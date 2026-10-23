Arrestaron en San Isidro a otros dos menores de 15 años por el robo al hermano de la exjueza Makintach

Allanamientos en el barrio Los Sauces, en San Isidro, derivaron en la captura de dos adolescentes de 15 años, que eran buscados por el violento robo que sufrió el domingo pasado Tomás Makintach, hermano de la destituida jueza Julieta Makintach.

Esos sospechosos fueron detenidos por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro y de personal de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge, ambas dependencias de la Policía de Provincia de Buenos Aires.

Con esos arrestos, la causa suma tres menores detenidos bajo la acusación de haber sido responsables del robo cometido en un barrio privado situado en la localidad de Beccar. Antes había sido atrapado un joven de 14 años.

Los tres sospechosos será procesados por el robo, ya que el cambio en la edad de imputabilidad penal que entró en vigencia el mes pasado habilita las imputaciones desde los 14 años.

El menor que fue el primer capturado había caído en cercanías de la villa La Cava, en Beccar. El sospechoso cometió un error que lo llevó tras las rejas: utilizó el teléfono de la víctima para hacer una compra en un supermercado por medio de una aplicación

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación. El sospechoso fue detenido por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en una estación de servicio situada en Tomkinson y Rolón, en Beccar, donde había acordado que el repartidor le entregara la compra que hizo desde PedidosYa.

“Ahora se tiene que determinar si el adolescente detenido participó del robo o recibió el teléfono por parte de los ladrones”, aclaron las fuentes consultadas.

Como se consignó, el asalto ocurrió el domingo pasado. Fue en horas de la madrugada. La víctima, un abogado de 47 años, dormía cuando tres ladrones irrumpieron en su casa. Se apoderaron de 1000 dólares, una consola de juegos, un teléfono celular y obligaron a Makintach a transferir 800.000 pesos. Los delincuentes salieron del barrio privado al obligar a la víctima a trasladarlos en su camioneta, con el objetivo de facilitar el cruce de la barrera controlada por una empresa de seguridad privada. Makintach fue liberado 200 metros después.

Antes de escapar, los ladrones habían dejado una pintada en una pared de la casa de Makintach. “La banda del Millón. Nano”, fue el mensaje que escribieron los delincuentes. Se trata de una referencia a la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro.

La investigación del robo a Makintach había quedado a cargo en un primer momento de la fiscal Carolina Asprella, pero al determinarse que los delincuentes buscados son adolescentes la causa pasó al fuero penal juvenil.