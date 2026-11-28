El olivo, desde que se tienen noticias de su existencia, se las arregló para transitar la historia como un estandarte de la civilización. En Egipto fue elevado a la mitología, usado como perfume o combustible para iluminar; en Grecia, Homero le dio estatuto de “oro líquido” y los atletas eran coronados con sus ramas; en Roma sirvió como aliño, pócima para rituales y motorizó, de yapa, la economía del imperio. Las naves de Colón trajeron por primera vez semillas, vástagos y estacas cargadas con ese legado en su derrotero hacia estos confines. Hacia fines del siglo XVIII, las corrientes migratorias retomaron la posta y sus plantaciones redefinieron el paisaje del continente.

Emigrar a las pampas uruguayas supuso para el árbol una readaptación a un suelo y un clima más húmedos que el ambiente que lo vio nacer en la cuenca del Mediterráneo. Sin embargo, el olivo, cultor de la paciencia, gracias a las leves pendientes y el buen drenaje, terminó por prosperar lo suficiente como para integrarse, incluso, en el escudo nacional uruguayo.

En el departamento de Lavalleja, Sabiá elaboraba aceite de oliva desde 2015 y se realizan visitas por el emprendimiento Gentileza

Hoy, con más de 9000 hectáreas plantadas en todo el país, el olivo renovó credenciales como eje de una nueva modalidad de viajes: el oleoturismo. Centrado en la cultura del olivo y la producción de aceite de oliva virgen extra (AOVE), este circuito atraviesa las sierras (Lavalleja y Maldonado), los ríos (Río Negro, Paysandú y Salto), la costa oceánica (Maldonado y Rocha) y la frontera (Rivera) y se posiciona como una de las propuestas de mayor crecimiento para los viajeros que cruzan el charco.

Si bien cada finca se jacta de su singularidad, los itinerarios comparten manual de estilo: visitas a las almazaras, recolección de olivas, reconocimiento de las variedades y el terroir. Como postre, cata y maridaje para reconocer los atributos de un AOVE de alta calidad, con degustación de desayunos, meriendas o almuerzos de campo acompañados de panes artesanales, charcutería y vinos locales.

En Lavalleja

Cruzando montes y valles, despunta Sabiá, emprendimiento “familiar y uruguayo”, que en 2008 abrió la tranquera en Lavalleja. Laura da Trindade, su directora, rememora que, en principio, la intención era vender aceitunas y disfrutar de la vida en familia, pero con el tiempo esa idea les quedó chica: para que fuera llevadera, empezaron a elaborar su propio aceite de oliva y en 2015 inauguraron fábrica propia con almazara 100% de origen italiano Oliomio y este año se animaron con el lanzamiento del Club Sabiá, primera membresía de aceite de oliva de Uruguay. Su vedette es el blend bivarietal de coratina y arbequina y, por el mismo precio, la vista increíble a las sierras de Minas.

Sabiá ofrece visita por el olivar y cata con degustación de productos regionales Gentileza

A poco más de media hora de allí, Don Alejandro revista como parador con tienda de productos artesanales, donde el turista –según su gerente Matías Opertti– puede agenciarse “un producto artesanal único, solo disponible en la tienda, de las variedades arbequina, coratina y picual”. Si bien el emprendimiento no ofrece visita guiada, el viajero se lleva de regalo la vista a un enclave clásico de las sierras: el Salto del Penitente.

Cerca de Punta del Este

A solo 50 kilómetros de Punta del Este, Olivos de las Ánimas, en la falda del cerro homónimo, trasciende la etiqueta del oleoturismo. Con una propuesta pionera que combina turismo industrial y de naturaleza (incluido avistamiento de fauna), el viajero puede hacer inmersión en un olivar de 10.000 árboles plantados hace 14 años.

Olivos de las Ánimas, a 50 kilómetros de Punta del Este, con variadas propuestas turísticas Gentileza

“Nuestra actividad principal es la producción para la elaboración de AOVE. Pero encontramos en el turismo una nueva unidad de negocios para obtener rentabilidad y diversificar la producción”, explica Martín Robaina, uno de los socios, junto a Marcelo Ortega, del emprendimiento que se precia de ser orgánico y sostenible. “El turista busca autenticidad y ahí reside nuestro diferencial: la personalización de la experiencia”. La vedette de la casa es un aceite 100% orgánico certificado.

