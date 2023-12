escuchar

Utilizaron sus cargos en el Registro de la Propiedad y el Inmueble y la Dirección de Catastro para falsificar escrituras y vender los terrenos. Se trata de dos escribanas, un fiscal de juicio y otros quince acusados que fueron procesados por la Justicia correntina por una megaestafa concretada por este grupo de usurpadores vip.

Los acusados manifestaban contar con protección de funcionarios de los tres poderes de Corrientes y vendían los terrenos que tenían herencias vacantes mediante la confección de escrituras apócrifas que se inscribían de forma ilegal en el Registro de la Propiedad y el Inmueble y en la Dirección de Catastro.

‚ÄúSe estar√≠a, en principio, ante la ejecuci√≥n de una serie de hechos con identidad objetiva llevados a cabo por la escribana Gladys Dionisia B√°ez, quien ser√≠a la responsable de falsificar los objetos consignados en los diversos planos de mensuras colacionados y protocolizar√≠a dicha adulteraci√≥n en sus cuerpos de escrituras‚ÄĚ, consign√≥ la jueza de Garant√≠as Mar√≠a Josefina Gonz√°lez Caba√Īas, en la resoluci√≥n de 633 p√°ginas en la que se dictaron los procesamientos de los 18 imputados.

Además de la mencionada Báez, la lista de procesados se completó con la exdirectora del Registro de la Propiedad y el Inmueble escribana María Eugenia Demetrio; el exdirector de Catastro Narciso Santín Toffoletti y el fiscal de juicio Gustavo Edmundo Schmitt Breitkreitz.

‚ÄúSe transfirieron derechos sobre propiedades a terceras personas, falsificando, adem√°s, la firma del magistrado y de la secretaria de la judicatura, para luego presentar toda esta documentaci√≥n ap√≥crifa ante el Registro de la Propiedad con un mismo fin: obtener il√≠citamente la adjudicaci√≥n de parcelas e inscripci√≥n de transferencias de dominio de inmuebles‚ÄĚ, describi√≥ la magistrada en los fundamentos de la resoluci√≥n.

Procedimiento de Prefectura en la dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes por una estafa con la venta de lotes Nicolás Alonso

La investigaci√≥n que deriv√≥ en los procesamientos de los 18 imputados comenz√≥ a partir de la denuncia presentada por un funcionario que se desempe√Īaba en el Departamento de Relator√≠a del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes y advirti√≥ sobre una serie de irregularidades en expedientes administrativos remitidos por la Direcci√≥n General de Catastro.

‚ÄúSchmitt, en nombre y en representaci√≥n de su hijo, adquiri√≥ los inmuebles situados en el antiguo Paraje Lomas Segunda Secci√≥n, individualizado como Lote 1 al 21 de la Manzana N¬į 9, inscribi√©ndolo en la matricula 71231. Esto fue posible mediante la configuraci√≥n y realizaci√≥n de un primer testimonio de una supuesta escritura N¬į 122, otorgada el 25 de febrero de 2021, tambi√©n configurada por Gladys Dionisia B√°ez‚ÄĚ, describi√≥ el fiscal Gustavo Roubineau en los fundamentos de la acusaci√≥n.

Actualmente, el fiscal acusado sigue en funciones. Debido a que está procesado en primera instancia en una resolución que, todavía, no fue confirmada ni revisada por un tribunal superior. Ante el hecho de que tampoco fue sometido a juicio oral ni condenado, se mantiene su presunción de inocencia.

‚ÄúEs posible reconstruir la plataforma f√°ctica y en ese sentido es que en d√≠a indeterminado, pero ubicable temporalmente entre el 1¬į de octubre de 2020 y el 30 de octubre del mismo a√Īo, la escribana p√ļblica Gladys Dionisia B√°ez cre√≥ un documento mediante un proceso de imitaci√≥n con todas las formas y signos que caracterizan a un documento original, escribiendo y generando una ficticia y falsa voluntad de los propietarios. Seg√ļn el documento, le confirieron una representaci√≥n a una persona otorgada por un notario p√ļblico fallecido, Alberto Quiroz, para que esta √ļltima vendiera de manera total y definitiva las manzanas N¬į 3, 7, 8 y 9, del inmueble situado en el antiguo Paraje Lomas, Segunda Secci√≥n, inscripto al folio real matr√≠cula N¬į 4572 del Departamento Capital, plano 8394-U. En suma, recre√≥ e invent√≥ un poder especial irrevocable que le dio base y soporte para poder configurar escritura N¬į 442, del 28 de octubre de 2020‚Ä≥, sostuvo la jueza al describir la maniobra.

Seg√ļn fuentes de la investigaci√≥n, los terrenos mencionados est√°n en una zona conocida como Santa Ana, cerca del aeropuerto de la ciudad de Corrientes, un √°rea en la que durante los √ļltimos a√Īos se instalaron varios countries.

Prefectura allanó la Dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes Nicolás Alonso

‚ÄúEn dicha escritura se determin√≥ la quim√©rica voluntad de la propietaria original y del comprador identificado por sus iniciales como S. D. B haciendo aparecer a este √ļltimo como adquirente del inmueble. Los inmuebles que adquiri√≥ S. D. B fueron inscriptos de manera definitiva en el Registro de la Propiedad Inmueble el 22 de enero de 2021. Esta acci√≥n de creaci√≥n por parte de B√°ez no pudo haberse realizado sin que antes la escribana adscripta al registro notarial del fallecido Quiroz le proporcionara escrituras aut√©nticas para que concretara la falsificaci√≥n para generar actos ap√≥crifos‚ÄĚ, se consign√≥ en la resoluci√≥n, dictada por la jueza Gonz√°lez Caba√Īas.

