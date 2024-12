“Tiene cuatro pasos”: el desconocido método que plantea una forma distinta de encarar una conversación difícil

Nuestra cultura actual está atravesada cada vez más por la violencia. Somos educados en una cultura de violencia; la permitimos, naturalizamos, aprobamos y reproducimos. ¿Qué podemos hacer? Aprender a detectarla es una de las claves, primero en nosotros y luego en los otros. Pensamos que no ejercemos violencia porque no dañamos físicamente a nadie. Sin embargo, la violencia física es sólo una de las múltiples formas de violencia. Ciertas palabras, por ejemplo, pueden ser igual o más dolorosas que un golpe y dejar fuertes marcas psicológicas en nosotros y en otras personas.

El uso de la ironía, la amenaza, la crítica hostil, las etiquetas, la comparación y la imposición, son formas de comunicación violenta que, aunque no siempre sean intencionales, causan daño. Esto nos sitúa en un ciclo de victimización y agresión que, a menudo, perpetuamos sin siquiera ser conscientes de ello. Así, nuestra sociedad se rige por esta dinámica de comunicación.

En otras palabras, es lo que hemos aprendido. Pero, ¿y si hubiera otra forma? Si queremos un cambio, debemos desaprender y comenzar a incorporar una forma de comunicación que propicie el entendimiento y el encuentro.

Aquí es donde entra en escena la Comunicación No Violenta (CNV), un método desarrollado por el psicólogo Marshall Rosenberg. Este enfoque nos invita a repensar la manera en la que nos relacionamos con los demás, ofreciéndonos herramientas prácticas para transformar nuestras interacciones cotidianas.

¿Qué es la Comunicación No Violenta?

La Comunicación No Violenta (CNV) es mucho más que un conjunto de pasos; es una filosofía que nos ayuda a conectarnos con nuestra humanidad y la de otros. Consiste en un proceso de cuatro componentes: observación, sentimientos, necesidades y peticiones. A través de este método, aprendemos a expresarnos de forma clara y honesta, y a escuchar a los demás con empatía.

El primer paso es observar sin juicios. ¿Cuántas veces evaluamos a los demás basándonos en su comportamiento? La CNV nos anima a describir lo que vemos de manera objetiva, evitando interpretaciones subjetivas que puedan herir. Luego, identificamos cómo nos sentimos en relación a esa observación y, a partir de ahí, exploramos las necesidades que subyacen a esos sentimientos. Por último, formulamos una petición clara que invite al diálogo y al entendimiento mutuo.

¿Por qué es tan importante cambiar la forma en que nos comunicamos?

Cuando optamos por una comunicación basada en la empatía, creamos espacios seguros donde se favorece la resolución de conflictos sin violencia. La CNV no solo se trata de evitar el daño; se trata de construir puentes en lugar de levantar muros, de transformar la confrontación en colaboración. Esto no significa evitar discusiones o diferencias, sino abordarlas de manera que se respete la dignidad de todas las partes.

Imagina una discusión acalorada en el trabajo, en casa o en un entorno social. La CNV nos permite desmontar la reactividad y responder de manera que promovamos el entendimiento y la solución pacífica. Cuando expresamos nuestras necesidades y escuchamos las de los demás sin caer en juicios o acusaciones, podemos encontrar un terreno común y reducir la fricción interpersonal.

Hacia una sociedad más empática

La implementación de la Comunicación No Violenta no es inmediata ni automática; requiere práctica y voluntad para desaprender patrones de comportamiento que llevamos años reforzando. Pero el esfuerzo vale la pena. Al adoptar esta forma de comunicación, no solo mejoramos nuestras relaciones personales, sino que contribuimos al cambio cultural necesario para una convivencia más pacífica y armoniosa.

La CNV es un recordatorio de que, aunque la violencia esté tan presente en nuestra cultura, siempre hay espacio para el cambio. Y ese cambio empieza con la manera en que elegimos comunicarnos.

*La autora es licenciada en Psicología Clínica, docente de la Fundación Columbia donde dicta los cursos de comunicación no violenta (CNV).

Por Ana Isabel Dokser

