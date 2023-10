escuchar

CÓRDOBA.- A un año del choque protagonizado por el exlegislador cordobés, Oscar González, en el que murió una mujer y dos adolescentes quedaron con secuelas, familiares y amigos de las víctimas rindieron un homenaje en el paraje Niña Paula de las Altas Cumbres donde fue el siniestro vial y reclamaron justicia.

González, al volante de una BMW X1, chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas. En tanto, quedaron con graves heridas la hija de la mujer y una amiga, ambas de 14 años.

En la Justicia Provincial, el exlegislador está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Esa causa ahora está, por una serie de impugnaciones cruzadas, en manos de un Juez de Control. Todavía no hay fecha de elevación a juicio.

Los compañeros de escuela de las adolescentes víctimas participaron del homenaje.

Esta tarde, con el objetivo sensibilizar sobre la responsabilidad al volante, familiares, amigos y la comunidad educativa de la escuela de Alexa y Marina colocaron una estrella amarilla vertical, el símbolo de la prevención de siniestros viales y que recuerda que en ese lugar hubo una víctima fatal.

Alexa, de 15 años, quedó parapléjica y su familia difundió una entrevista en el marco de una campaña para pedir justicia. En la única entrevista que dio -la hizo el periodista Andy Ferreyra, elegido por la familia para no optar por ningún medio en particular- dijo que no vio “mucho porque fue muy rápido. Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más”.

Recordó que cuando se “despertó vio “mucha sangre”: “De repente desperté y ya no sentía nada, pensé que era el shock y que iba a recuperar la sensibilidad, pero luego fue muy difícil ver que en el hospital pasaba el tiempo y no recuperaba nada. Luego me dijeron que tenía la lesión medular”. La adolescente aún tiene esperanzas de volver a caminar.

La semana pasada González fue procesado por la Justicia Federal como supuesto depositario infiel continuado de un vehículo judicializado. El BMW X1 que manejaba había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la Legislatura. El dominio era de un auto inscripto en Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero, Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba, a pesar de no haber viajado a esta provincia. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya.

El auto integraba la lista de los vehículos judicializados – fue incautado por robo y tenía la patente clonada – y fue cedido en 2019 a la Legislatura. Según explicó la Justicia, sabían que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. La “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”, añadieron fuentes judiciales.

