"Hay testigos que están aterrorizados. Yo, por las dudas, no me voy a suicidar", aclaró el abogado Leandro Aparicio, que representa a la familia de Facundo Astudillo Castro y aseguró, tal como lo hizo en las últimas horas la madre del joven desaparecido, Cristina, que mañana se sabrá si los restos analizados se corresponden con Facundo, de 23 años.

"Lo más grave, aparte de toda esta basura, es el trato a los testigos, que fuimos a ver al gobernador [Axel Kicillof] y no sabía nada. Nos meten cámaras en el inodoro y este salame (Kicillof) no sabe cómo escuchar las frecuencias policiales", opinó el letrado en declaraciones a Futurock.fm.

"Mañana se va a decir si es o no es Facundo, nada más. Nosotros tenemos información del cuerpo, lo que nuestra perito nos dijo. Nuestra perito nos dijo que no fue suicidio ni accidente", reveló el abogado, negando que ya haya aún una resolución sobre la identidad del cuerpo hallado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri y sometido a pericias la semana pasada. "No es la primera vez que le faltan el respeto a Cristina", criticó Aparicio.

El abogado destacó que "la incorporación de dos fiscales es lo más positivo de todo lo que fuimos a hacer a Buenos Aires" y agregó que "Cristina salió decepcionada de la reunión con Kicillof, no así con Alberto Fernández", concluyó Aparicio.

En diálogo con radio Rivadavia, el abogado agregó que, de acuerdo con lo reconstruido en la causa, al joven lo mataron "el mismo día" que desapareció y señaló que hay dos testigos que lo vieron tendido en la ruta 3. "Hay dos personas que dicen que estaba tirado en la ruta nacional, nadie se pone a tomar sol en una ruta, eso dicen los testigos que llaman a otra persona que llama al destacamento. Facundo estaba ahí o muerto o tirado inconsciente en la ruta después de que los que lo agarraron, le pegaron y no sé si le siguieron pegando, no lo sé, pero ya tenemos el dato de que lo desapareció la policía de la provincia", dijo Aparicio.

La desaparición de Astudillo Castro

Facundo Astudilo Castro fue visto por última vez el 30 de abril cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial cuyos efectivos ahora están siendo investigados.

Para la querella, el joven fue desaparecido entre las localidades de Mayor Buratovich y Teniente Origone. Precisamente, fue en el destacamento policial de Origone donde los investigadores hallaron un presunto amuleto de la suerte que llevaba el joven en su poder en un basural junto a una celda abandonada. El fiscal, en tanto, apunta a un accidente.