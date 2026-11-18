Ya no alcanza solamente con cuidar la naturaleza, para muchos viajeros llegó el momento de poner manos a la obra. Cada vez más turistas con conciencia ecológica buscan experiencias de turismo regenerativo, una evolución del turismo sostenible, para generar un impacto positivo en el lugar que visitan.

La propuesta invita a dejar algo que perdure, que supere lo que ya está. Esta tendencia, que surgió en la década pasada y que se afianza lentamente, incentiva a que los viajeros, las empresas y las comunidades locales contribuyan activamente a restaurar ecosistemas, fortalecer economías regionales y preservar identidades culturales.

Las iniciativas son variadas, como recuperar senderos naturales, plantar corales, apoyar a productores locales y fomentar actividades con las comunidades originarias. En pocas palabras, dejar un lugar mejor de lo que se lo encontró, o al menos, aportar un granito de arena.

Los viajeros pueden ayudar a regenerar arrecifes en Bocas del Toro iStockphoto

Las encuestas apoyan la tendencia de viajeros comprometidos con el medio ambiente. El informe anual sobre las actitudes de los consumidores y su comprensión del impacto social y ambiental de los viajes, publicado por la plataforma Booking.com, con datos de 32.500 viajeros en 35 mercados de todo el mundo, destaca que un 85% de los viajeros a nivel global de todas las edades afirma que los viajes más sustentables son importantes o muy importantes.

El estudio profundiza: en los últimos 12 meses, un 30% de los millennials (de 29 a 44 años) y un 29% de la generación Z (de 18 a 28 años) participaron en una excursión o actividad en la que aprendieron sobre los pueblos y culturas originarias locales o interactuaron con ellos. Además, un 25% de los millennials y un 24% de la generación Z y de la generación X (de 45 a 60 años) participaron en una excursión o actividad que contribuyó a la salud y la conservación del ecosistema y la vida silvestre local.

Cada vez hay más propuestas para sumarse a regenerar, muchas incentivadas por comunidades locales, hoteles y agencias de viaje.

Por más corales

Reconstruir un sistema de arrecifes vivos en todo el archipiélago de Bocas del Toro, es el desafío del Caribbean Coral Restoration Center (CCRC) junto con el resort Nayara Bocas del Toro en Panamá.

El proyecto busca seleccionar variedades de coral que ya han demostrado resistir condiciones oceánicas más cálidas y ácidas

Cerca de la frontera con Costa Rica, Bocas del Toro es un archipiélago que alberga aproximadamente el 87% de todas las especies de corales constructores de arrecifes documentadas en Panamá, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.

Los arrecifes de coral cubren menos del 1% del fondo oceánico y sustentan cerca de una cuarta parte de todas las especies marinas. Sin embargo, los episodios de blanqueamiento ahora ocurren cada tres o cuatro años. En Bocas del Toro, la salud de los arrecifes también constituye la base de la economía local, que depende en gran medida de la pesca y el turismo.

El proyecto, dividido en tres fases, consiste en seleccionar variedades de coral que ya han demostrado resistir condiciones oceánicas más cálidas y ácidas. Ya se instalaron estructuras de hábitat debajo de las villas sobre el agua de Nayara, atrayendo pequeños peces y otras formas de vida marina a medida que el ecosistema comienza a desarrollarse y documentaron avances en la recuperación de los arrecifes

La segunda fase del proyecto está actualmente en marcha y contempla la creación de un arrecife completo justo fuera de los límites de la propiedad, como parte de la amplia red de restauración del CCRC, que ya cuenta con 16 zonas activas de hábitat e influye en más de 80.000 metros cuadrados en todo el archipiélago de Bocas del Toro.

La fase más ambiciosa del proyecto ampliará el hábitat de arrecifes artificiales por toda la bahía protegida que rodeará seis futuras villas flotantes, transformando el área en un próspero ecosistema marino. La construcción ya está en marcha y se prevé que finalice a finales de 2027.

Los viajeros pueden contribuir mediante experiencias guiadas de snorkel y buceo que los sitúan en el centro del proceso de restauración junto a los expertos del CCRC. En el agua, los huéspedes ayudan activamente a instalar estructuras de arrecife en el lecho marino y a sembrarlas con corales resilientes.

Los viajeros también pueden mantener su participación mediante un programa de adopción de corales, que les permite seguir el crecimiento y la salud de las estructuras específicas que ayudaron a crear.

Plantar manglares

Desde hace tres años, en las Islas Vírgenes Británicas es posible participar en la replantación de manglares críticos, impulsada por Necker Island, conocida por ser una de las islas privadas más famosas del mundo y el hogar del multimillonario Sir Richard Branson.

En las Islas Vírgenes Británicas es posible participar en la replantación de manglares

La experiencia que se ofrece a los huéspedes da la oportunidad de participar en la plantación de propágulos de manglares en el Vivero Nacional de Manglares HLSCC en la isla vecina de Tortola. Los manglares desempeñan un papel importante dentro del ecosistema de las Islas Vírgenes Británicas, desde la protección de las comunidades a través de la resiliencia costera hasta la captura de carbono y el suministro de un hogar protegido para la vida marina, como la langosta, las medusas y los tiburones.

La destrucción de los manglares por la actividad humana y el daño del huracán Irma en 2017, cuando el 90% de la población de manglares del territorio fue devastada, causaron una vulnerabilidad significativa en el ecosistema de las BVI.

Durante la visita guiada, los turistas tienen la oportunidad de hacer stand-up paddle o kayak, en kayak simple o doble, a través de manglares indígenas, aprender de un guía experto cómo se cultivan los propágulos y el trabajo que implica su rehabilitación y conservación, además de prestar su mano para la plantación de los propios propágulos.

En Bali también se invita a plantar manglares. En 2020, la organización comunitaria Wana Segara Kertih comenzó a ofrecer excursiones organizadas por pescadores comprometidos con la restauración del ecosistema costero, donde los viajeros participan activamente en la plantación. Este proyecto regenerativo ya dio sus frutos: el bosque de manglares ubicado en la zona de Wana Segara Kertih mostró una mejora visible entre 2019 y 2025. Las imágenes satelitales revelan que gran parte del terreno está actualmente cubierto por manglares, lo que sugiere una recuperación significativa de la vegetación en el área.

Dejar la huella en Navarra

El programa Huella Positiva, impulsado por Navarra, en el norte de España, propone 15 experiencias en las que los viajeros participan activamente en la mejora del entorno natural y social de los destinos que visitan. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la creación de oasis para mariposas, la instalación de cajas nido para aves y la recuperación de espacios rurales degradados. Los visitantes colaboran junto con los anfitriones locales en tareas concretas de restauración ecológica que buscan aumentar la biodiversidad y fortalecer los ecosistemas de la región.

Los paisajes del valle de Baztán, en Navarra

Otra de las propuestas se centra en la recuperación del patrimonio cultural y paisajístico. Los participantes ayudan a restaurar antiguos senderos que comunicaban pueblos y aldeas, reconstruyen elementos tradicionales de piedra y colaboran en la puesta en valor de corrales, edificios históricos y otros espacios vinculados a la memoria local.

Una de las cajas para incentivar el aumento de las mariposas en Navarra

El proyecto también incluye experiencias de inmersión comunitaria relacionadas con la agricultura, los productos de kilómetro cero y el cuidado de la fauna. Los visitantes pueden participar en huertas ecológicas, plantar especies autóctonas, aprender sobre la vida rural tradicional o colaborar en el seguimiento de cernícalos y rapaces nocturnas mediante la construcción de refugios y cajas nido.