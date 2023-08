escuchar

Las madres de dos de los seis imputados que hoy comenzaron a ser juzgados por la violación grupal ocurrida hace un año y medio en Palermo, cuestionaron hoy la causa judicial, reclamaron por la inocencia de sus hijos y aseguraron que en el caso no hubo violación, sino que la víctima prestó su “consentimiento”.

Se trata de Gabriela y Jorgelina, madres de los acusados Ignacio Retondo y Thomas Domínguez respectivamente, quienes fuera de los tribunales de la calle Lavalle 1171 y junto a una veintena de familiares y amigos reclamaban este mediodía por la inocencia de sus hijos exhibiendo pancartas y carteles con frases como “inocentes presos de Palermo”; “justicia sí, escrache no”; “presunción de inocencia, valor en decadencia” y “basta de falsas denuncias”.

“Nosotros sabemos que los chicos son inocentes, que acá no hubo una violación”, dijo al canal TN Jorgelina.

Protesta de familiares de acusados de la violación grupal en Palermo. Telam - Leo Vaca

“Lo que los medios vendieron al principio no es lo que realmente pasó. Hay chicos que están fuera del auto y otros adentro, pero nosotros sabemos que son inocentes”, agregó la mujer.

Si bien aclaró que es uno de los temas que “se va a discutir en el juicio”, para la otra madre, Gabriela, en este caso “claramente hubo consentimiento” por parte de la víctima, algo que el fiscal y el juez de la causa descartaron cuando les dictaron a los seis acusados la prisión preventiva.

“ Si uno ve los videos se ve claramente cómo llega la chica caminando firmemente al auto , cómo sube, cómo baja del auto. Para mí, tan inconsciente no estaba de todo lo que estaba pasando”, dijo la madre de Retondo.

“Hay un montón de incongruencias en el expediente donde ahí demuestran que no estuvieron bien hechas las cosas desde el principio”, agregó la madre de Domínguez.

Gabriela explicó que su hijo, Retondo, “estaba en la vereda y el fiscal lo acusa de ser campana”, pero afirmó que según se ve en el video, “delante de él pasaron 58 personas y ¿nadie vio nada? ¿Solamente la panadera vio una violación?”.

“Todo el tiempo se habla de una violación y que la panadera salvó a la víctima. Y, sin embargo, en el video se ve que la panadera y el marido le pegan brutalmente a la chica, la podrían haber matado. Así como le pegaron a la chica, le pegaron a todos los chicos. A mi hijo lo agarraron a palazos y a patadas en el piso”, concluyó Gabriela.

Por su parte, más temprano, Mailén, hermana del acusado Cuzzoni, aseguró a la prensa que los seis jóvenes “son inocentes” y afirmó que “hay muchas pruebas que van a dar un giro terrible (en el juicio)”.

“ A mi hermano se lo acusa de algo terrible. En el expediente dice que mi hermano estaba adentro del auto junto a otros tres personas abusando de esta chica. Dice que hasta mi hermano la estaba agarrando de las manos y en el video se ve que ni siquiera está adentro del auto. Para mí, con lo que vi, todos son inocentes”, agregó la joven.

“En el expediente y en el informe del hospital del Tornú dice que no hay pruebas de relación sexual violenta. Hay un material genético que coincide con el chico que mantuvo relaciones porque obviamente hubo un acto adentro, si fue consentido o no lo determinará la justicia. Con las pruebas que tenemos está sobrado de que no hubo ninguna fuerza”, continuó.

Protesta de familiares de acusados de la violación grupal en Palermo. Telam - Leo Vaca

La primera audiencia

En tanto, el abogado de la joven de 21 años aseguró, previo al inicio del debate oral, que existió “una participación necesaria de todos ellos”, ya que “sin el accionar de cada uno no se hubiera llegado el desenlace final”.

“Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación ”, afirmó ante la prensa el abogado querellante Hugo Figueroa, en el ingreso a los tribunales de Lavalle 1171, donde se lleva adelante el juicio a los seis acusados del “abuso sexual agravado”.

Los imputados -todos con prisión preventiva- son Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián “TH” Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24), quienes comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño.

Figueroa aseguró que para la querella “cada uno tuvo un rol preponderante” , en el que “hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios”.

Violación grupal en Palermo: el momento en que los panaderos forcejean con la víctima

“Consentimiento (de la víctima) no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los (exámenes) toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla”, aseguró.

Por último, señaló que fue “un año complejo” para la joven, quien “está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, con psicología, psiquiátrica”, ya que vivió “una situación que requiere de mucha asistencia y contención”.

El debate, que comenzó hoy, se extenderá por otras siete jornadas los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, a lo largo de los cuales se prevé la declaración de más de 30 testigos. El TOC 14 está integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación está en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.

Con información de la agencia Télam.

LA NACION