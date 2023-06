“¡Ay, hijo de p...!”. El grito de la conductora antes de que la chocara de frente una camioneta en el Camino de Altas Cumbres

escuchar

CÓRDOBA. “Me acuerdo de que cuando íbamos en camino Alejandra gritó ‘¡ay, hijo de puta!’. Yo levanté la mirada y vi un auto negro por un segundo y mi cabeza se nubló por completo. En la carretera no había autos, íbamos por nuestro carril, escuchando música, pero no tan fuerte, respetando la concentración de Alejandra”. Eso reveló Alexa, una de las dos adolescentes sobrevivientes del choque en el Camino de Altas Cumbres protagonizado por el exlegislador cordobés Oscar González, y en el que murió la conductora del Renault Sandero, Alejandra Bengoa. Se presume que González se cruzó de carril antes del impacto letal.

El choque ocurrió el 29 de octubre octubre pasado y González está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. El BMW X1 en el que se movía el entonces presidente provisional de la Legislatura había sido cedido por la Justicia y circulaba con una patente “melliza”.

Entrevista a Alexa, la adolescente que sobrevivió al choque en Altas Cumbres, Córdoba

Alexa, de 15 años, quedó parapléjica y su familia difundió una entrevista en el marco de una campaña para pedir justicia. La realizó el periodista Andy Ferreyra, elegido por la familia, pero no fue para ningún medio en particular. En su testimonio agregó: “No vi mucho porque fue muy rápido. Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más”. Contó que junto a Marina, su amiga e hija de Bengoa, iban atrás.

Recuerda que cuando se “despertó vio “mucha sangre”: “De repente desperté y ya no sentía nada, pensé que era el shock y que iba a recuperar la sensibilidad, pero luego fue muy difícil ver que en el hospital pasaba el tiempo y no recuperaba nada. Luego me dijeron que tenía la lesión medular”. Tiene esperanzas de volver a caminar.

Alexa dijo que estuvieron “una hora tiradas en el asfalto” hasta la llegada de las ambulancias. “Solo me dijeron que estaba ahí parado, nosotras estábamos agonizando y él estaba parado esperando a que lo recojan. Marina estaba despierta, ella gritaba de dolor y también su madre suplicaba que la ayuden”. La referencia es a González. “En ningún momento vino a verme”, añadió.

“Me encantaría hacer muchas cosas, quisiera correr, volver a caminar cerca del río, es tan precioso. Espero algún día volver a hacerlo. Extraño a mis compañeros, a las clases, extraño mucho a la escuela”, contó la adolescente, quien es colombiana. Subrayó que “hará todo lo posible” para que haya justicia.

Alejandra Bengoa La Capital (Mar del Plata)

Reclamo

También Laura Bengoa, hermana de Alejandra –que era docente y tenía 56 años– difundió una carta abierta a la comunidad porque la pareja de González, Cristina Vidal, se presenta como candidata a intendenta de Villa Dolores: “Es González. De eso no hay ninguna duda”, menciona.

Repasa que, “a las pocas horas de que González matara a mi hermana, dejara a mi sobrina en coma y luchando por su vida y a Alexa gravísima y con lesiones que al día de hoy no se han podido revertir, Cristina Vidal dijo textualmente en un audio que se viralizó y que le resulta imposible desmentir, ya que puede escucharse por diversos medios: ‘antes que nada quiero decirles que ayer fue un día maravilloso’. Con tales palabras se refería a ese sábado de terror y a las elecciones de la cooperativa Cemdo, en las que su lista, impulsada por González, había resultado ganadora. ¿Qué tipo de ser humano puede referirse a ese día como un día maravilloso?”.

También señala que en ese audio se la escucha decir que fue “una suerte que González viajara en ese auto, aunque ella se ‘lo quería quedar´' y que Dios lo había elegido para que sobreviviera”. Laura Bengoa subrayó que así “queda en evidencia su falta de empatía absoluta hacia las familias que en esas horas estábamos inmersas en el dolor” y que “también deja en evidencia la corrupción con la que se manejan, al pretender quedarse con algo que no le pertenece, tratándose de un auto judicializado, que de ninguna manera y por ninguna vía legal ella podría ‘quedarse’”.

El pedido de la mujer es contundente. “No voten a Vidal. Votar por Vidal es votar por González. Votar por Vidal es votar por alguien que se maneja de manera corrupta. Votar por Vidal es votar por una persona inhumana. Votar por Vidal es votar por alguien que ante la muerte causada por su pareja a una mujer de 56 años, viuda, madre de dos hijas de 14 y 19 años, se muestra feliz y celebra un triunfo político, incomprensible en medio de tanto dolor”.

