo, te recuerda dónde quieres poner tu atención y qué quieres cultivar en tu vida”.

Naturalmente bien. La gente de “NaNa” Naturalmente Bien lleva casi siete años elaborando de manera artesanal conservas vegetales y encurtidos en vinagre, portfolio al que con el tiempo fueron agregando condimentos, especias y productos saludables. Su principal diferencial: su producto más vendido, las berenjenas en conserva, no tienen sal agregada. Productos aptos para dietas veganas, sin conservantes ni aditivos.

So gut Microbiota. So gut Microbiota es el suplemento prebiótico natural (clínicamente testeado) que restaura, refuerza y protege la microbiota intestinal. Está diseñado para aliviar hinchazón, dolor abdominal, diarrea y estreñimiento, y promete ayudarte a vivir mejor desde el primer mes. Resulta muy fácil de incorporar (viene en cápsulas), es cien por ciento natural y además, al modular la microbiota, reduce el estrés y la ansiedad.

Showbread. La tienda de alimentos reales desembarca en el Fest desde Salta con su portfolio de productos saludables, suplementos nutricionales y endulzantes naturales aptos para dietas keto, sin azúcar y libres de gluten.

Dahi. “El mejor yogur por lejos”, dicen los fans de la marca que llega con sus icónicos potes y frascos de vidrio para su oferta de yogur firme natural, estilo griego (sin azúcar), bebibles, líneas deslactosadas y variedades frutales. A la propuesta se suman los dulces Masseube, elaborados en Lago Puelo presentando su nueva línea Extra Fruta (de tapa verde), con un 70% de fruta patagónica y menos azúcar.

Dahi + Masseube: el "mejor yogur por lejos" y un dulce patagónico elaborado con fruta entera, sin agregados artificiales ni conservantes.

Pacha bakery. No podía faltar en el recorrido una propuesta de pastelería y panadería para “vivir mejor sin resignar el placer de comer rico”: productos sin ultraprocesados, 100% harinas alternativas al trigo, sin azúcar refinada y por supuesto, también deliciosos. Con opciones low carb, apto keto, apto vegano, sin lácteos, sin azúcar y proteicas.

Santo Padre Orgánico. Un proyecto que llega desde Tandil: nada menos que el primer tambo orgánico de la Argentina, donde los quesos se fabrican de forma artesanal, con leche de pasturas vivas y procesos orgánicos certificados, sin químicos ni aditivos y siguiendo los tiempos que dicta cada etapa. Una oportunidad única para probar el sabor de una elaboración diferente.

Piropo. Estas originales salsas (hechas para enamorar paladares y darle ese wow moment a cada plato) llegan en su “versión picante” y “versión que no pica”, provenientes ambas de recetas familiares y hechas para compartir. Aptas para celíacos y veganos y sin conservantes, así es Piropo: una salsa distinta y con mucha personalidad.

Sauzal. “Medicina basada en plantas para los problemas de todos los días” es lo que ofrece este emprendimiento argentino cuya propuesta incluye tinturas madre, infusiones y productos de skincare simple. Lo interesante de Sauzal es que ofrece un enfoque por necesidad (por ejemplo: cansancio, ansidedad o foco mental) y un tono de comunicación transparente y fresco que denota gran empatía con su comunidad.

Tachyona. Distribuidores Internacionales de Terra Tachyon desde 2006 y cocreadores de la Red Abierta de Cámaras Tachyonicas, Tachyona comercializa objetos cotidianos fabricados de forma artesanal (principalmente de vidrio o cristal con formas geométricas específicas) que atraviesan un proceso denominado “tequencia”. Según su filosofía, esto transforma las piezas en antenas resonantes capaces de interactuar con el campo de taquiones (partículas teóricas más rápidas que la luz).

TLS The Longevity Supplement. Suplementos premium diseñados para acompañar tu salud a largo plazo potenciando la energía, la vitalidad y el sistema inmunológico. Estarán presentes con toda su oferta y su producto estrella: la Vitamina C liposomal.

Bör. Bőr es un proyecto argentino de cosmética natural, limpia y de base científica que combina recetas familiares heredadas con biotecnología moderna. ¿Qué los caracteriza? Sus fórmulas limpias (completamente libres de parabenos, siliconas y fragancias artificiales), cruelty-free, 100% veganas y certificadas sin TACC.

Primont. La empresa argentina lleva más de 40 años de trayectoria fabricando productos de cosmética capilar profesional. Lo que los hace únicos: que desarrollan moléculas específicas combinadas con ingredientes sofisticados para cada necesidad (y tienen además uno de los catálogos más amplios del mercado local).

Primont, cosmética capilar profesional desde hace más de 40 años. nico_asta

Sri Sri Tattva. La marca insignia del Ayurveda en Argentina: un ecosistema completo de consumo para quienes siguen este estilo de vida saludable y espiritual. Productos de cuidado personal a favor del equilibrio energético (físico y mental), además de alimentos puros incluida su riquísima línea de snacks Laddu.

El Bienestar Fest se llevará a cabo el 24 y 25 de octubre en el Hipódromo Palermo. Descubrí la agenda con más de 60 actividades y conseguí tus entradas en este link.