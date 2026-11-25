Cada jornada de plantación colectiva culmina con un gesto simbólico: la siembra de un árbol que representa una intención compartida, el deseo de fortalecer la comunidad y la promesa de volver a encontrarse.

Con ese mismo espíritu nació la Asociación Civil Un Árbol, una iniciativa pensada para plantar especies autóctonas, capacitar a los vecinos y promover el apadrinamiento de árboles en las veredas porteñas.

Más allá de los canteros urbanos, el proyecto apunta hoy a una “regeneración socioambiental” más amplia. La idea es simple pero potente: construir comunidades y entornos que convivan en armonía con la naturaleza, ofreciendo soluciones reales y cotidianas ante la crisis del cambio climático.

La ONG impulsa el empoderamiento de las mujeres, la revalorización de la cultura local y la inclusión social Gentileza

“Hace más de 15 años comenzamos como organización; nuestros primeros pasos fueron haciendo siembras colectivas y desarrollando sistemas de apadrinamiento para los árboles en canteros de vereda. Con el pasar del tiempo, nos abocamos a desarrollar viveros de triple impacto”, señala Gonzalo Menéndez, director de la entidad.

Con una hoja de ruta que ya supera los 183.000 árboles y especies vegetales plantadas y producidas, actualmente la organización trabaja en el Programa Integral de Regeneración Socio-Ambiental articulado en tres pilares: Restauración Ecológica, Soberanía Alimentaria, y Educación y Cultura. La clave de su modelo reside en el triple impacto:

Impacto Social: Capacitan en plantas nativas, agroecología y oficios verdes, impulsando el empoderamiento de las mujeres, la revalorización de la cultura local y la inclusión social.

Impacto Ambiental: Producen flora autóctona para recuperar corredores biológicos, sanar suelos y agua, capturar carbono y enfriar las ciudades.

Impacto Económico: Fomentan la creación de emprendimientos y cooperativas que comercializan plantas y hortalizas, generando empleo e ingresos autogestivos.

Bajo este esquema, en los barrios en situación de vulnerabilidad muchas personas se convirtieron en dueñas y gestoras de sus propios viveros educativo-productivos y cooperativas de oficios verdes.

Por ejemplo, en el barrio 20, el Vivero CIFA dio sus primeros pasos con un plan de capacitación y empleo orientado a mujeres del lugar. En forma paralela, en el barrio Rodrigo Bueno —pegado a Puerto Madero y a la Reserva Ecológica Costanera Sur— la organización acompañó a un grupo de mujeres inmigrantes en el aprendizaje del viverismo, la conformación legal de su cooperativa y el armado del proyecto para sostenerlo en el tiempo. El emprendimiento se replicó en Boulogne con el desarrollo del vivero Havispa.

“Hoy en día La Vivera Rodrigo Bueno es una cooperativa autónoma que se autoabastece y brinda plantas nativas de excelente calidad. En el vivero Havispa, ubicado en Boulogne, capacitamos a los viveristas y los ayudamos en la conformación de una cooperativa, otro caso exitoso que ya funciona de manera autosustentable”, repasa Menéndez el presente de esos proyectos.

El recorrido de estos años se traduce en cifras concretas: más de 700 talleres y actividades comunitarias realizadas, 22.000 personas capacitadas o involucradas en jornadas territoriales y una red que movilizó más de 33.000 horas de voluntariado y trabajo territorial.

Para sostener esa estructura, la ONG cuenta actualmente con un equipo operativo de 10 personas distribuidas entre la gestión interna y los proyectos de campo, apoyadas en dos sedes físicas: una en Colegiales (CABA) y otra en Escobar. Se financia con el aporte regular de sus más de 70 socios, el apoyo corporativo mediante membresías o esponsorización de proyectos, y la captación de fondos internacionales no reembolsables a través de convocatorias.

"Con el pasar del tiempo, nos abocamos a desarrollar viveros de triple impacto”, señala Gonzalo Menéndez, director de la ONG Gentileza

Por lo pronto, el trabajo de la organización se despliega en tres frentes:

Salta (Tartagal): En la Ruta Nacional 86, junto a comunidades wichí, promueven la soberanía alimentaria y la restauración del monte nativo mediante la producción sustentable en el Centro de la Fundación El Fortín.

Córdoba (Sierras): En el marco de alianzas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y restauración de humedales y bosques de altura, llevan adelante la recuperación de los bosques de tabaquillos mediante la siembra y plantación de ejemplares nativos en jornadas participativas.

AMBA: Abordan la regeneración de las cuencas de los ríos Riachuelo, Reconquista, Paraná y Luján mediante la labor diaria en huertas y viveros sociales, impulsando plantaciones colectivas con la comunidad.

Dentro de estas acciones, la organización promueve jornadas participativas con la meta de plantar 10.000 árboles nativos al año surgidos de sus propios viveros, sumando otros 5.000 árboles nativos anuales a través de sus programas de restauración y alianzas con empresas. Para garantizar que los ejemplares perduren, aplican criterios técnicos y metodologías de monitoreo adaptadas a cada suelo.

“Para el caso de Salta, desarrollamos sistemas agroforestales sucesionales (modelos de producción que imitan la dinámica natural con la que se regenera un bosque espontáneamente), apoyados en nuestro programa de Soberanía Alimentaria, donde la presencia en esos sistemas es constante ya que requiere riego, cultivo y cosecha; entonces el monitoreo se hace diariamente. A su vez son sistemas cercados, donde no corren riesgo frente a la fauna. En cuanto a los proyectos de AMBA y Córdoba, trabajan con el programa de Restauración Ecológica, y se realizan monitoreos de la plantación a los 6 meses y al año y medio”, detalla Menéndez la metodología aplicada en cada terreno.

Ese seguimiento incluye el precintado individual de cada especie antes de ir a tierra para tomar nota de sus datos y compararlos en el futuro, además de controles activos de especies exóticas durante la plantación y en las revisiones posteriores.

“Creemos que la regeneración socioambiental se debe hacer entre las tres esferas en conjunto: sociedad civil, sector privado y sector público. Gran parte de nuestro trabajo es articular entre estas tres esferas. Las grandes empresas intentan cumplir con métricas de sustentabilidad inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros intentamos llevar eso a la práctica involucrando a la comunidad en general y a los empleados de las empresas a través de plantaciones colectivas, talleres y charlas sobre el ambiente”, concluye su director.