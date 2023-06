Rebeca Hwang: la especialista en futuro responde 16 preguntas clave para entender el futuro

escuchar

Rebeca Hwang estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires y luego se fue a estudiar al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a Stanford. Desde 2003 lidera proyectos en Silicon Valley y fue reconocida como una de las Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial, y como una de las 35 Innovadores Globales menores de 35 años por el MIT Tech Review. Cofundó Rivet Ventures, un fondo de inversión enfocado a empresas con management femenino y a mercados, y Kalei Ventures, un fondo de inversión de riesgo con eje en emprendedores de América Latina. Además, patentó tres inventos (y tiene siete en trámite), entre ellos un sistema para abaratar el tratamiento del cólera.

Rebeca Hwang es una de las mujeres más escuchadas en Silicon Valley

Hwang, la flamante columnista sobre futuro de LA NACION, fue la encargada de cerrar la novena edición del Summit de Innovación, un encuentro que anticipa lo que viene y los tips para reinventarse en un mundo regido por la incertidumbre. La especialista en innovación, tecnología y emprendedurismo respondió 16 preguntas clave sobre cómo cambiará el mundo.

1)¿Cuáles son las nuevas tendencias relacionadas con la innovación?

La tendencias más importante de los últimos 6 meses, es la adopción de la IA generativa, donde vemos que podemos ahora conversar con las máquinas y las computadoras de manera orgánica así como tenemos las interacciones con otros seres humanos.

2)¿Estamos viviendo una revolución?

Lo que estamos viviendo es un movimiento social, revolución, disrupción: es una de las adaptaciones y adopciones de la tecnología más grande de la historia de la innovación en Silicon Valley y en el mundo.

3)¿Cuáles son los temas de agenda en Silicon Valley?

En Silicon Valley tenemos dos temas que están realmente como prioritarios en San Francisco, una es la pérdida de liderazgo de San Francisco y Silicon Valley como lugar de innovación y liderazgo en término de tecnología porque tenemos un éxodo de talento de San Francisco hacia otros ecosistemas.

El otro tema muy vigente hoy en día es, por supuesto, la IA y estamos hablando mucho sobre los temas éticos, morales y las amenazas que pueden existir debido a la vertiginosidad y velocidad del avance tecnológico de la IA en el mundo.

4)¿Cuáles son las amenazas de IA?

Las amenazas son realmente ilimitadas, depende mucho de cómo usamos esta tecnología para el bien o para el mal. A la hora de identificar las amenazas más concretas reconocemos a las violaciones de la privacidad. Hoy con la creación de bots y clones perdemos esos derechos y eso crea una amenaza realmente importante de cómo conectamos con otros seres humanos y como se utiliza la información sobre nosotros y nuestra identidad.

5)Hablas de la pérdida de protagonismo de Silicon Valley por el éxodo de talento, ¿cuál es el próximo nodo de innovación?

Tenemos una concentración todavía en Silicon Valley del desarrollo de todo lo que es IA hoy en día, en ese sentido no ha perdido el liderazgo, pero en términos de adopción de esta tecnología, habrá adaptaciones a opciones y ejecución de estas tecnologías en el sur de la región, en lugares como América Latina o en el Sudeste Asiatico porque tenemos una cultura de experimentación con menos barreras para este tipo de tecnologías.

6)¿Qué lugar ocupa hoy la creatividad en un proceso de innovación?

El tema de la creatividad y cómo definimos la creatividad humana en la era de la IA es un tema realmente interesante. Históricamente a la creatividad se consideraba algo intrínsecamente humano pero ahora tenemos máquinas, computadoras y estas plataformas que están creando arte, musica, películas y contenido, entonces estamos en un proceso de redefinición de lo que significa ser creativos y especialmente de dónde viene esa emoción.

7)¿Las nuevas ideas hoy duran menos? ¿Tienen menos perdurabilidad?

Las buenas ideas siempre tienen perdurabilidad, sin embargo la adopción, la adaptación y difusión de estas buenas ideas están sucediendo a una velocidad diferente.h Un ejemplo es lo que está sucediendo con Chat GPT, GPT 4. No hay precedente históricos, ninguna aplicación en la historia ha tenido una adopción tan veloz. Pero la realidad es que no sabemos si esta velocidad significa que van a seguir difundiendose rápidamente o si caerá una vez que salgan otras ideas interesantes. Aún no sabemos si este es un fenómeno que va a quedar como una revolución y movimiento social perdurable.

8)¿Cómo innovar hoy en el mundo que cambia permanentemente?

