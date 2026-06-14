Salud, arte y emoción a orillas del río: una jornada de bienestar integral para adultos mayores

La propuesta tiene algo de revolucionario en su simpleza: no esperar a que la gente llegue, sino ir a buscarla. Con esa lógica, Fundación OSDE celebró la segunda edición de Experiencia Fundación OSDE en Puerto Libre, el polo recreativo y cultural de Martínez donde adultos mayores se reúnen a diario frente al río. Un espacio que ya es, de por sí, un lugar de pertenencia.

Durante toda la jornada, más de 200 personas pasaron por las distintas actividades —controles de salud, práctica de RCP, un taller de arte y un espacio de bienestar emocional— que Fundación despliega de forma itinerante a lo largo del año. La diferencia con otras iniciativas similares es que acá no hace falta sacar un turno ni trasladarse a un centro de salud: la experiencia llega, se instala y convierte cualquier lugar en un punto de encuentro.

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RCP: una práctica al alcance de todos que salva vidas

Taller de RCP, una práctica que triplica la posibilidad de sobrevida.

Aprender reanimación cardiopulmonar puede triplicar la posibilidad de sobrevida del paciente. El pasado miércoles, los participantes tuvieron la oportunidad de practicar RCP con instructores. Fundación OSDE lleva más de una década capacitando personas en esta técnica, con certificación de la American Heart Association, y entiende que saber actuar en una emergencia no debería ser un privilegio de pocos.

Durante más de tres horas los instructores detallaron el paso a paso, así como también respondieron dudas y desmitificaron los dichos que se escuchan alrededor de la práctica.

15 minutos para cuidar tu salud: la clave de prevenir

15 minutos para cuidar tu salud, una iniciativa de Fundación OSDE que recorre el país.

110 personas participaron de esta iniciativa. La propuesta es concreta: en 15 minutos un equipo de profesionales realiza mediciones de presión arterial, glucosa y peso, y ofrece una devolución personalizada con recomendaciones sobre alimentación, actividad física y hábitos saludables. La clave está en lo que se detecta antes de que haya señales de alerta. Existen patologías que suelen ser silenciosas como la hipertensión, diabetes, sobrepeso, que estos chequeos logran identificarlas a tiempo.

Taller de arte: compartir el recuerdo

Taller de Arte de Fundación OSDE en Puerto Libre, Martínez.

La tercera actividad del día. Una mesa larga reunió a varios adultos junto a lápices, crayones, marcadores y materiales para jugar como cuando éramos chicos. Se partió desde una hoja en blanco y un texto del escritor santafesino Juan José Saer sobre las distintas formas del recuerdo. Los participantes fueron invitados a evocar imágenes, sensaciones y momentos significativos de sus vidas. Primero a través de la escritura, después mediante collage, dibujo y pintura. Así, construyeron una pieza donde palabra e imagen se entrelazaron.

Una vez terminada la obra, cada uno la compartió con el grupo. La emoción fue protagonista del encuentro. Hubo risas tiernas, cantos, aplausos y el silencio cómodo de quienes saben que están siendo escuchados.

El momento de compartir los recuerdos con el grupo.

Bienestar emocional: el valor de no estar solo

Los adultos en el Taller de Bienestar Emocional de Fundación OSDE.

Para muchos de los adultos que visitan Puerto Libre, encuentran en ese predio mucho más que un lugar de recreación: es el espacio donde se sienten una comunidad. El taller de bienestar emocional dio lugar a algo que no siempre es fácil de conseguir afuera: poner en palabras sus emociones, sentirse comprendido, compartir tanto lo que pesa como lo que libera. En esta cuarta y última actividad, la salud no se midió en glucosa ni en presión arterial, sino en la posibilidad de decir “no estoy solo” —y que alguien, del otro lado, lo confirme.

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