Boqueteros concretaron un millonario golpe en una mutual que funciona como financiera

SANTA FE.- Un boquete en el techo de un galpón en horas de la madrugada, el conocimiento específico del funcionamiento de los sistemas de alarmas y del dinero que había quedado en la oficina para ser depositado al día siguiente, fueron elementos suficientes que emplearon quienes lograron sustraer 60 millones de pesos de la Asociación Mutual Unión Solidaria (Amus), más conocida comercialmente como Red Mutual, del local que ocupa en Urquiza 3026, del barrio Constituyente, en el macrocentro de esta capital.

El golpe fue descubierto ayer por la mañana, cuando los administrativos del negocio, que brinda servicios financieros y de asistencia mutual ingresaron al local y se encontraron con la caja fuerte violentada y el desorden provocado por los delincuentes.

Según los primeros datos de la investigación, el dinero sustraído correspondería exclusivamente a la recaudación de la entidad y no a fondos de terceros, como se especuló en un primer momento.

En tanto, fuentes próximas a los investigadores confiaron a LA NACION que los asaltantes utilizaron una obra en construcción lindera para acceder al techo de la mutual. Ello, como consecuencia de haberse constatado un portón forzado y huellas de barro que conducirían hacia una escalera.

Los rastros continuaban en dirección al techo del edificio, donde también se habrían encontrado huellas cerca de una puerta que fue forzada para ingresar.

Una vez dentro, los delincuentes habrían avanzado hasta una puerta ubicada en el sector posterior del inmueble. Tras forzarla, llegaron a las oficinas y a la zona de tesorería, donde se encontraba el dinero dentro de una caja fuerte.

Las mismas fuentes indicaron que el hecho habría ocurrido durante la noche del jueves o la madrugada de este viernes y quedó al descubierto esta mañana cuando al arribar al local, el personal advirtió una luz encendida al fondo de un pasillo y desorden en el primer piso, una situación que motivó el aviso al personal de mantenimiento.

El apoderado de la entidad, Diego Papaleo, se presentó en el establecimiento alrededor de las 8 y atendió los requerimientos policiales. Indicó que alrededor de 40 personas trabajaban en distintas oficinas de la mutual.

La causa quedó a cargo del fiscal Roberto Olcese, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quien dispuso preservar la obra en construcción vinculada con el posible ingreso y convocar a los peritos para avanzar con las tareas investigativas.

También se dispuso elevar las actuaciones a la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja para reconstruir la secuencia del robo y determinar quiénes participaron.

De acuerdo con la información recabada, la mutual cuenta con cobertura de seguro. Hasta el momento, no se informaron detenciones y continúan las diligencias para esclarecer el hecho, establecer el monto definitivo del dinero sustraído y determinar las circunstancias en las que se produjo el ingreso al edificio.

Alarma activada

Pero una de las cuestiones centrales de la investigación es el funcionamiento del sistema de alarma de la entidad.

Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que, según los datos preliminares, el dispositivo se activó cerca de las 4 del viernes y generó avisos al responsable del establecimiento.

Ante la activación, un móvil policial se acercó al lugar y verificó el exterior del edificio. En ese momento, los efectivos no detectaron movimientos ni irregularidades que permitieran advertir la presencia de intrusos.

Pero minutos después, cuando el personal policial abandonó la zona, volvió a activarse un sensor de movimiento ubicado en el interior de la mutual, en sectores del hall y del primer piso.

Lo que llama la atención es que la empresa encargada del monitoreo informó que el sensor se había activado y desactivado automáticamente, al parecer desde el mismo local.