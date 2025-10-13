Un hito en su historia: OSDE presenta Flux, su nuevo plan joven

Sin grandes saltos de cuota, psicología sin tope y tecnología de última generación: Flux propone un cambio de ritmo dentro del propio ecosistema de OSDE. Todos los detalles sobre esta gran novedad.

El jueves 2 de octubre, la filial central de Córdoba se convirtió en el escenario de un momento histórico. Más de 120 invitados fueron testigos de un nuevo hito en la historia de OSDE, inmersos en un espacio en el que reinó la creatividad, la frescura y la buena onda.

Martín Pochat, presidente de OSDE, expresó: “Venimos trabajando mucho concientizando que OSDE es una organización federal, estamos en todas las provincias del país y nos parecía que era muy significativo salir de Buenos Aires, donde tenemos la mayor cantidad de colaboradores, y realizarlo en el interior del país. En esta ocasión elegimos la provincia de Córdoba”.

Una pantalla 360 envolvió al salón principal, en el que los directivos de la organización contaron el paso a paso de cómo y por qué nació Flux. “Para nosotros es un día histórico. Hemos diagnosticado que los jóvenes necesitaban un producto que sea el adecuado para sus necesidades, que combine tecnología, empatía y emociones”, destacó Cristian García Sarubbi, director general de OSDE.

Además, se presentó el teaser de campaña que no sólo emocionó a los presentes sino que reafirmó la identidad y esencia del nuevo plan: un producto que responde a las necesidades, estilos de vida y expectativas de una sociedad en constante transformación. El evento culminó con un cocktail en el que todos compartieron un momento de calidad, entre música, tragos y gastronomía premium.

¿Por qué un plan joven? En los últimos años, las nuevas generaciones se volvieron protagonistas de conversaciones relevantes vinculadas al bienestar. Desde alimentación y ejercicio hasta prevención y salud mental, los jóvenes comprenden que la salud va mucho más allá de sacar un turno médico. Hoy ellos hablan de bienestar integral, porque hasta la manera en la que nos relacionamos con un otro tiene que ver con cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida.

“A los jóvenes de 26 años, cuando tenían que dejar del grupo familiar económicamente se les hacía muy difícil. Lo que buscamos con Flux fue hacer un producto mucho más dinámico, digital y económico, con las necesidades que realmente requieren los jóvenes”, agregó Pochat.

Flux: una nueva forma de entender la salud

Flux no reemplaza ningún plan actual, sino que amplía el portfolio para nuevos públicos. Está disponible para todas las edades, pero fue diseñado a medida para conectar con personas de 18 a 45 años con vidas activas, exigentes y digitales.

Se diferencia de otros planes por varios motivos. Entre ellos, sus afiliados pueden acceder a: psicología sin tope (con copago), asistencia al viajero en países limítrofes, cotización y alta 100% digital y canales de atención al socio exclusivos.

Para el segmento joven de 18 a 35 años, hay beneficios exclusivos:

Odontología: ortodoncia y placa miorrelajante

1 beneficio a elección en la plataforma digital

Cobertura superadora en ópticas

Flux es de esas novedades que dan orgullo, marcan un nuevo rumbo y, también, un cambio. OSDE celebra su nuevo plan, sin perder el respaldo, la calidad y la confianza de siempre.

Estará disponible a partir del 15 de octubre.

El evento de lanzamiento, en fotos

