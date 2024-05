Yokoi Kenji: “La zona de confort del latino es el caos, cuando no hay caos se estresa”

Escuchar

“Soy hijo de un padre japonés que siempre habló muy poco. Pero mi madre es colombiana. Latina. Y habla hasta por los codos. Crecí viéndolos en un convenio: él habla japonés con ella, y ella le responde en español. Se entienden mutuamente en el idioma opuesto. La consecuencia es que somos cuatro hermanos que crecimos escuchando dos idiomas y sintiendo una empatía profunda por dos culturas muy distintas”.

Yokoi Kenji se la pasa aclarando que no se considera coach ni líder motivacional, aunque sus palabras en forma de frases motivadoras inundan últimamente las redes. Sí es trabajador social, conferencista, creador de diversos proyectos de intercambio cultural y autor de Salón 8. Relatos de inspiración y liderazgo, el libro en el que cuenta una parte de sus vivencias, ideas y sentimientos.

Kenki se dedica desde hace mucho tiempo a analizar patrones de nuestra sociedad para analizar por qué, por ejemplo, cuestiones positivas de la cultura japonesa como la disciplina conllevan otras negativas, como la alta tasa de suicidios; en tanto la idiosincrasia latinoamericana engloba a su vez opuestos, como la alegría y la violencia.

Dos culturas, ¿dos mundos?

“La zona de confort del latino es el caos. Pero cuando no hay caos, se estresa. Cuando hay que cumplir un método, llegar puntual, hacer caso. O cuando alguien le dice: ‘Nadie te va a matar. Solo tienes que hacer esto de esta forma’. El japonés tiene algo que envidio mucho, que es el sentido de tribu”, explicó Kenji y para ilustrarlo relató que cierta vez, paseando con sus hijos en Japón, regañó a unos niños que jugaban con una escalera mecánica. Ellos bajaron la cabeza y le hicieron caso. Sin embargo, sus propios hijos se quedaron impactados. “¿Cómo es posible que te hagan caso, papá?”, le preguntaron. “¿Acaso te conocen?”. “No me conocen. Pero en Japón cualquier niño puede ser regañado por un adulto, porque todos son nuestros hijos”, les respondió.

“El latino es adicto al caos, requiere improvisar, no tener miedo, pararse muy fuerte. El japonés es disciplinado y tiene un fuerte sentido de tribu. Ahora: los dos en extremo pueden generar patologías. Por eso mi conclusión es la búsqueda de equilibrio entre esas dos culturas”, advirtió el conferencista.

La historia del “Salón 8″

También relató Kenji que cuando de niño le tocó vivir unos años en Japón después de haber pasado su infancia en Colombia, algunos compañeros de escuela fueron crueles con él “por no entender nada”. Hasta que lo mandaron al “salón ocho”, donde había una maestra con siete alumnos, la mayoría con Síndrome de Down, jugando con plastilina. La maestra lo invitó a entrar y le pidió que vigilara a otro niño para que no comiera su plastilina. Al principio Kenji se frustró, pero terminó prefiriendo ese salón al descubrir que allí podía aprender sin prisas lo que en ese momento necesitaba, cosas como los números y los colores.

“Lo que comenzó como un bullying y me generó mucha tristeza me sacó de la tristeza. Fui muy feliz en el salón ocho. Y también creo que inconscientemente me acercó a una problemática social que tal vez me generó esta inclinación a lo que hoy hago, que es que el tema de lo social”, reflexionó durante la charla.

Las infancias de hoy

“Estoy positivamente sorprendido de lo que pasa en la educación actual”, comentó también Kenji y confesó que, a veces, siente incluso cierta envidia de sus hijos. “Mi niño interior no entiende por qué ellos tienen tantas posibilidades, cuando él no las tuvo. Nos obligaron a leer, a escribir, a la educación. Ahora ellos tienen la opción de qué estudiar, qué libro leer. Y cuando hablo con mis hijos descubro que ellos saben más de lo que yo sabía a su edad”.

“Para mí fue más fácil, porque yo tenía una sola opción: ser traductor y estudiar humanidades. Cuando hay tantas alternativas, es más difícil. Es increíble, pero cuando uno está en una heladera, si solo hay una salchicha y unos huevos, adivine qué vamos a comer. Pero cuando la nevera está llena, el cerebro sufre tanto que, incluso teniendo hambre, la ansiedad se la quita y dice: ‘Es que no sé qué comer’. No piensen que alguien es desagradecido por no saber qué estudiar. Es normal”.

Contenidos que transforman

