Estas son las 5 señales que envía el cuerpo por la falta de sexo

El sexo es una necesidad del cuerpo humano, y aunque muchos piensan que no requiere atención, no es cierto. Cuando hace mucho tiempo que no se tiene intimidad con otra persona, hay algunas señales que los expertos han señalado a tener en cuenta. El cuerpo humano es una máquina muy específica, y cada vez que tiene una necesidad suele avisar para que se tomen medidas, como cuando tiene hambre, sed o sueño, pero, en el caso del sexo, para muchas personas es difícil determinar los signos.

Cuando hace mucho tiempo que no se tiene un encuentro sexual, según el portal “Mejor con Salud”, esto puede afectar a la persona a nivel físico y emocional, pues, cuando se comparte ese momento, no se trata solo de obtener placer, sino también de otras cosas. A nivel sexual, las hormonas actúan positivamente en el organismo, influyendo incluso en el estado de ánimo.

El cuerpo envía señales de que necesita sexo porque esta actividad ayuda a reducir la ansiedad, el estrés, fortalecer el sistema inmunológico y aliviar algunos malestares físicos. El cuerpo, al momento de tener relaciones sexuales, presenta una sensación de bienestar inmediato, al estar presentes endorfinas y dopamina, lo que aporta múltiples beneficios al estado de ánimo y al desempeño de las actividades diarias.

La serotonina también aparece durante las relaciones sexuales y, al activarse en el organismo, aporta otros beneficios como la regulación de la temperatura corporal, la digestión y el sueño. Según el Women’s Health Center de los Estados Unidos, el sexo activa neurotransmisores, que no solo benefician la salud mental, sino también el funcionamiento de otros órganos, y aunque la masturbación también puede tener estos beneficios, no son lo mismo que el contacto piel con piel con otro individuo.

Según el libro “El sistema serotoninérgico”, existe una relación directa entre esta sustancia y el funcionamiento de la libido. En cuanto a las señales exactas que pueden presentarse al tener algún tipo de contacto sexual, el portal de salud cita las siguientes:

Irritabilidad

Cuando hay irritabilidad constante y mal humor, puede deberse a que no se ha alcanzado el pico sexual.

Estrés

El sexo se puede definir como un tipo de actividad física, y todo el mundo sabe que el ejercicio es una buena forma de distraerse de las preocupaciones y aliviar el estrés.

Problemas para dormir

No poder tener tiempo privado puede hacer que uno se sienta mal emocionalmente, pero también puede afectar los ciclos de sueño.

Dolor en diferentes partes del cuerpo

Experimentar dolores de cabeza, por ejemplo, puede estar relacionado con la falta de relaciones sexuales. Según una publicación de la revista “Cefalalgia”, tener relaciones sexuales puede aliviar los dolores de cabeza en algunos pacientes que tienen este problema, o migrañas, debido a la liberación inmediata de endorfinas.

Mal aspecto de la piel

Cuando la piel luce menos fresca, suave y tiene imperfecciones, también podría deberse a una falta de contacto íntimo, lo que podría provocar incluso la aparición de acné.

Aunque no todos estos problemas se pueden solucionar con el sexo, sino también con hábitos de vida saludables como una alimentación adecuada, ejercicio regular y control del estrés, es importante ver estas señales cuando se tiene pareja y, si uno está soltero, optar por desarrollar actividades alternativas en la rutina para sentirse mejor.