El fiscal Schmitt sigue el proceso en libertad. Adem√°s, contin√ļa como representante del Ministerio P√ļblico ante el Tribunal Oral N¬į 2, de Corrientes. Al resolver su situaci√≥n procesal, la magistrada lo acus√≥ de ser el presunto responsable de ‚Äúestafa, en concurso ideal con uso de documento p√ļblico falso en perjuicio de los herederos de Domingo G√≥mez Sierra y de Guillermo Ezcurra.

‚ÄúUna vez inscriptos los terrenos en el Registro de la Propiedad Inmueble y con conocimiento de la falsedad de la escritura 442, Schmitt, en nombre y en representaci√≥n de su hijo, adquiri√≥ los terrenos situados en el antiguo Paraje Lomas Segunda‚ÄĚ, manifest√≥ la magistrada en la resoluci√≥n.

Lo insólito del caso fue que el supuesto vendedor de esos lotes, identificado como S. D. B. nunca se enteró de que había comprado los mencionados terrenos y que después los había vendido.

El escándalo, conocido en Corrientes como la megacausa del Registro de la Propiedad Inmueble, quedó al descubierto el 11 de agosto de 2022, cuando los efectivos de la Delegación Corrientes de la Prefectura allanaron la mencionada dependencia.

Durante los allanamientos solicitados por el fiscal Roubineau, los efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron a dos funcionarios del Registro de la Propiedad Inmueble y de Catastro junto a otros cinco sospechosos que en ese momento fueron acusados de una presunta estafa con ventas de terrenos. También fueron apresados la directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, María Eugenia Demetrio, y el director de Catastro provincial, Narciso Tofoletti.

Demetrio es escribana, durante un a√Īo tambi√©n ocup√≥ el cargo de presidenta del Consejo Federal de Registros de Propiedad Inmueble de la Argentina. Junto con Toffoletti y los otros cinco sospechosos, Demetrio fue imputada en un expediente que instruy√≥ por una supuesta asociaci√≥n il√≠cita que comet√≠a estafas y falsedad ideol√≥gica.

Al profundizar la pesquisa, el fiscal Roubineau y la jueza Gonz√°lez Caba√Īas identificaron a otros quince imputados, entre los que figuraba el mencionado fiscal Schmitt. De los 23 acusados, al tamizar las pruebas y los testimonios, la magistrada decidi√≥ procesar a 18 acusados y dictar la falta de m√©rito para otros cinco imputados.

Una sospechosa, prófuga

Seg√ļn fuentes judiciales, actualmente, la √ļnica acusada detenida es la escribana B√°ez. Mientras que la acusada, que habr√≠a sido identificada por fuentes de la investigaci√≥n como Teresa Olinda V√°zquez, ser√≠a la √ļnica pr√≥fuga.

Vázquez habría actuado como nexo en varias de las ventas de los inmuebles que fueron inscriptos con escrituras falsas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes. Al presentar su descargo, el fiscal Schmitt responsabilizó a Vázquez.

Operativo de Prefectura en la dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes Nicolás Alonso

‚ÄúCuando Teresa dijo ‚Äėyo llevo y traigo porque es √©poca de pandemia y yo lo voy a hacer firmar a √©l‚Äô, nosotros no ten√≠amos dudas porque ella tra√≠a el protocolo y era habitual y normal que la escribana que trabajaba con ella le entregara una hoja de protocolo para que para que firmemos. No hab√≠a dudas, simplemente con los antecedentes vimos que ten√≠a un poder extraordinario, bastante desprolija la escritura. Eso vimos en el primer testimonio cuando en agosto del a√Īo siguiente, perd√≥n, en febrero de 2021, el primer testimonio estaba encimado. Yo le pregunt√© y ella me dijo que se olvid√≥ eso que yo quer√≠a ver el folio real porque se anot√≥ primero provisoriamente. Esto est√° en la escritura‚ÄĚ, explic√≥ el fiscal Schmitt, en su defensa, seg√ļn consta en la resoluci√≥n judicial.

Con respecto a la escribana B√°ez, contin√ļa detenida por 15 hechos de estafas reiteradas, falsificaci√≥n y uso de diversos documentos p√ļblicos, agravados por su calidad de funcionaria p√ļblica y fraude en perjuicio de la administraci√≥n p√ļblica.

‚ÄúEntiendo que la realizaci√≥n del fraude fue realizada por los imputados B√°ez, Schmitt y Virginia Aquino, ayudando a la inscripci√≥n en la Direcci√≥n General de Catastro, a cargo de Toffoletti. De la masa probatoria ya antedicha y su an√°lisis, se puede inferir razonablemente el codominio del hecho. Cada uno de los involucrados tuvo en sus manos el poder de decisi√≥n sobre el curso causal da√Īino sobre la propiedad de Ezcurra y los herederos de Domingo G√≥mez Sierra‚ÄĚ, concluy√≥ la jueza.√ü

Temas ADN del Crimen