Arrojó paquetes desde el auto mientras escapaba: secuestran casi 19 kilos de marihuana

Dos hombres fueron detenidos en Resistencia, Chaco, durante un procedimiento de la Policía Federal Argentina (PFA) en el que se secuestraron 18,908 kilos de cogollos de marihuana. El operativo se inició a partir de información sobre una presunta transacción de drogas que iba a concretarse en una estación de servicio cercana a la ruta nacional 16.

El procedimiento se enmarcó en el Plan Paraná, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles en la Hidrovía Paraguay-Paraná. La investigación quedó a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Corrientes, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Parte de los casi 19 kilos de marihuana secuestrados en Chaco Prensa Policía Federal

Según informaron fuentes policiales, los investigadores determinaron que el intercambio de estupefacientes se concretaría entre los ocupantes de una camioneta y un automóvil que se encontrarían en una estación de servicio ubicada sobre la colectora de la ruta nacional 16.

Ante esa información, los efectivos montaron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de las calles Padre Distorto y Estanislao López. Allí detectaron el automóvil sospechoso junto a dos hombres que se desplazaban a pie.

Cuando los policías se acercaron al vehículo, el conductor escapó por calles internas y luego tomó la ruta nacional 16 en dirección a Corrientes. Mientras un grupo de agentes inició la persecución, otros identificaron a los dos hombres que permanecían en el lugar y que, de acuerdo con la investigación, aguardaban la llegada de la camioneta que participaría de la presunta operación.

Uno de los dos detenidos con casi 19 kilos de marihuana en Chaco Prensa Policía Federal

Durante la fuga, el conductor circuló por el carril contrario en dirección a Resistencia y logró evadir a los efectivos a la altura de la rotonda de la avenida Sarmiento. Sin embargo, durante el recorrido arrojó varios paquetes hacia la banquina.

Los policías rastrillaron la zona y encontraron 18 envoltorios de nylon transparente que contenían un total de 18,908 kilos de cogollos de marihuana. Luego regresaron al lugar donde habían identificado a los dos sospechosos, los detuvieron y secuestraron sus teléfonos celulares, en presencia de testigos.

Los detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de la fiscal Corina Ferrini, por una presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.