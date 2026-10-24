Tomás Cuirolo, psicólogo: “Nos cuesta soltar porque muchas veces tenemos un patrón que se repite”

Cómo transformar la mente fue el disparador de la charla del psicólogo, escritor e influencer Tomás Cuirolo en el Bienestar Fest en el Hipódromo Palermo, el festival de bienestar más importante de la región que se realizó y sigue mañana domingo 25 de octubre.

“El autoconocimiento es un viaje hacia adentro en el que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos a dónde vamos a llegar, no sabemos qué nos va a pasar”, reflexionó frente al auditorio del Espacio Inspiración en la primera jornada del festival. Cuirolo invitó a estar abiertos a encontrarnos con las cosas que hay adentro, sin que haya un destino específico al cual llegar.

“Siempre estamos en nosotros mismos, por lo cual ya estamos en el punto de llegada. ¿No les parece loco que de repente estemos siempre con nosotros mismos y tengamos la capacidad de generar experiencias en donde nos percibamos ajenos?“, se preguntó.

El psicólogo enfatiza que hay que soltar el amor para que pueda ser más amor FABIAN MALAVOLTA

Propuso frenar un segundo, observar las cosas que nos van pasando y darse cuenta de que estamos desconectados. Consideró que el presente es el único espacio de vida que hay y que nos vinculamos con las cosas desde una perspectiva que no ve lo que pasa, sino que ve lo que piensa que pasa. “Nos relacionamos con las personas, nos relacionamos en nuestra vida diaria no con el otro, sino con lo que pensamos del otro. Llevamos todo el tiempo unos anteojos, cargados de creencias, de mandatos, de emociones antiguas, de experiencias pendientes de vivir”, dijo.

Cuirolo planteó que cuando uno se sienta a observar la vida, se da cuenta de que está distorsionado y sugirió soltar: “Hay que soltar pensamientos, creencias, mandatos, emociones. Nos cuesta soltar porque muchas veces tenemos un patrón que se repite y nos cuesta dejarlo. En ese patrón o en ese espacio que se repite está camuflado amor que no sabíamos que estaba y que nos resistimos. El psicólogo enfatiza que hay que soltar el amor para que pueda ser más amor.

“En el momento en el que yo agarro algo y lo separo de su fuente, deja de ser. Entonces, si yo me agarro el amor, el amor ya no es amor. Es lo que yo pienso que es y ahí vivimos, constantemente, agarrando las cosas y quitándolas de su naturaleza”.

Cuirolo explicó que cuando uno agarra algo, por ejemplo, una persona, esa persona deja de ser como era y empieza a ser como uno quiere que sea. Que se trata de amoldarla lo máximo posible y se empieza a tironear para que sea de la manera que uno quiere. Así empiezan, según sus palabras, las discusiones, las peleas, los conflictos.

Por otro lado, planteó que todos tenemos una imagen de nosotros mismos, lo que pensamos que somos. “Eso es lo que pensás, -afirmó-, pero no es lo que sos. Es brutal darte cuenta de que solo es lo que pensás y no lo que sos”. Así, invita a soltar lo que se piensa para averiguarlo.

También dijo que es un proceso constante. “A medida que uno va encontrando nuevas formas, va soltando las anteriores; su realidad también va cambiando y se va transformando. Habitamos las mismas emociones todo el tiempo porque no soltamos, porque tenemos miedo”, argumenta.

Consideró que lo opuesto del amor no es el odio, sino el miedo. “Cuando tenemos miedo, lo que tendemos a hacer es defendernos, agarrar, controlar, atacar. Son todos mecanismos de defensa que generamos para, justamente, no soltar”, concluyó.

El domingo 25 continúa el Bienestar Fest desde las 11.30 con una amplia agenda de actividades, que incluyen charlas de Daniel López Rosetti, Pablo Ferrero, Malena Ramos Mejía y Facundo Pereyra, entre muchos otros.

El movimiento llegará con Sofi Lofi y su ecstatic dance, Yoguilover y Emilce Mariano, por solo citar algunos.

El cierre será con intención en movimiento, la propuesta de Dafne Schilling que fusiona yoga, danza y expresión corporal. Los que compraron entradas para la jornada del sábado y no pudieron asistir o quieren volver, pueden usar el mismo ticket.