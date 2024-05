Patricia Bullrich dio más detalles de la Ley Penal Juvenil que entrará al Congreso

Escuchar

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dio más detalles este viernes del proyecto de Ley Penal Juvenil que la administración libertaria de Javier Milei enviará al Congreso en breve para combatir el delito por parte de menores de edad. Adelantó que una vez sancionada, cada provincia deberá adaptarla a sus contextos. En tanto, también habló de una propuesta para modificar la Ley de Trata.

Bullrich encabezó con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, una conferencia de prensa para la inauguración de un módulo con el objetivo alojar más detenidos en la ciudad de Buenos Aires mientras se busca trasladarlos a una cárcel federal.

“El gobierno nacional está terminando un proyecto de Ley Penal Juvenil que pone cuál es la pena de imputabilidad. Y después establece una serie de medidas de ordenamiento de Código Penal de acuerdo al delito cometido. Va a entrar en una o dos semanas [al Congreso]”, adelantó la funcionaria.

Tras ello, indicó cómo se aplicaría en el resto del país si es sancionado: “Una vez que entre y sea parte del Código Penal, cada uno de los distritos lo va a adaptar a sus códigos procesales; deberán definir qué tipo de lugares de retención van a utilizar para los menores”.

En ese marco, Bullrich explicó que no todas las provincias tienen la misma situación, y que por esa razón cada una deberá definir dónde alojará a los menores que delinquen. “Tenemos provincias que tienen dos menores [delincuentes], entonces no podés hacer una gran estructura, hay otras [provincias] que tienen más”, sostuvo.

Además, habló de los cambios que propondrá en la Ley de Trata para con los menores de edad. Para eso, Bullrich puso como ejemplo aquellos casos en los que adultos fuerzan o pagan a adolescentes para cometer un delito. “Vamos a introducir un cambio para tomar como una forma de trata a los menores que son contratados o puestos con una pistola en la cabeza para salir a matar o delinquir. Porque el que llevó adelante la contratación de ese menor tiene tanta responsabilidad o más que el menor”, aseguró.

“Lo estamos viendo con extranjeros, que vienen con menores, o con organizaciones criminales. Esa interpretación va a ser muy importante para que los menores informen cuál fue la organización [que los contrató], agregó la funcionaria.

En otro tramo de la conferencia, Bullrich habló de la problemática de la cantidad de delincuentes prófugos que tiene el país. “Estamos en una estrategia de recuperación de prófugos, llegamos a una cifra de 10.000 prófugos, que deberían estar encerrados. Y cada día son más los que estamos recuperando para que no estén en las calles”, dijo.

Luego, introdujo el concepto de reiterancia: “Esta política de ir y buscar uno por uno los prófugos que tiene nuestro país, de generar una libertad a los ciudadanos y no para los delincuentes, ya entró al Congreso y la Ciudad trabaja en la misma dirección; es cambiar el concepto de reincidencia por el de reiterancia. La semana pasada entró el proyecto para que la reiterancia sea una realidad. Significa que al reiterar el delito le caen todas las consecuencias del primer y segundo delito. Por eso vamos a estar aumentando el número de detenidos”.

En ese sentido, junto con la Ley Penal Juvenil, los cambios en la Ley de Trata y la reincidencia, el Gobierno también presentó un proyecto de ley para combatir el crimen organizado. “Va para aquellas organizaciones violentas que toman territorio. Es una ley en la que tomamos a toda la organización, todos los que son parte, no importa en qué eslabón, van a tener la condena máxima”, advirtió.

Comisarías y alcaldías en la Ciudad

Tal como publicó LA NACION, el gobierno de la Ciudad avanzó para construir más comisarías y alcaldías en el distrito para combatir la superpoblación mientras todavía hayan trabas para trasladar a los presos al Servicio Penitenciario federal.

“Mientras la Ciudad no tiene autonomía completa, 2000 detenidos las comisarías [porteñas] es una cárcel completa. Pero no hay [cárceles]. Y tenemos muchas contradicciones de los jueces. Hemos presentado un escrito en la Corte. Un juez nos dice que hay 1800 plazas, el otro juez dice 1000, otro nos dice que hay dos camas, otro que no hay. Por eso preguntamos qué conducta tenemos que llevar adelante”, analizó Bullrich.

Queremos que se ordene el sistema, que es el que sabe cuántas plazas hay. También hay veces que convirtieron sistemas federales en provinciales. Por ejemplo en Salta nos dice que solo entran salteños, pero no, es una cárcel federal. Son temas que tenemos que ir arreglando”, aseguró luego.

Fue en ese marco que avaló la estrategia de la Ciudad para la construcción de alcaldías y la disposición de tobilleras electrónicas para los presos de menor riesgo, ya que funciona como una transición mientras el distrito consigue autonomía penal. “Nos ayuda mucho al proceso de ordenamiento. Estamos analizando todas las soluciones para complementar lo que hace la Ciudad para vaciar las comisarías. En Chaco el 50% de los presos están en comisarías, la Ciudad lo mismo, por la falta de sistematicidad en la construcción de cárceles”, indicó.

Para cerrar marcó: “Seguramente la planificación, por no saber cuándo se transferirá la Justicia, la tenemos que empezar a hacer ya para que no tengamos un stock de presos en comisarías de la Ciudad. Esa planificación puede ser compartida”.

