Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 15 años en el puente Paysandú–Colón

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, activó este domingo por la madrugada una nueva Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente uruguaya de 15 años en el Puente Internacional General Artigas, comúnmente conocido como puente Paysandú–Colón.

Camila Ayelén Rodríguez Caraballo fue vista por última vez el viernes 16 de octubre cerca de las 6.30 en el paso que une la localidad entrerriana con la capital del departamento uruguayo. Según el aviso emitido por las autoridades del ministerio, la joven es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro y ojos marrones.

En caso de tener información que permitiese dar con su paradero, instaron a comunicarse con la línea gratuita y anónima del 134, disponible las 24 horas.

La Alerta Sofía del Gobierno

En Uruguay también emitieron una alerta correspondiente —la alerta Amber, un sistema de notificación rápida para buscar y localizar a niños y adolescentes que se encuentran desaparecidos y en inminente peligro— y, a diferencia de en la Argentina, remarcaron que la adolescente desapareció en las inmediaciones del puente, en la calle José Pedro Varela del departamento de Paysandú.

“Ella estaba en el cuarto, y entre las 6.30 y las 7.30 de la mañana ya no estaba más”, aseguró su padre, Hernando Rodríguez, en diálogo con la señal uruguaya Telemundo, en declaraciones consignadas en el medio El País. Según detalló, la adolescente había dejado el colegio por problemas de bullying. La madre, Nadia Caraballo, aseguró que su hija no tiene redes sociales: “No tiene amigos, novio, nada. Ella no iba a ninguna parte sola, eso nos parece raro”.

Esta es una Alerta Amber de una persona menor de edad ausente.



Compartimos la ficha oficial, con la información disponible para colaborar en su localización.



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Qué es la Alerta Sofía

La Alerta Sofía es un mecanismo de emergencia rápida impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, diseñado para activar de forma inmediata la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida puede estar en una situación de alto riesgo inminente. Su objetivo principal es acelerar la localización mediante la intervención coordinada de distintas áreas y fuerzas de seguridad.

Este sistema se basa en una difusión masiva y dirigida del caso, utilizando herramientas como afiches con datos clave, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales. De esta manera, se busca ampliar el alcance de la información en el menor tiempo posible y facilitar que la población pueda aportar datos que ayuden a encontrar a la persona desaparecida.

En Argentina, la Alerta Sofía lleva su nombre por Sofía Herrera, la niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, y cuya búsqueda hoy continúa.

En ese contexto, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que este mecanismo debe aplicarse solo en casos puntuales, cuando la participación de la comunidad resulte clave. La intención es evitar un uso excesivo y garantizar que, cuando se active, la difusión tenga un verdadero impacto y contribuya de forma efectiva a la localización de niños y adolescentes en riesgo.

En los últimos años, la Alerta Sofía se activó en situaciones muy puntuales. Uno de los casos más recientes fue el de Lian Gael Flores Soraide, un nene de 3 años desaparecido en febrero de 2025 en Córdoba, cuya búsqueda movilizó un amplio operativo y difusión nacional. También en octubre de ese mismo año se activó por el caso de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años, quien fue secuestrado por su padre tras un episodio violento en esa provincia.