La desaparición de Loan: liberaron al expolicía Méndez por falta de pruebas para sostener la acusación

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, excarceló al expolicía de Corrientes, Francisco Amado Méndez, quien había sido apresado hace nueve días, acusado de participar en el secuestro de Loan, de cinco años, el niño desaparecido el 13 de junio pasado en la localidad de Nueve de Julio.

La decisión de la magistrada se concretó luego de escuchar la declaración indagatoria del imputado, cuyo nombre aparecía en la agenda del comisario Walter Maciel con el nombre “Méndez informante”.

La detención del expolicía correntino se había concretado luego que Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, lo mencionase en la última declaración indagatoria.

La captura del exintegrante de la fuerza de seguridad correntina se había fundado en la sospecha de haber participado en la sustracción del niño de la zona del naranjal, en el paraje Algarrobal, donde fue visto por última vez.

En su indagatoria, Laudelina Peña, había ubicado a Méndez en las adyacencias de la casa de Catalina, la abuela de Loan, el 13 de junio pasado por la tarde, en el momento en que el niño desapareció.

Además, la tía de Loan y el comisario Maciel, habían manifestado que Méndez presenció el momento en el que fue hallado el botín de fútbol 5 del niño, enterrado en el barro, a 2500 metros campo adentro del denominado “Punto 0″ de búsqueda. Al declarar como testigo, Méndez, había dicho que Laudelina llegó al lugar, revolvió el barro con un palo y sacó el botín.

Por otra parte, en las próximas horas, la jueza Pozzer Penzo deberá resolver un pedido de los fiscales federales que solicitaron que los representantes del Ministerio Público de Corrientes, Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, expliquen los fundamentos de los dichos expuestos en la conferencia de prensa del 24 de junio pasado, cuando indicaron que había elementos reservados en la causa que avalaban la presunción que Loan había sido captado por una red de trata de personas.

Tanto Castillo como Barry estuvieron a cargo de la búsqueda de Loan desde el 13 de junio hasta que decidieron declinar la competencia, al considerar que el niño había sido captado y entregado a una red de trata de personas, un delito de competencia federal.

“No descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis del caso, se han tomado todas las líneas investigativas, se han realizado múltiples diligencias. Había otras diligencias que se considera que son reservadas, porque estamos ante un niño que no lo encontramos y, entonces, hay información sensible que por ahí ya les adelanto que no vamos a poder decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Se trata de cuestiones que estamos manejando únicamente dentro del Ministerio Público y ahora estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al juzgado federal de Goya, porque hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas”, habían explicado los fiscales provinciales en el momento en que tenían el caso a su cargo.

Ahora, los fiscales federales solicitaron que sus colegas de Corrientes señalen puntualmente cuáles fueron las evidencias encontradas durante la investigación que les permitieron sostener la información sobre que Loan había sido captado por una red de trata de personas

