Berisso: se quejaba de los perros de su vecino y tras una discusión los mató a cuchillazos

escuchar

Un atroz momento se vivió en la ciudad de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, cuando un hombre decidió acuchillar a los perros de un vecino tras una discusión donde el foco del problema eran los animales. El atacante mató a dos de los canes e hirió de gravedad a otro luego de que estos se abalanzaran sobre su cabra mientras paseaban por el barrio.

El hecho ocurrió en las últimas horas en Isla Paulino, cerca de la mencionada localidad bonaerense a seis kilómetros de La Plata. Allí, según consignó el medio 0221, la mayoría de los perros viven en estado de semilibertad y se crían prácticamente solos, pero ayudados o alimentados por algunos de los vecinos con quien desarrollan cierta afinidad.

Uno de estos ciudadanos es quien se encarga de tratar a un grupo de canes que suele ladrar a otros que viven con sus dueños particulares. En ese sentido, una persona que salió a pasear con su cabra quiso atravesar la cuadra donde estaba el grupo perros, cuando estos se fueron sobre él.

Uno de los perros acuchillados

Acto seguido, el hombre comenzó una fuerte discusión con quien los alimentaba, y le señaló que le había avisado que iba a pasar con su mascota para que oculte a los perros y que no haya ningún inconveniente, según indicó el mismo medio a raíz de la denuncia de la ONG Gestión Legal en Derecho Animal.

Sin embargo, la situación se descontroló cuando el hombre que paseaba a la cabra sacó un cuchillo de su bolsillo y le acertó tres puntazos a los perros en el abdomen y el cuello, lo que provocó que dos de ellos se desangren y mueran en el momento.

Tras ello se retiró del lugar y las mascotas fallecidas fueron llevadas para la necropsia en la veterinaria de Policía local, en tanto el otro que resultó vivo quedó internado con asistencia.

La ONG advirtió que llevaría el caso a juicio en base a los artículos contra la crueldad animal. “Personas con este tipo de conductas en la sociedad solo nos indican que cualquiera puede estar en riesgo. Los animales no tienen posibilidad de defenderse. Nos presentaremos como particular damnificados y haremos que este señor asuma las consecuencias por sus actos”, sostuvieron.

Ataque de dogos

La semana pasada se conoció un trágico caso en Córdoba donde dos dogos atacaron a una adolescente, quien falleció producto de las heridas.

La joven llamada Trinidad salió a pasear a sus perros por el barrio cuando fue abordada en la vía pública por los animales en la calle Bucarest al 4800, que se escaparon de una casa cuando sus dueños se encontraban de vacaciones.

Tras ser brutalmente mordida, la víctima fue derivada en grave estado e inconsciente al Hospital de Urgencias Municipal. Pese a los intentos médicos de mantenerla con vida, la joven falleció.

Córdoba: un dogo atacó a cuatro personas y lo mataron a palazos Shutterstock

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba informó que el dueño de los perros agresores fue imputado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. “Estaba de viaje. Lo único que puedo decir que le pido mil perdones a la familia porque no fue mi intención”, sostuvo el propietario de los animales en declaraciones al canal El Doce de Córdoba al llegar a su domicilio.

Los dogos también lastimaron a un hombre de 40 años, quien se encuentra fuera de peligro, que los acuchilló cuando los animales ingresaron a su propiedad e iban a herir a sus hijos. Noelia Ballesteros, la tía de la víctima fatal, dijo ante los medios: “Me da bronca. Esta gente tenía denuncias porque los perros salían, atacaban y no hicieron nada. Tuvo que pasar esto y la que perdí fui yo”, lamentó la mujer, y completó: “Ya no la tengo conmigo, me duele en el alma”.

LA NACION

Temas Berisso