Estamos en un mundo donde la incertidumbre es realmente enorme. Innovar con tanta incertidumbre significa estar en observación de todos los fenómenos, todas las señales de información y también usar mucha intuición para reconocer patrones y poder adaptarse muy rápidamente, ser versátiles y flexibles en la aplicación de estas innovaciones en nuestro ambiente y en el público y aprender muy rápidamente a través de interacciones, muy prontas y frecuentes.

9)¿La velocidad es una amenaza?

La velociraptor hoy en día nos está dando nauseas, porque tenemos ese avance tecnológico que está causando cambios disruptivos en nuestras prácticas y comportamientos, por ejemplo, como profesora, yo he tenido que adaptar rápidamente la forma en la que califico el trabajo de los estudiantes, porque ahora están usando estas plataformas y aplicaciones de IA y eso hace que cada vez más cambie mi algoritmo de calificar a mis estudiantes. El cambio lo tuve que aplicar en medio de un curso que ya había empezado y lo tuve que hacer de manera inmediata. Este tipo de cambio veloz está produciendo cambios de comportamiento, que no había predecido al comienzo de la clase, lo que genera un fuerte vértigo.

10) ¿Qué cambios inimaginables generará la IA?

No sabemos lo que va pasar. La pregunta clave es cómo va a cambiar la conexión de humano con humano y la conexión de humanos con máquinas. La nueva generación tendrá que aprender de manera diferente y no tan orgánica, deberá aprender cómo conectar con otros seres humanos, para colaborar, para enamorarse, hacer amistades, para compartir arte y contenidos.

11)¿La IA puede adquirir habilidades humanas?

La IA artificial ya ha adquirido habilidades que históricamente hemos considerado como humanas. Un ejemplo es la creación de contenido nuevo: hoy la IA puede escribir un poema. Ella aprende de los seres humanos e imita nuestro comportamiento así que todo lo que es pertinente a un ser humano o a la conexión entre los seres humanos puede ser técnicamente imitado por la IA.

12)¿El cerebro humano está preparado para todos estos cambios?

El cerebro humano es muy adaptable. En cierto sentido nosotros necesitamos tener más protagonismo en crear la narrativa que queremos sobre estas tendencias nuevas, habiendo dicho eso, estamos teniendo un escenario donde estamos muy confundidos porque tenemos sentimientos encontrados, emoción y miedo, preocupación y también el deseo de no quedarse afuera o no quedarse atrás y creo que esa adaptación va a tomar un poco de tiempo. Aún no podemos entender las consecuencias a largo plazo.

13)¿Qué hay que dejar y que hay que tomar en esta nueva era?

Hay que tomar las posibilidades que nos permiten estas tecnologías para hacer el bien, por ejemplo curar enfermedades que antes no podíamos, aumentar la productividad de los humanos. Hoy tenemos la posibilidad de usar sistemas automatizados en lugar de gastar 40 horas en una semana en cosas que no nos gustan. Esto nos permitirá liberar la mitad de nuestra semana y hacer cosas más productivas. Lo que definitivamente no hay que tomar es el reemplazo de funciones y atributivos intrínsecamente humanos a través de la tecnología. Por eso es clave definir lo que nos hace especialmente humanos.

14) ¿Qué lugar ocupan las emociones en este proceso?

Creo que los seres humanos vamos a tratar de mantener las emociones como parte de nuestra contribución única a las interacciones, nosotros podemos emular, empatizar, tener compasión y también aprender de las emociones. Eso hace justamente que la vida sea divertida, que podamos experimentar goce y tristeza, ser genuinos, lograr una experiencia auténtica. Esta es una diferencia con las máquinas que imitan.

15)¿Las máquinas van a poder sentir?

Hay debates sobre si las máquinas van a poder sentir, por ahora sabemos que ellos imitan las reacciones que tenemos los seres humanos para expresar sentimientos, si sienten o no sienten, yo creo que vamos a tener que entender o re definir que era un sentimiento y como se expresan estos sentimientos para ser genuinos, pero por ahora yo quiero creer que las emociones y sentimientos son humanos.

16) ¿Cuáles son las tres claves para entender al mundo que viene?

Una clave es que no tenemos la opción de no entender el futuro y la tecnología. Quien no lo haga se quedará afuera. La número dos es que esta tecnología sí puede servir para fomentar, amplificar nuestras funciones y también para automatizar los procesos que no queremos hacer. La tercera parte de nuestra función: como humanos tenemos la capacidad de crear una narrativa. De nosotros depende ser agentes de cambio y no reaccionar de forma pasiva.