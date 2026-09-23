Víctor Fratto, al rescate de la fauna

A finales de la década de 1970, en las salidas de caza deportiva por la provincia de Buenos Aires, acompañaba a su padre al campo. Lejos de empuñar un arma, la experiencia despertó en él una fascinación reverencial por los animales. Al ver que su padre no le disparaba a un ave, le preguntó por qué. “¿Te la vas a comer? No. ¿Entonces para qué?”, escuchó como respuesta. Aquel razonamiento marcó a fuego a Víctor Fratto y trazó el punto de partida de quien hoy es uno de los divulgadores ambientales, rescatistas de fauna y licenciados en Gestión Ambiental más respetados.

“Nunca renegué de la caza deportiva que practicaba mi padre, porque siempre la realizó con mucho respeto y sobre especies exóticas invasoras. Las pocas veces que lo acompañé, me enseñó que respetar la naturaleza también significaba no cazar fauna nativa y comprender que las especies invasoras atentan contra nuestra biodiversidad”, explica. Aquel vínculo con los entornos naturales definió su rumbo: en 1989 armó las valijas y partió hacia el sur.

Víctor Fratto, especialista en conservación y rescate de fauna, alerta sobre el proteccionismo de especies invasoras Gentileza

Desde Puerto Madryn, donde reside desde hace décadas, Fratto combina la consultoría ambiental privada, la investigación sobre el impacto de los plásticos en nidos de aves marinas y la docencia universitaria con la dirección de Refaunar, una iniciativa clave dedicada al rescate, rehabilitación y concientización sobre la fauna silvestre en la Patagonia.

En la primera línea del rescate, su trabajo cotidiano abarca desde la asistencia a pingüinos y cormoranes en muelles pesqueros hasta la liberación de zorros o lobos marinos atrapados en redes plásticas. Una labor que le brinda una gratificación directa, aunque no está exenta de frustraciones, causadas por la imprudencia turística o la tenencia irresponsable de mascotas que atacan a las especies locales.

El rescatista rompió los moldes de la comunicación académica tradicional al hablar en TikTok e Instagram con un estilo que huye del proteccionismo idílico e infantilizado Gentileza

A la par de su labor técnica, Fratto rompió los moldes de la comunicación académica tradicional al hablar en TikTok e Instagram con un estilo que huye del proteccionismo idílico e infantilizado: “Yo le saco toda la fantasía a la naturaleza y trato de mostrarla como es: sucia, cruel, peligrosa, bella. No es Disney. Los animales comen, defecan, mueren, muerden y destruyen cosas. No hay que romantizar el rescate”, enfatiza.

Esa postura crítica apunta directamente a la romantización de los animales silvestres, una tendencia que considera un obstáculo real para la conservación. “El ser humano ya ha intervenido profundamente en la naturaleza. Por eso creo en el manejo de la fauna y de los ecosistemas como una forma de reparar parte del daño que generamos. Ese manejo a veces requiere tomar decisiones que no resultan agradables, como controlar una especie exótica invasora. La romantización extrema lleva a pensar únicamente en el bienestar de un individuo, sin considerar a las poblaciones ni al ecosistema en su conjunto. Y, en determinadas situaciones, intentar proteger a un solo animal puede terminar perjudicando a muchas especies nativas”, advierte.Su llegada a las redes sociales no estuvo libre de críticas en el ámbito científico, aunque supo sortearlas: “Creo que la primera barrera que tuve que romper fue dejar de preocuparme por lo que pudieran opinar mis pares. Comunicar de forma simple no significa perder rigurosidad, sino hacer que el conocimiento llegue a quienes, de otra manera, quedarían afuera”.

En sus contenidos digitales, combate lo que define como un “amor mal entendido”, y aborda con insistencia los riesgos del mascotismo de especies silvestres como zorros o aves rapaces.

Sostiene que mantener a un animal fuera de su hábitat no solo altera su bienestar biológico, sino que provoca un vaciamiento en el ecosistema: cada individuo retirado deja de cumplir su función ecológica como depredador, presa o dispersor de semillas. En esa misma línea de acción, promueve la separación de residuos en origen y el compostaje doméstico como hábitos indispensables para reducir la presión extractiva sobre los ecosistemas globales.

Frente al desgaste que implica trabajar diariamente con la vida y la muerte animal, Fratto encuentra en la resiliencia su mayor enseñanza. “El aprendizaje más valioso fue comprender que quienes trabajamos en el rescate no somos dioses todopoderosos. Nuestro trabajo consiste en intentar darles una segunda oportunidad a animales en situación de vulnerabilidad, pero eso no significa que podamos salvarlos a todos. Convivimos con casos exitosos, pero también con animales que llegan demasiado deteriorados. La muerte forma parte de nuestra tarea cotidiana y debemos aprender a transitarla sin que nos paralice. La resiliencia está en aceptar ambas realidades, entender nuestros límites y volver a empezar al día siguiente con el mismo compromiso”.