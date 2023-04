Berazategui: violento robo a un joven, pese a que no se había resistido

escuchar

Un joven se había acercado hasta la casa de un amigo, en el municipio de Berazategui, a acercarle unos shorts de fútbol. Fueron apenas unos pocos segundos. Cuando el hombre se disponía a regresar a su vehículo para retirarse del lugar, una banda de delincuentes lo atacó. La víctima no se resistió, pero así y todo algunos de los ladrones lo golpearon violentamente con puños y patadas.

El robo tuvo lugar en la noche del viernes, alrededor de las 21.30, y quedó registrado en una cámara de seguridad. Luciano se encontraba en la puerta de una vivienda ubicada en calles 15 y 102. Estaba terminando de cruzar algunas palabras con un amigo - que le hablaba desde atrás de las rejas de su inmueble - tras intercambiarse vestimenta deportiva cuando cuatro delincuentes lo sorprendieron cuando caminaban por la calle. “¡No, para!”, fue lo primero que atinó a gritar la víctima, asustada ante los violentos ladrones.

Berazategui: dejó que le robaran todo, pero igual lo atacaron a golpes

Uno de los asaltantes se dirigió directamente hacia él y comenzó a robarle todo lo que tenía encima. “Dame todo, dame todo”, lo apuraba al joven mientras le revisaba cada uno de los bolsillos e intentaba, sin resultado positivo, bajarle el cierre de la campera.

Cuando parecía que no había más que sustraerle a la víctima, algunos de los delincuentes comenzaron a golpear con brutalidad al joven que, como podía, usaba sus brazos para resguardarse del ataque mientras les gritaba “¡Pará!”. Hubo golpes de puño y patadas.

“Como había dos que estaban armados, no quise resistirme. Cuando me empiezan a pegar salí corriendo y ahí me di cuenta de que uno de los que tenía armas comenzó a seguirme”, relató la víctima en diálogo con TN. “Me dio miedo que me pegaran unos tiros por una campera”, reflexionó Luciano. Su amigo, en tanto, alcanzó a meterse adentro de la vivienda tras golpear con desesperación un portón interno para que quienes estaban adentro le abrieran la puerta.

Finalmente, los ladrones huyeron del lugar con el Renault Clio de la víctima que fue encontrado horas después abandonado en un barrio de la localidad de San Francisco Solano. “Lo usaron para robar otro auto. Vimos en otras imágenes que dos de los delincuentes se habían cambiado la ropa y se habían puesto nuestras camisetas de fútbol para robar. No lo podíamos creer”, agregó Luciano.

