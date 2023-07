¿Sabés qué hacer ante el acoso callejero? Una iniciativa propone herramientas para actuar de manera segura

escuchar

Es una mañana fría de invierno y junto a la Facultad de Derecho varias personas se reúnen alrededor de un camión rojo. Los carteles aledaños hablan del acoso callejero y proponen una capacitación especial para adquirir herramientas concretas frente a este tipo de situaciones. Es la inauguración de la nueva etapa de “Stand Up, contra el Acoso Callejero”, la causa global de L’Oréal Paris que por primera vez estará saliendo a recorrer las principales ciudades del país.

El programa que la marca diseñó para todo el mundo junto Right to be (una ONG internacional experta en la lucha contra el acoso en todas sus formas) está a nivel local implementándose en conjunto con la Fundación Pescar. ¿De qué trata la iniciativa? De visibilizar un problema que, a pesar de ser tan corriente, está súper naturalizado. También de brindar herramientas muy concretas de intervención para situaciones de acoso en el espacio público, tanto para quienes son testigos como para quienes las atraviesan. Si bien 9 de cada 10 mujeres han sufrido en la Argentina la problemática, el 90 por ciento de las personas declara “no saber qué hacer” frente a este tipo de situaciones.

En formato “truck”, las personas que se encuentren con la instalación van a poder, siempre de forma gratuita, tomar la capacitación que lleva solo 10 minutos, mientras disfrutan de un lugar cómodo, con servicio de café y wifi gratuito.

“Como marca líder de belleza quisimos aprovechar nuestro alcance en beneficio de las personas”, señaló Ángeles Gnecco, directora de marketing de la División Productos de Gran Público en L’Oréal. “La firma alentó desde sus orígenes a la confianza de las mujeres, de hecho el icónico slogan ‘Porque vos lo valés’ data de 1971′. Y el acoso callejero atenta justamente contra esa confianza”, explicó.

La campaña se lanzó en la Argentina en 2020, y a través de ella se ha logrado capacitar ya a más de 58.000 personas, mientras que a nivel internacional fueron más de 1.8 millones de personas en 42 países. Con la meta de llegar a 71.000 capacitaciones 2023, este año se tomó la decisión de crear este espacio móvil que por estos días está empezando a rodar por tres de las principales ciudades del país: Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

La iniciativa comienza con su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires y tiene ya las primeras paradas confirmadas: hoy 21 de julio estará en Lavalle 524; el 22 y 23 en el Obelisco y del 24 al 28 nuevamente en Lavalle 524. Del 29 de julio al 1 de agosto será el turno de Rosario (Alto Rosario Shopping). En Córdoba los puntos estarán ubicados en la Peatonal (entre Facultad de Derecho y Patio Olmos Shopping, el 3 y 4 de agosto); el Mercado Alberdi (también el 4 de agosto) y el Nuevo Centro Shopping (el 5 y 6 de agosto).

¿Cómo nos afecta el acoso?

El acoso callejero, que viven las mujeres a diario desde que tienen 10 o 12 años, genera miedo, ansiedad, humillación e incluso depresión y estrés post traumático. Provoca que las mujeres eviten ir a lugares, cambien recorridos, modifiquen su forma de vestirse, y hasta llegan a cambiarse de trabajo y mudarse. Todo para evitar ser acosadas. Esto limita su autonomía, su seguridad y su libertad a la hora de utilizar el espacio público.

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero? De cualquier conducta indeseada de naturaleza sexual, verbal, no verbal o física, desde comentarios sobre el cuerpo hasta roces supuestamente accidentales, exhibicionismo, miradas lascivas y arrinconamiento. Piropos fuera de lugar y silbidos también figuran en el amplio rango de comportamientos que podrían calificarse como acoso callejero.

De ahí que lo que propone este programa, “Stand Up, Contra el Acoso Callejero”, es visibilizar y crear conciencia sobre el acoso en el espacio público, una de las violencias de género más naturalizadas en Argentina y en el mundo. Además, la campaña difunde la línea 144, de atención ante situaciones de violencia de género, que funciona de manera gratuita, las 24 horas y en todo el país.

Florencia Fossati, coordinadora de la Fundación Pescar, destacó la sencillez de la metodología de la capacitación que se resume en las llamadas “5D: igual que los cinco dedos de la mano”. “Se trata de ‘Distraer’, ‘Delegar’, ‘Documentar’, ‘Dar Asistencia’ o ‘Dirigirse al Acosador’”, detalló.

Jean-Noël Divet, CEO de L’Oréal Argentina, reforzó el compromiso que la organización tiene con la comunidad por la igualdad de género, así como mencionó que el propósito de la empresa “Crear la belleza que mueve al mundo” comprende, entre otros significados, que la belleza es diversa, inclusiva y propulsada por la innovación y la sustentabilidad.

Reducir los sentimientos negativos

Por lo pronto, los resultados de la capacitación resultan alentadores: el 97% de las personas que se han enfrentado al acoso callejero aseguran que la formación Stand Up les ayudó a intervenir. Además, luego de la capacitación dijeron sentirse menos incómodas (46%), menos vulnerables (19%), menos ansiosas (25%) y con menor sentimiento de miedo que cuando experimentaron una situación así en otras oportunidades (20%). En otras palabras: la formación brinda ayuda concreta ante el acoso callejero.

“Escuchar que luego de capacitarse las personas se sienten menos vulnerables, con menor temor e incomodidad, con más recursos concretos para saber cómo actuar de manera segura ante el acoso callejero, es algo que realmente nos enorgullece. Por eso decidimos lanzar este espacio de capacitación móvil que buscará extender aún más la iniciativa, logrando ser cada vez más federales”, finalizó Gnecco.

En compromiso con la causa –y como herramienta útil para la vida cotidiana– L’Oréal París invita a unirse al movimiento contra el acoso callejero y realizar la capacitación haciendo click en este link.

