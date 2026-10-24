“El bienestar es una actitud”: el primer día del Bienestar Fest sorprendió por la cantidad de experiencias

En una jornada distinta, donde la lluvia se hizo protagonista durante un ratito a media tarde, el Bienestar Fest demostró, más que nunca, que el “bienestar es una actitud”. Organizado por LA NACION y OSDE en el Hipódromo Palermo por segundo año consecutivo, el Bienestar Fest ya es el festival del wellness más importante de la región. La original iniciativa reúne más de 60 experiencias y actividades para todas las edades en seis espacios, de manera que cada asistente pueda armar su “propia agenda” de un recorrido que combina movimiento, espiritualidad, descanso y entretenimiento.

Aquí una recorrida por los mejores momentos y lo que se viene para mañana domingo en la segunda y última jornada.

Zumba para arrancar

La elongación estuvo a cargo de Agustina Echegoyen y Diego Real Fabian Malavolta

A las 12 en punto, la carismática Sharon Silva subió junto a su equipo al escenario principal Flux para la primera gran actividad: media hora de zumba a todo vapor para arrancar bien arriba. Moviéndose al compás de diferentes ritmos latinos, los que llegaron bien temprano para no perderse nada disfrutaron de una clase magistral de movimiento. Entre ellos, Mónica y Daniel, quienes al promediar la sesión se tomaron un descanso y le contaron a LA NACION que vinieron desde Mercedes exclusivamente al evento y que lo mejor es “la movida de la gente y poder compartir estos espacios con otras personas”.

El movimiento animal

Agustín Carmuega reallizó una clase de animal flow FABIAN MALAVOLTA

El escenario principal también fue el punto de encuentro para la segunda sesión de movimiento, claro que ahora mucho más suave y relajada. Allí, Agustín Carmuega volvió a mostrar la técnica del animal flow, una de las grandes revelaciones del primer Bienestar Fest. La disciplina combina movimientos inspirados en los animales con ejercicios que trabajan fuerza, movilidad, coordinación y control corporal. De esa manera. “Se trata de explorar, jugar y desarrollar el control corporal”, contó Agustín antes de comenzar con la posición del “cangrejo” y pasar, de ella, a la de “la bestia”.

Terapia de la risa

Con una serie de ejercicios que ayudan a relajar el cuerpo a través de las carcajadas y la complicidad con el otro María Laura Bardelli explicó la importancia de reirse más veces durante el día FABIAN MALAVOLTA

Mientras llovía, en el Espacio Inspiración todo era risas. ¿Cómo? Sí, así como se lee. Es que María Laura Bardelli no solo tiene una risa súper contagiosa, sino que practica el yoga de la risa, con una serie de ejercicios que ayudan a relajar el cuerpo a través de las carcajadas y la complicidad con el otro. “Los niños se ríen muchísimas veces por día, los adultos muy pocas o a veces ni siquiera una”, dijo. Gracias a ella, los asistentes al Bienestar Fest ya sumaron tantas como los más pequeños. Y dejó una recomendación: despertarse e irse a dormir sonriendo.

La madre de las artes marciales

la presentación del Kalaripayattu también copó la gran carpa blanca del evento Fabian Malavolta

Aunque pensando originalmente para desarrollarse en la Isla Zen, uno de los rincones más especiales del Bienestar Fest, la presentación del Kalaripayattu también copó la gran carpa blanca del evento. Allí, Carla Guida y su equipo mostraron cómo es el arte marcial tradicional del Sur de la India, a través del cual se componen figuras y movimientos de animales como el elefante, el caballo y el león.

Sabiduría japonesa

Fer Niizawa también cautivó al público con su charla sobre los conceptos de la cultura japonesa FABIAN MALAVOLTA

Con todo su carisma y su energía súper positiva, el reconocido conferencista Fer Niizawa también cautivó al público con su charla sobre los conceptos de la cultura japonesa que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana acá en Argentina: ikigai (una razón para levantarte cada mañana), Wabi-Sabi (aceptar la imperfección y el cambio), Kintsugi (transformar las heridas en aprendizaje) y Bushido (actuar con valores, coraje y coherencia).

Meditando con Natalia Lobo

Natalia Lobo también llegó al Bienestar Fest con una meditación guiada FABIAN MALAVOLTA

Tras haber emprendido un camino transformación personal que la llevó a explorar nuevas herramientas vinculadas al crecimiento interior, la conciencia corporal y el bienestar emocional, la reconocida actriz Natalia Lobo también llegó al Bienestar Fest con una meditación guiada. “Interrumpida” por el periodista de LN+ Robertito Funes Ugarte, quien estaba saliendo en vivo y se llevó una gran ovación del público, Lobo aprovechó para contar cómo estas técnicas pueden ayudarnos en estos tiempos de tantos cambios.

Siempre que llovió, paró

Cecilia Navarro Gamboa, kinesióloga y fisiatra de Faceit enseñó a relajar el rosto Fabian Malavolta

Mientras Natalia invitaba al público a cerrar los ojos y conectarse con las raíces de la Tierra, el agua amainó y el Bienestar Fest fue recuperando su normalidad. Los puestos de comida y de productos se llenaron de gente y los distintos espacios fueron recuperando sus actividades.

Ohlalá tuvo su stand de cuidado de la piel FABIAN MALAVOLTA

Por la carpa Inspiración desfilaron también Giselle Ochoa con su técnica HeartMath de respiración y meditación guiada por la frecuencia y el sonido del corazón; el creador del método TPH Nacho Monti con herramientas para regular el sistema nervioso, liberar tensiones y recuperar el equilibrio del cuerpo desde una perspectiva integral; Paula Echeverría con una propuesta basada en hipnosis para aliviar dolores y

La buena onda y la energía reinaron durante toda la jornada en el Bienestar Fest FABIAN MALAVOLTA

la asesora de imagen Danisa Bevcic propuso una charla sobre la relación entre lo que usamos y cómo nos sentimos.

En la zona Chill, Cecilia Navarro Gamboa, kinesióloga y fisiatra de Faceit guió al público con una experiencia relajante a través de ejercicios suaves, respiración guiada, estiramientos y técnicas de automasaje. Los participantes recorrieron distintas zonas corporales para identificar dónde se alojan las tensiones y comprender cómo estas impactan también en la expresión facial.

La isla sonora

Entre las novedades de la nueva edición del Bienestar Fest se destaca la isla Sound Healing Palmolive, un nuevo espacio pensado para quienes buscan regalarse una pausa y sumergirse en experiencias de inmersión sonora. A través de gongs, cuencos, instrumentos ancestrales y distintas frecuencias se crearon allí paisajes acústicos diseñados para favorecer la relajación profunda con Anabella Museri.

El público participó de todas las actividades con mucho entusiasmo pese a la llovizna FABIAN MALAVOLTA

Por último, la propuesta de actividades del sábado se completó con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre.

El cierre estuvo a cargo del grupo musical Gonga, con su excelente fusión de gongs, tambores, didgeridoo y handpans con música electrónica, ritmos de oriente, canto y afrobeats.

Agenda del domingo

Para una segunda jornada en la que no están anunciadas lluvias, el Bienestar Fest promete más actividades con movimiento, charlas y relajación. El domingo, por ejemplo, estará el Dr. Daniel López Rosetti con recomendaciones para llevar “Una buena vida”, Yoguilover con una clase abierta para acercar el yoga a quienes nunca lo practicaron y un cierre a toda acción con Dafne Schilling, entre tantísimas actividades y experiencias.

Fabian Malavolta

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