Cambiaban una goma pinchada y los arrolló una camioneta: tres muertos y dos heridos graves

SANTA FE.- Dos hermanos de 26 y 29 años y un amigo de ambos, de 27, murieron en el acto al ser arrollados por una camioneta mientras trabajaban en la banquina para intentar cambiar una rueda pinchada. Otros dos jóvenes, que se encontraban al costado del vehículo, también fueron embestidos por la camioneta y resultaron con heridas de gravedad que obligaron a su traslado al hospital de San Genaro.

El grave incidente vial se registró alrededor de las 22 del sábado en la Ruta Provincial 65, entre las localidades de Estación Díaz y Monje, departamento San Jerónimo, 107 kilómetros al sudeste de la capital provincial.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Franco y Agustín Colman, de 26 y 29 años, respectivamente, oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez, radicado en Barrancas.

Según publicó el sitio web InfoMasNoticias, el auto en el que viajaban las víctimas, marca Renault, se detuvo en la banquina por una pinchadura. Minutos después, sus ocupantes iniciaron la tarea de sustituirla; cuando se encontraban en esa tarea, apareció una camioneta Ford Ranger a alta velocidad.

El conductor —único ocupante del rodado—, por causas que se procuran determinar, no reparó en las personas que se encontraban al costado de la carretera y las atropelló.

Mientras los hermanos Colman y Suárez fallecieron en el acto, los demás involucrados fueron trasladados al Servicio de Atención Médica a la Comunidad (Samco) de San Genaro, ubicado en la zona, para recibir atención médica por diversas lesiones.

Los facultativos informaron que uno de los heridos presenta una fractura en un miembro inferior. Tanto él como su compañero, que no fueron identificados por la policía, permanecen internados.

En el lugar trabajó un grupo de efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, del Comando Radioeléctrico de San Genaro, de la Guardia Provincial y de la Policía de Investigaciones, además de un médico criminalístico.

Como consecuencia de la tragedia, el tramo de la RP 65 estuvo interrumpido al tránsito hasta la medianoche.

Durante este domingo, por disposición judicial, se realizaron diligencias en el lugar del accidente con el propósito de establecer las circunstancias en que se produjo la colisión.

Según trascendió, este lunes la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) del Departamento San Martín dispondrá medidas al conductor de la camioneta que protagonizó el accidente y peritajes sobre el vehículo.