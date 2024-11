Sonsoles Rey: “La muerte me sopla la nuca desde muy chica, pero no le tengo miedo”

“Mi vida vale la pena, el esfuerzo vale la pena”, escribe Sonsoles Rey en su libro “De nuevo sale el sol: 4 trasplantes, mil vidas y cómo transformar la espera en agradecimiento”, coescrito con la periodista Mercedes Funes. La obra, al igual que su autora, invita a reflexionar sobre la importancia de la donación de órganos y las herramientas para enfrentar la adversidad con gratitud y alegría. ¿Por qué de nuevo sale el sol? “Porque se viene el tercer transplante y de nuevo vuelve a salir el sol después de la tormenta medio oscura que hoy estoy atravesando”, describió Sonsoles en la charla que mantuvo con José Del Rio, director de contenidos de LA NACION.

Sonsoles fue una de las protagonistas en la octava edición del premio organizado por Women Corporate Directors ((WCD) junto a LA NACION, donde participó en un panel junto a Mercedes Funes. Allí, compartió su experiencia como referente en la concientización la donación de órganos y como inspiración para todo aquel que atraviesa una situación similar.

A lo largo de su vida, Sonsoles enfrentó numerosos desafíos: problemas renales desde la infancia, diversos trasplantes y la incertidumbre de esperar un nuevo órgano en la lista del Incucai. “Ella desafía lo que creemos sobre cómo deberían vivirse estos problemas. Es una persona que se reinventa constantemente”, la describió Mercedes Funes.

Sonsoles Rey escribió el libro "De nuevo sale el sol", sobre la importancia de la donación de órganos Fabián Malavolta

Sonsoles no encaja en el molde de la “guerrera” que lucha día a día; más bien, prefiere enfocarse en el presente. “Descubrí que lo único real es el hoy. Planeé muchas cosas que no se dieron, pero disfruto cada día como viene”, comentó durante el panel. Esa filosofía la llevó a encontrar en Instagram una herramienta para inspirar a otros: “Me di cuenta de que puedo ayudar a personas que atraviesan momentos oscuros, simplemente compartiendo alegría y luz”.

Su influencia no solo motiva a quienes lidian con enfermedades complejas, sino también a aquellos que enfrentan problemas cotidianos. Como señaló Mercedes Funes: “No necesitas atravesar una enfermedad para sentir que debes empezar de nuevo. Sonsoles lo hizo mil veces, y siempre con humor y esfuerzo”.

“Sandra Mihanovich me devolvió la vida”

El nombre de Sandra Mihanovich es inseparable de la historia de Sonsoles. En 2012, la cantante se convirtió en su donante de riñón, marcando un hito en la donación de órganos en vida en Argentina. “Sandra es extraordinaria, no solo me devolvió la vida, sino que su gesto inspiró a muchos otros a hacer lo mismo. Gracias a ella, ese año batimos récords de donación en Latinoamérica”, recordó Sonsoles.

“Cuando me dijeron que Sandra iba a ser mi donante me dije: ‘Estoy curada’. No es que le debo algo, es como extraordinario. Sandra me ayuda en todo lo que puede, es mi otra mamá: una me dio la vida y la otra me la devolvió”, comentó emocionada.

Mercedes Funes, periodista y coescritora del libro "De nuevo sale el sol" Fabián Malavolta

Una rockstar

“Sonsoles es una rockstar. Brilla incluso en los momentos más oscuros. Lo que hace con las cartas que le tocaron es extraordinario: enfrentar con humor e inteligencia tanto lo bueno como lo malo”, la describió la periodista. “Me la presentaron como la Mick Jagger del trasplante”, agregó entre risas.

“Mi canción de vida es ‘Honrar la vida’ de Sandra”, contó Sonsoles. “Porque tengo todas las fichas para ser una víctima terrible y llorar todo el día. Aún así nací con esta alegría que hace que me levante y que busque la luz en la oscuridad que me tocó vivir”, agregó.

Sonsoles no le teme a la muerte, a pesar de que la sigue de cerca desde que es muy chica. “Un día le dije: ‘No te tengo miedo’”, contó. “Dejarme morir es el camino más fácil, pero elegí que no y me puse a bailar”.

Para Mercedes es muy fácil empatizar con Sonsoles. “Me di cuenta que teníamos destinos parecidos”, dijo y agregó: “Uno no necesita haber pasado por una enfermedad complicada para que tuvo que empezar de nuevo, y Sonsoles había empezado de nuevo mil veces. Es una persona que tuvo mil vidas”.

Sonsoles Rey, José Del Río y Mercedes Funes en la edición del premio Women Corporate Directors Fabián Malavolta

Para Sonsoles, ¿Qué es?...

¿Vivir? “Disfrutar todo, porque la vida es cruel muchas veces. Trato de no vivir en batalla”.

¿La muerte? “Es un paso. El alma sigue siendo la misma. No me asusta en realidad; me asusta más vivir con una mala calidad de vida”.

¿El miedo? “Diálisis. El dolor me da miedo. Si no me duele, me banco las cosas”.

¿La felicidad? “El disfrute pequeño de todos los días: meterme en una pileta porque durante años no me pude ni mojar. Darse cuenta de las pequeñas cosas, eso es felicidad”.

¿El futuro? “Ver a mi hijo crecer y tener calidad de vida. Si no es posible, partir joven”.

“Si algo aprendí”, concluyó Sonsoles, “es que no importa lo que planees; la vida siempre puede llevarte por otro camino. Lo importante es disfrutar el hoy, porque eso es lo único real”.

Candela Contreras Por