Por la misma comarca luce Chacra La Anyta, proyecto familiar del productor argentino Alejandro Di Tullio junto a su esposa Ana, que desde 2012 marida producción de aceite y turismo boutique, en un entorno bendecido por las sierras y la brisa de mar.

La pequeña Toscana

Si el viajero rumbea hacia el este, Colinas de Garzón se entrevera a 28 kilómetros de José Ignacio, en el límite este de Maldonado. Desde que plantaran en 2002 los primeros olivares, la ambición de sus mentores fue construir, como quien no quiere la cosa, “la pequeña Toscana” de Uruguay. La geografía autóctona –sierras y arroyos que caen sobre las planicies que conducen al mar– ayudaba a viabilizar esa pretensión. Además de los olivos, contempla viñedos, bodega, restaurante, entre otros quehaceres.

Colinas de Garzón, la marca más premiada de Uruguay Gentileza

Uno de los hitos de su oferta es la creación de un aceite de oliva extra virgen, un blend único e irrepetible que elabora cada visitante para buscar su perfil sensorial ideal en función de lo que aprendió en la cata. Hay para elegir a gusto, si se tiene en cuenta una producción de variedades exclusivas, plantadas en 500 hectáreas de olivares con más de una decena de variedades provenientes de Italia.

Colinas de Garzón se vanagloria de ser, a un cuarto de siglo de su creación, la marca más premiada del Uruguay, con más de 500 reconocimientos internacionales.

Por el norte

Si el viajero encara hacia el norte, Sierras de Aiguá remata el itinerario con un proyecto que ensambla los berretines camperos de los hermanos Leaniz, Santiago, Ayelén y Rodrigo, junto a su padre Gonzalo, una epopeya que obliga a equilibrar los ritmos empresariales y domésticos a la hora de definir los roles puertas adentro. “La marca –narra Santiago– es fiel reflejo del camino recorrido durante 14 años como emprendedores, estudiantes, hermanos, hijos y aprendices”.

Por lo pronto, las 10 hectáreas de olivos les han permitido la elaboración de un AOVE artesanal, libre de herbicidas y “lleno de carácter”. La experiencia en Sierras de Aiguá comienza con un recorrido por los olivares y la almazara para que el visitante entienda la relación entre el producto y el territorio y finaliza con una degustación de aceites y productos o la alternativa de un almuerzo en el campo.

Caminos del sur

El sur corre con ventaja a la hora de apadrinar olivos. La amplitud térmica, los vientos suaves y la penillanura se despliegan para obtener sabor y calidad. A solo una hora de barco desde Buenos Aires, Viñedos y Olivares del Quintón planta bandera en Colonia del Sacramento. Enclavado en un paisaje de lomadas y cuchillas, tres grandes lagos dan la bienvenida a los viajeros para adentrarse en este emprendimiento de 120 hectáreas que inició sus actividades en 2010, con las primeras plantaciones, en su mayoría de la variedad arbequina, con un pequeño porcentaje de frantoio y picual para sus blends.

Olivos de Quintón, en Colonia del Sacramento, ofrece almuerzos rodeados de verde Gentileza

Según desmenuza Martin Chivetti, su gerente general, el viajero tiene la posibilidad de visitar las plantaciones de olivares así como sus viñedos para un planazo dos por uno, con propuestas de almuerzos maridados, catas de aceite y de vino y una variedad de platos de autor en su restaurante con vistas a los lagos y plantaciones.

Después de desandar medio mundo durante 40 años, una pareja de genoveses, Maria Vittoria Saccarello y Domenico Bruzzone, logró mancomunar experiencia internacional, tradición italiana y pasión por el mundo rural para dar pie a un aceite uruguayo único en su género. El proyecto comenzó a gestarse en 2011 en Sauce de Casupá, departamento de Florida, y ocho años después Pique Roto nacía como marca.

