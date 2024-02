escuchar

Desde fuera parecía como si Adam Alter se deslizara.

A los 28 años, obtuvo un doctorado en psicología en Princeton y poco después consiguió un trabajo como profesor titular en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

Pero se sintió estancado. Prepararse para enseñar y al mismo tiempo investigar se volvió abrumador, especialmente después de haber salido de cinco intensos años de estudios de posgrado. Y aunque a menudo estaba rodeado de gente en la ciudad de Nueva York, extrañaba tener una red cercana de amigos.

Lo comparó con estar atrapado en una cinta transportadora. “Estaba haciendo una carrera por mi cuenta, pero no estaba seguro de si esas eran las formas en que quería tener éxito”, cuenta.

El Dr. Alter, que ha sido profesor durante 15 años, ha dedicado gran parte de su carrera a investigar la noción de sentirse estancado. En 2020, encuestó a cientos de personas sobre el tema, y todos los encuestados dijeron que se sentían estancados en al menos un área: actividades creativas fallidas, carreras estancadas, relaciones insatisfactorias, incapacidad para ahorrar dinero... y la lista continuaba.

¿Por qué nos quedamos estancados?

“Caer en una rutina o sentirse estancado de vez en cuando es una experiencia universal”, dice el Dr. Alter, cuyo último libro, Anatomy of a Breakthrough, ofrece 100 maneras de salir del estancamiento.

¿Por qué? Cuando se aborda cualquier objetivo a largo plazo, inevitablemente se llega a un punto muerto, afirma. Y debido a que algunas metas no tienen puntos finales claros, puede ser difícil sentir que se está progresando.

Otros puntos conflictivos pueden originarse a partir de grandes cambios en la vida, como una enfermedad, tener un bebé, mudarse o ser despedido. El Dr. Alter descubrió que las personas tienden a ser especialmente autorreflexivas cuando se acercan a una nueva década, por ejemplo a los 29 o 39 años, y que estos puntos de inflexión pueden resultar abrumadores cuando la vida no va según lo planeado.

Cinco acciones para salir del estancamiento

1) Realizar una ‘auditoría de fricción’:

La auditoría de fricción es una forma en que las organizaciones eliminan áreas de ineficiencia. “Las personas pueden aplicar los mismos principios a sus propias vidas identificando las cosas que crean obstáculos y añaden complicaciones o estrés”, explica Alter.

Para empezar, sugiere preguntarse: ‘¿Estoy repitiendo ciertos patrones que no son útiles? ¿Hay ciertas cosas que hago regularmente que no disfruto?’ El siguiente paso sería recortar o suavizar cada punto de fricción. Si uno, por ejemplo, detesta el viaje diario al trabajo, pero se siente incapaz de cambiarlo el Dr. Alter recomienda preguntarse: ‘¿Cuál es la parte que lo hace menos atractivo? ¿Qué cambios específicos puedo hacer para abordar el problema? ¿Me ayudará escuchar un gran podcast o audiolibro?’ Si se tiene que conducir, ‘¿podría compartir el vehículo con otros compañeros de trabajo? ¿Existe alguna forma de trabajar desde casa con más frecuencia?’

2) Replantearse los pensamientos negativos:

Tal vez uno piense que sucederá lo peor. O tal vez sea demasiado duro consigo mismo y se autoflagela con las reflexiones en las que usa “debería”. Algunos ejemplos: “Debería haber hecho más cosas en el trabajo”, incluso el día que logró resolver una buena cantidad de temas. “Pensamientos persistentes como estos pueden generar estrés e interferir con los objetivos”, señala Judy Ho, neuropsicóloga clínica y profesora asociada de la Universidad Pepperdine.

Ho aconseja replantear la forma de pensar y por ejemplo, en lugar de “Voy a fracasar en este proyecto”, pensar: “Voy a hacerlo lo mejor que pueda y, si tengo dificultades, voy a pedir ayuda”. Finalmente, sugiere evaluar los pensamientos objetivamente: ‘Estoy teniendo este pensamiento. ¿Cuál es la evidencia de ello? ¿Y cuál es la evidencia en contra?’

3) Probar la ‘evaluación del futuro’:

“Imagínese una vida futura en la que no esté estancado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se sientes?”, dice Sarah Sarkis, psicóloga clínica y asesora ejecutiva en Boston. Luego hay que pensar en los pasos específicos que lo ayudarían a uno a trabajar hacia esa visión. “Escriba esos pasos, idealmente a mano. Eso nos ayuda a comprometernos con ellos”, afirma Sarkis. Y añade que no hay que esperar hasta sentirse listo. “Si se puede, hay que intentar hacer al menos un paso cada día, pero ser amable con uno mismo si no se puede. Si se saltean uno o dos días, está la posibilidad de empezar de nuevo mañana. Hay que pintar el futuro que se está buscando y trazar un plan para llegar allí”, sostiene.

4) Compartir el objetivo:

Contarles a otras personas sobre los planes también puede ser útil. Adam Cheyer, cocreador de Siri y vicepresidente de Experiencia de IA en Airbnb, asegura que esto fue crucial para su éxito. “La simple fuerza de poner las palabras en el mundo te hace creer y comprometerte”, le relató a una audiencia en la Universidad de California, Berkeley. El beneficio adicional es que es posible que la gente quiera ayudarlo a uno. “De alguna manera, el universo te ayudará a lograr este objetivo. Ha sido una herramienta enorme para mí”, dijo.

5) Hacer algo significativo:

Dedicar tiempo a actividades que se alineen con los valores personales “lo hacen a uno avanzar si se siente atrapado en dominios de su vida que no tienen ninguna relación”, señala Alter. Cuando se sentía desmotivado al principio de su carrera docente, se topó con un cartel en su gimnasio: un grupo buscaba voluntarios para ayudar a recaudar fondos para la Sociedad de Leucemia y Linfoma corriendo en el maratón de la ciudad de Nueva York. “Lo hice y me sentí una persona más productiva y me dio confianza para abordar otras áreas de mi vida. Por eso, necesitamos significado más que nunca cuando nos sentimos estancados”, dice.

Por Christina Caron.

The New York Times