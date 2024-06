Caso Loan: junto a la jueza federal, Patricia Bullrich encabeza un rastrillaje en la casa de la abuela del chico

Escuchar

Con un despliegue de efectivos y tecnología nunca antes visto en los 16 días de búsqueda continua de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en el paraje El Algarrobal el 13 de este mes, se realizan rastrillajes en las inmediaciones de la casa de la abuela del pequeño a donde se dio el almuerzo donde fue visto por última vez el menor.

Quien está supervisando las tareas es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que llegó hoy a las 10 a Goya, donde fue recibida por el gobernador correntino, Gustavo Valdés, y se trasladó en una camioneta los 74 kilómetros que separan la segunda ciudad más importante de la provincia del paraje donde hoy se realizan las tareas de búsqueda en una zona que ya fue rastrillada, al menos, en tres oportunidades.

Junto a la ministra, en la zona del rastrillaje, se pudo ver a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y funcionarios de la justicia nacional con asiento en la provincia.

Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan.



Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí. pic.twitter.com/yx1eVwCEVH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 30, 2024

La ministra Bullrich y parte de su equipo más cercano llegaron a Goya minutos antes de las 10 de este domingo, para luego dirigirse a la localidad de Nueve de Julio. Se trata de un grupo de funcionarios que están abocados a la búsqueda de Loan.

Alrededor de las 8, desde el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, partió un vuelo con la comitiva encabezada por el exfiscal Marcelo Romero, subsecretario de investigación criminal del Ministerio de Seguridad; Leticia Risco, titular del sistema Federal de búsqueda de personas (Sifebu), y los jefes de las tres fuerzas federales que ya están trabajando en la zona: Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

“Estoy en 9 de Julio, Corrientes, para acompañar a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y a las Fuerzas Federales en la investigación y los rastrillajes para encontrar a Loan. Ninguna hipótesis descartada. Todo nuestro esfuerzo puesto aquí”, escribió la ministra en su cuenta de X y subió dos fotos en la zona del rastrillaje. En una de las imágenes, se la ve junto a la jueza de Goya.

Según pudo saber LA NACION, la agenda de la ministra en Corrientes incluye tres escalas: un recorrido por la zona del comando conjunto, la visita al paraje donde desapareció Loan y una reunión con los equipos operativos a cargo de la nueva búsqueda.

Mientras Bullrich recorre el campo, también llegó a Nueve de Julio Fernando Burlando y parte de su equipo de trabajo para reunirse con los padres de Loan. El letrado aceptó, a fines de la semana, ser el abogado que represente a María Noguera, la madre de Loan.

La denuncia de Laudelina que sacudió la causa

El viernes, a las 19, algo comenzó a cambiar. Laudelina Peña preparó un par de mudas de ropa que guardó en una mochila. Lo mismo hizo una de sus hijas. Luego buscó a su suegro que vive a una cuadra, lo dejó a cargo de sus dos hijos menores, se subió a un auto gris y partió hacia la capital correntina con su hija y su abogado. Horas más tardes, ante la justicia provincial, que ya no interviene en la causa, daría una versión 180 grados diferente: su sobrino había sido atropellado y ella amenazada.

“Victoria Caillava me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo”, fue una de las frases más fuertes que dijo la mujer mirando a una cámara y ante el Gustavo Robineau, titular de la fiscalía de Investigaciones Complejas, de Corrientes.

La tía de Loan, sumó: “Siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño. Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan. Victoria y Carlos [Pérez], estaban muy nerviosos y me dijeron que iban a llevarlo al hospital, pero no sé realmente qué pasó con el cuerpo”.

Se supo además que la declaración fue grabada, por lo que la transcribirán para luego enviarla de manera formal a la Justicia. La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas cuando la Justicia confirmó que se iban a realizar nuevas pericias en los autos secuestrados de Caillava y Pérez.

Lejos de llevar tranquilidad a sus familiares, los hermanos y padres de Loan no creen en los dichos de la mujer. “Nadie le cree a ella. Nadie cree lo que dice. Incluso, lo que hablan acá es que su abogado es amigo del gobernador. Menos le creemos”, dijo Cesar, uno de los hermanos de Loan al encabezar una nueva marcha por las calles de Nueve de Julio.

Noticia en desarrollo.

Temas Loan Danilo Peña