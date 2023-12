El plan “Wise”, que desde 2015 viene llevando adelante Pan American Energy como parte de su programa Wellness, propone hacer foco en los cambios de comportamiento necesarios para una vida más saludable. Sus coordinadoras aseguran que la clave del éxito pasa por el empoderamiento y la motivación.

Wise, en inglés, quiere decir “sabio”. De eso trata justamente el programa con el que el área de Wellness de Pan American Energy (PAE) despliega una serie de estrategias orientadas a que los colaboradores puedan llevar adelante cambios de hábitos de una forma simple y adaptada a su modo de vida. En otras palabras: de un modo sabio.

Así, el plan Wise se enfoca en la posibilidad de incorporar rutinas de alimentación saludables y actividad física con una propuesta de “cambio comportamental”. Y las claves del éxito que la estrategia viene mostrando son, fundamentalmente, dos: la motivación y el empoderamiento, todo en un entorno de estimulación recíproca.

Charlas, talleres, consultorio personal para cada colaborador y el seguimiento constante grupal vía WhatsApp forman parte de esta iniciativa que la compañía arrancó en 2015 y ya es todo “un clásico” del programa Wellness. De hecho, a lo largo de los años fue adoptando distintos formatos y ediciones con el acento en diferentes aspectos, como movimiento, trabajo en equipo o dieta personal.

Shutterstock

“‘Empoderamiento y motivación’: ese es, un poco, el slogan de Wise”, arranca a explicar su coordinadora, la médica endocrinóloga Juliana Mociulsky (MN 95300). Y añade: “para el primer año desarrollamos un plan de intervención cognitivo conductual que apuntaba a trabajar la motivación y las barreras. Luego, sobre esa base, diseñamos un programa con objetivos terapéuticos que los colaboradores acordaban con el equipo en el consultorio. Eso fue creciendo, hasta que dijimos: ‘nos tenemos que ampliar’. Así viajamos a Comodoro Rivadavia, donde además comenzamos a trabajar muy de cerca con los enfermeros de cada unidad de gestión, que son quienes conocen a la gente y la motivan para inscribirse y participar”.

“A largo plazo, las dietas no sirven”

El equipo de Wise trabaja sobre la posibilidad de encarar cambios muy puntuales en el estilo de vida. Concretamente, en tres “patas”: la alimentación, la actividad física y el cambio de comportamiento. En ese tren, y buscando aumentar la adherencia de las personas, fueron cambiando las temáticas, porque lo que se prolongaba demasiado en el tiempo terminaba por desmotivar. Así es como crearon planes de tres meses de duración acotados a un asunto específico, por caso un cambio de hábito concreto, o la necesidad de constancia en la actividad física, o el enfoque en la familia.

“Las dietas no sirven a largo plazo: eso es algo que surge todo el tiempo”, explica Mercedes Ganduglia (MN 4501), licenciada en Nutrición y también coordinadora del programa. “Las dietas nunca pueden durar toda la vida, tienen un principio y un fin. Por eso preferimos plantear propuestas de cambio a largo plazo, incorporando, por ejemplo, estrategias bien prácticas sobre qué alimentos comprar, cómo organizar el menú familiar o qué poner en el plato”, advierte.

Shutterstock

El registro de las señales de hambre y saciedad y el hecho de que las personas puedan salir del piloto automático y tener conciencia de por qué comen son ideas que también forman parte de los contenidos que se trabajan en los talleres, que desde luego incluyen información pero también actividades lúdicas como trivias.

Herramientas para ponerse en marcha

“¿Qué podría diferenciar a Wise de cualquier otro plan o programa de nutrición in company?”, pregunta Mociulsky. “La esencia es que no nos quedamos en dar la información. La mayoría de las personas ya saben qué es comer sano, lo que tenemos que trabajar es más bien cuáles son las barreras para el cambio. Por eso nos sentamos juntos a pensar cuáles son los primeros pequeños pasos que sí pueden dar. Lo que en definitiva brindamos son herramientas para poner en práctica lo que uno ya sabe que es positivo, pero por algún motivo no está siendo capaz de motorizar”.

A través de una entrevista motivacional breve se ayuda a las personas a pensar qué acción orientada a la salud les gustaría cambiar. “Les pedimos que, de uno a diez, piensen cuál es la importancia que le otorgan a esa acción. Y luego vemos que es lo que puede estar ‘trabado’, y buscamos acercar la confianza a ese nivel de importancia con diferentes estrategias”, precisan las coordinadoras.

Uno de los aspectos esenciales de Wise es que las estrategias tienen que ser realistas. “La idea es salir de la nebulosa y empezar a dilucidar qué es lo que sí se puede hacer. Ponerlo por escrito, buscar que le haga sentido a la persona, que pueda comprender hasta qué punto ese cambio le va a servir”, marca Mociulsky. “Y todo finaliza con una evaluación –concluye– como para que se pueda retroalimentar ese vínculo”.

_______________________________________________________

