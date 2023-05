ADN del crimen: Chaki Chan aumenta su ejército de soldaditos para expandir su dominio fuera de La Matanza

escuchar

Chaki Chan el narcotraficante más importante de La Matanza extendió su territorio para vender droga a la zona de Esteban Echeverría. Mientras tanto, insiste con apoderarse del barrio Las Antenas, en Lomas del Mirador. El avance de los soldados del narco que, en agosto cumplirá 30 años, no se detuvo a pesar de las denuncias realizadas por los vecinos del mencionado asentamiento de La Matanza que sacaron del anonimato al verdadero patrón de la droga del partido más poblado del conurbano.

Aunque su nombre fue el centro de atención en los medios, cuando mujeres de Las Antenas que, por miedo, no querían mostrar sus caras acusaron al narco de ser el supuesto gestor de una guerra entre bandas para ocupar el barrio con el objetivo de instalar puestos de venta de droga, nadie conoce su rostro.

Aunque según fuentes policiales y de acuerdo a lo que se consigna en algunos documentos, a los que tuvo acceso LA NACION, se pudo saber que la identidad de Chaki Chan correspondería supuestamente a Nicolás Nahuel Guimil, que aparece acusado en varias causas penales, durante los últimos 14 años, pero sin condenas vigentes.

Como Keyser Söze, el personaje de la película Los Sospechosos de Siempre, Chaki Chan edificó su poder sobre la base del miedo a una figura sanguinaria. Todos hablan de su existencia, pero pocos conocen su rostro. imagen que no escapa de los expedientes. La habilidad del narco, también conocido como “Nikito”, fue mantener su imagen en el anonimato, pero imponer a la vez que su nombre sea conocido por todos los integrantes de su organización y de las bandas rivales.

Para fortalecer su poder, Chaki Chan recurrió a las redes sociales. Junto a sus colaboradores más cercanos abrieron una cuenta en Tik Tok en la muestran los lujos y beneficios que obtienen por la actividad que desarrollan.

Las mujeres forman la primera línea de defensa social contra el avance narco en el barrio Las Antenas, en La Matanza

“A los veinte me compré un Sirocco. La ganas de robar, te pegan como loco. Te lo digo y lo sé porque también lo pasé. Preparen la tartamuda (en referencia a una ametralladora) que ya son como las tres”, expresa la estrofa de la canción que se reproduce como fondo de las imágenes de un video de 24 segundos difundido por el usuario de Tik Tok “noestoyni . . . .” que se le adjudicaría a Chaky Chan.

En los videos aparecen de forma recurrente fajos de dólares y pesos que los protagonistas guardan en cajas de zapatillas, automóviles de alta gama, fiestas con mujeres en ropa interior y botellas de champagne en hieleras, con un detalle excéntrico: una de esas botellas está rodeada por una gruesa cadena de oro.

Pero Chaki Chan no está solo en esos videos. Aparece acompañado por dos de sus colaboradores de confianza: Alexis O. y un sospechoso identificado como alias “Pepi”. El tercer cómplice de Nikito, identificado como Damián D. G. se alejó del grupo en los últimos meses.

Entre 2006 y 2008, Damián D.G. se dedicaba a robar automóviles y desarmarlos en su taller de la calle Isla Decepción, en la zona de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría. Estuvo procesado y con pedido de captura por la fiscalía N° 12, de Lomas de Zamora en una causa en la que se lo investigó por asociación ilícita y comercialización de autopartes robadas. En 2008 había sido apresado en el cruce de la ruta 205 y Santa Ángela.

Si bien, es el único de los colaboradores de Chaki Chan que, actualmente, no tiene ningún proceso activo en la Justicia ni un pedido de captura en su contra, abandonó la zona de Monte Grande y se trasladó a Cañuelas. Desde que se sumó al grupo de cómplices del Patrón de la Droga de La Matanza, Damián D. G cambió el taller de chapa y pintura de la calle Isla Decepción por una agencia de automóviles de alta gama que “Nikito” y sus secuaces usaban para lavar dinero proveniente de la venta de droga.

El flujo de dinero

Según un veterano comisario inspector que investigó a Chaki Chan, los búnkeres de venta de droga que pertenecen a la banda recaudaban $ 300.000.000 por mes. Parte de ese dinero se canalizaba a través de la agencia de autos de Damián D.G. Una porción importante de ese dinero terminaba en manos de policías bonaerenses que cobraban coimas para permitir que Chaki Chan desarrolle su actividad.

A pesar de que le adjudican cinco asesinatos, Chaki Chan sigue en libertad y, con apenas 29 años, se convirtió en el mayor narco de La Matanza. Según fuentes judiciales, Chaki Chan nunca fue condenado por los homicidios que le adjudicaron cuando era mayor, porque, cuando fueron convocados a declarar en el juicio oral, los testigos, por miedo, se habrían negado a identificarlo.

