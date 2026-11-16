Del residuo al diseño: las emprendedoras que convierten pasivos ambientales en marroquinería de lujo

Lo que para las grandes industrias representa un pasivo ambiental complejo de gestionar, para estas marcas es el punto de partida de un desarrollo productivo federal. El proceso exige una cuidada etapa de prueba y error: lavar, acondicionar y reestructurar plásticos de alta resistencia para adaptarlos a la marroquinería urbana.

El resultado no solo demuestra que la estética y la responsabilidad ambiental pueden coexistir, sino que es posible generar valor social y empleo en distintas regiones del país.

De la silobolsa al diseño urbano

Fundado en 2022 en Puerto Madryn por Cintia Rebour y Luciana “Lola” Varela, Bolsa Red es un emprendimiento de marroquinería de diseño sustentable que se dedica a transformar residuos agroindustriales e industriales de alta contaminación en bolsos, mochilas y accesorios urbanos de calidad.

El proyecto nació con una premisa fundamental: que cada producto estuviera confeccionado con al menos un 95% de materiales reciclados. Lejos de la lógica efímera del fast fashion, la marca propone una alternativa de consumo duradera, funcional y con una fuerte identidad federal arraigada en el paisaje patagónico.

Cintia Rebour y Luciana “Lola” Varela, fundadoras de Bolsa Red, un emprendimiento de marroquinería de diseño sustentable Thalirose

El origen de este modelo productivo se gestó a partir de un interrogante clave sobre qué insumos se descartaban masivamente en la región y podían encontrar una segunda vida útil. Así llegaron a la silobolsa, un residuo agroindustrial sumamente resistente, duradero e impermeable. “Nuestra búsqueda comenzó con una pregunta: ¿qué materiales se descartan en grandes cantidades y podrían convertirse en materia prima para diseñar?“, recuerdan las fundadoras.

El desafío principal radicaba en la estética: “queríamos crear un producto reciclado que no lo pareciera, que las personas eligieran por su diseño, su calidad y su funcionalidad”.

Para alcanzar ese estándar, Cintia y Lola atravesaron un exigente camino de prueba y error. “Pasó más de un año y medio de experimentación hasta que empezamos a lograr lo que teníamos en mente”, recuerda sobre el perfeccionamiento de técnicas como la termofusión, que les permitió dotar al material de una nueva expresión urbana. Asimismo, ampliaron la recuperación al polietileno de alta densidad (PEAD) para fabricar manijas y avíos propios, logrando una integración circular absoluta en cada pieza.

Ese rigor estético e industrial encontró un reconocimiento clave al obtener el Sello de Buen Diseño Argentino, primero con la icónica bolsa Chango y más tarde con el bolso Península. Lejos de estancarse, el catálogo continúa expandiéndose mediante la investigación constante de nuevos insumos complejos: el taller ya ha experimentado con plásticos rescatados de nidos de cormoranes, lonas provenientes de buques, textiles de domos de glamping y balsas salvavidas.

A esto se suman desarrollos corporativos a medida para empresas que buscan reciclar sus propios descartes institucionales, demostrando que la innovación ambiental y el trabajo local pueden potenciarse desde el sur argentino.

De Vaca Muerta a la pasarela

Fundado en 2018 por las hermanas Ornella, Carla y Mora Basilotta, Fracking Design es una Empresa B de marroquinería de triple impacto que convierte pasivos de la industria energética y productiva en piezas de diseño atemporales, agender y de alta durabilidad.

El proyecto nació tras un hito revelador: durante un viaje a Neuquén en busca de fibras naturales para su anterior marca de indumentaria, Ornella descubrió los big bags, enormes contenedores de tejido plástico utilizados para transportar arena en la actividad de fracking en Vaca Muerta, que terminaban incinerados o enterrados tras un único uso. En ese residuo masivo, las fundadoras identificaron una oportunidad estratégica para redefinir el paradigma de la moda circular.

El proceso productivo comienza con la logística de recuperación, lavado y selección de los bolsones en origen. Para llevar este insumo industrial a una escala comercial de alta gama, la marca prepara rollos de 20 metros que permiten trabajar a escala y combina el plástico recuperado con descartes de cuero. “El desafío está en transformar un material que originalmente fue diseñado para uso industrial en un producto de diseño, lindo, funcional y duradero”, explican las emprendedoras.

Ornella Basilotta, una de las fundadoras de Fracking design Thalirose

Aunque la iniciativa surgió ligada al sector petrolero, hoy el esquema se expandió a descartes del sector azucarero, lácteo y semillero. Asimismo, preservan intactas las estampas y números del material: “Nos gusta que los clientes nos elijan por el diseño y la funcionalidad, pero también por lo que representa; esas marcas cuentan la historia del material y hacen que cada producto sea único e irrepetible”.

Para cerrar el círculo de valor ético, la confección se articula mediante una red de cooperativas de trabajo y talleres sociales. “La confección es artesanal y requiere conocimiento del oficio; por eso capacitamos a las cooperativas para desarrollar en conjunto las técnicas necesarias. De esta manera, no solo recuperamos materiales, sino que también generamos oportunidades de trabajo y valor social”, señalan. Esta alianza garantiza terminaciones de excelencia en mochilas, bolsos de viaje, fundas de notebook, billeteras y materas, bajo la premisa de que la estética y la ética pueden ir de la mano.

La trayectoria e innovación de Fracking Design le valieron destacados galardones nacionales e internacionales, que consolidan a la marca como referente indiscutido del diseño sostenible en la región: “Desde nuestros comienzos, llevamos fabricados más de 150.000 productos, recuperando así más de 60.000 metros de arpillera plástica que equivalen a 162.357 Kg CO2 Eq (Dióxido de Carbono Equivalente) que evitamos que se quemen, involucrado además a más de 65 personas en nuestra cadena de valor. Estos números reflejan que nuestro trabajo va más allá de transformar residuos en productos: buscamos generar oportunidades laborales, desarrollar capacidades y construir un modelo de producción con impacto ambiental, social y económico”, concluyen.