Pique Roto, en Sauce de Casupá, el proyecto de una pareja de genoveses Gentileza

“Fue, desde el principio, un proyecto de vida: queríamos demostrar que la tradición olivícola italiana podía dialogar con el territorio uruguayo por afinidades culturales, y adquirir una identidad propia”, asegura Bruzzon. La coda final es una degustación guiada de aceites, aceitunas y los productos gastronómicos propios. Quienes eligen la propuesta con almuerzo en cinco pasos pueden probar además platos de la cocina tradicional genovesa. La variedad Taggiasca, originaria de Liguria, tiene para la pareja un significado especial: “Es también un puente cultural entre Génova y Uruguay”. En 2024, el aceite de esa variedad ganó la categoría Frutado Maduro en la primera edición del Premio Internacional a la Calidad Mario Solinas.

A minutos de allí, el viajero se topa con Tupercí, emprendimiento que emergió como una alternativa productiva para un momento de crisis en 2004 y 22 años después ya involucra a tres generaciones de la misma familia. “Lo empecé en sociedad con mi padre y hoy mis hijos también participan”, cuenta el productor Ernesto Singer.

En Tupercí se realiza la cosecha a mano Gentileza

A 5 km de Casupá, en el departamento de Florida, el olivar apostó a variedades como arbequina, frantoio y coratina, aunque en el crecimiento del área plantada sumó picual, arbosana y manzanilla, entre cuchillas salpicadas de cuarzos, donde serpentea el Amarillo, afluente de la cuenca del río Santa Lucía. Luce una medalla de oro en la categoría Frutado Verde Ligero del concurso Mario Salinas del 2025.

En Longo reciben visitantes durante todo el año Gentileza

Un volantazo hacia el oeste permite adentrarse en la finca de Longo, emprendimiento familiar retomado hace cuatro años por María Quintana y Washington Ariola bajo la premisa de sumar una escala a la ruta del vino de la región y que adopta la forma de una fábrica de puertas abiertas al público todo el año. Su caballito de batalla, según recomiendan, es un AOVE de arbequina temprano con un picante marcado, con excelente frutado en boca y un alto contenido de antioxidantes.

En el Litoral

Hacia el Litoral, Olivares Salteños se recuesta sobre una ruta nacional entre dos destinos turísticos de renombre como Termas del Arapey y Termas del Daymán. El emprendimiento nació en 2005 con la unión de dos familias: una con tradición en el rubro salud y la otra con raíces en el sector agro, decididas a apostar a un producto natural y de calidad bajo la premisa del respeto a la naturaleza. La visita es gratis e incluye degustación. El árbol milenario siempre tiene algo más para ofrecer y seguir haciendo historia.

Visitas

1) Olivos de las Ánimas

Pan de Azúcar, Maldonado. Visitas, catas y degustaciones, almuerzos de campo, avistamiento de aves, experiencias de cosecha, US$100.

2) Chacra La Anyta

Ruta que une km 110 y Nueva Carrara, Maldonado. Visita a la planta con degustación de todos sus productos, US$25.

3) Colinas de Garzón

Visitas guiadas, paseo por los olivares en un carro, cata y creación de un propio blend en una botella de 250 ml, US$30.

4) Sierras de Aiguá

El Pedregal-Ruta 13 km 161, Lavalleja. Visita guiada con degustación de aceites, US$30; con almuerzo de campo, US$70.

5) Olivares del Quintón

Ruta 50 km 17.5, Colonia. Paseos con degustación y almuerzo, US$50.

6) Pique Roto

Camino real, Ruta 40, Sauce de Casupá, Florida. Visita con degustación incluida, US$10; con almuerzo, desde US$30.

7) Longo

Ruta 21 km 270, Nueva Palmira. Experiencia de degustación de tres aceites de diferente intensidad, US$25.

8) Tupercí

Casupá, Florida. Visita a la almazara, degustación y cata con productos propios y otros de la región y almuerzo.

9) Olivares salteños

Ruta 3 km 498, Salto. Visita a la almazara con degustación, sin costo.

10) Sabiá