Algunos de los homicidios que le adjudicaron fueron cometidos cuando Chaki Chan tenía entre 16 y 17 años.

Una banda narco copó un barrio en La Tablada

Su extenso prontuario incluye una expediente por robo agravado, ocurrido el 15 de marzo de 2016; un homicidio registrado el 5 de octubre de 2012, por el que fue investigado por la fiscalía N° 10, de La Matanza; otro sumario por un homicidio y encubrimiento ocurrido el 11 de octubre de 2012, en jurisdicción del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

También tuvo pedidos de comparendo compulsivo por un proceso penal que se inició en mayo de 2017, por robo en poblado y en banda. Su captura había sido solicitada por un juzgado de Garantías de Lomas de Zamora y fue dada de baja el 11 de enero de 2019, cuando se sumaron otros procesos en su contra.

Chaki Chan fue investigado por narcomenudeo. Tuvo un pedido de captura vigente entre el 10 de noviembre de 2016 y el 23 de noviembre de 2017 cuando fue detenido .

Durante 2012 también había sido capturado por la policía. El 31 de julio de ese año fue apresado en Luis Guillón, acusado por un robo agravado. El juzgado de Garantías N° 3, de Lomas de Zamora había requerido su detención.

Tres meses más tarde, Chaki Chan fue apresado nuevamente en el barrio Villegas, cercano a Ciudad Evita. Lo buscaban por su presunta responsabilidad en un homicidio.Tenía dos armas de fuego en su poder.

Los pasillos del barrio La Antena son disputados por bandas de vendedores minoristas de drogas

El hombre conocido como Nikito o Chaki Chan también apareció entre los delincuentes más buscados del mundo. Su foto estuvo en la denominada circular roja de Interpol. El 2 de diciembre de 2016, la Justicia argentina dictó un pedido de captura internacional porque lo acusó en una causa por narcotráfico.

La última detención de Chaki Chan se registró en 2019. Ocurrió en el cruce del Camino de Cintura y la avenida Olimpo, en la localidad de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría. Sin embargo, recuperó la libertad rápidamente. Desde entonces, consolidó su presencia en la clandestinidad y agrandó su poder.

Aunque la sola mención de su apodo impone miedo en los barrios en los que instaló sus cocinas de droga, pocos conocen su verdadera identidad. Aparece registrado ante la AFIP como empleado de una empresa de limpieza, con domicilio en el partido de Esteban Echeverría y, además tiene una ferretería en el centro de Lomas de Zamora.

Vínculos con barras de Chicago

Además de Damián D. G, otro de los colaboradores que figuran en la estructura de Chaki Chan, es un sospechoso identificado como Alexis O. quien tiene un perfil en una red social en el que aparece como “Ale Xis”. En la mencionada red social, igual que su jefe, posteó imágenes de automóviles de alta gama: un BMW rojo, un Mercedes Benz blanco, una camioneta Audi Q 7 y un Peugeot RCZ turbo. Curiosamente, se trata de vehículos similares a los que usan los protagonistas de los videos difundidos por el usuario “noestoyni. . .”, a través de Tik Tok.

Completa el grupo de confianza de Chaki Chan, un sospechoso identificado como Gonzalo D.L, un expolicía bonaerense, que también se presentaba como exmiembro de la secretaría de inteligencia para impresionar a los jefes policiales a los que se acercaba para comprar protección para el Patrón de la Droga de La Matanza.

Si bien el jefe de una de las facciones de la barra de Nueva Chicago, conocido como “El Osito”, figura al mando de uno de los grupos armados de Chaki Chan, no integra, aún, el círculo de confianza del narco.

Al menos uno de los soldaditos de Chaki Chan portaba una ametralladora FMK3 en una incursión en un barrio de La Tablada

“Gente esto está pasando en el complejo 19 de los monoblocks. El ‘Osito’ de la tira 4 y 5 y el ‘Tribunero de Chicago’ bajaron con la gente de Chaki Chan a tomar ‘El monoblock 19 para vender pasta base, alita de mosca y faso. Le pegan a los pibes y les roban los celulares. Dijeron que, supuestamente, van a cuidar el barrio, pero no es así. No queremos gente de otro lado. Vamos a denunciarlos con videos. Chaki Chan quiere copar el barrio y trajo al ‘Osito’. No vamos a parar hasta que se vayan”, se expresaba en un afiche repartido por los vecinos del complejo situado en las adyacencias del cruce de Crovara y Camino de Cintura, en La Tablada, en noviembre pasado.

Durante los últimos 14 años, con suma habilidad, Chaki Chan logró evadir condenas importantes que, como mayor de edad, lo habrían llevado a la cárcel durante varios años. En algunas causas se sometió al proceso de juicio abreviado y en otras resultó absuelto, a pesar que sus familiares fueron condenados.

Esa capacidad para eludir condenas importantes y su habilidad para instalar el miedo, fueron los pilares de un poder que, por ahora, parece no tener freno.

