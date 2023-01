Caso Báez Sosa: “Institución de bien”, la aclaración del club en el que jugaron algunos de los acusados

escuchar

Tras el revuelo generado por los dichos del fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate (CNAZ), donde jugaban algunos de los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, en los que defendió a los imputados, la institución salió a despegarse de los dichos y afirmó que ya no forman parte de la comunidad.

“Lamentablemente peleas hay, hubo y van a seguir habiendo. Fue un accidente. Decir que estos chicos forman un grupo que fue a matar es una payasada total”, dijo hace dos días el fundador del CNAZ, Bernardo Ditges, en diálogo con Radio con Vos.

Sus dichos generaron el repudio generalizado y esto derivó en un comunicado emitido esta tarde por la Comisión Directiva del CNAZ.

“Como Institución somos totalmente ajenos a los hechos acontecidos en la ciudad de Villa Gesell”, dice el primer párrafo y agrega: “Que no es real que las 10 personas imputadas fueran socios y practicaran algún deporte en el club, solo tres de los mencionados eran socios y al día de la fecha ninguno lo es. (Se fueron por decisiones personales de los asociados)”.

Desde el CNAZ sumaron: “El club como institución de bien hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas, sea en los medios o en redes sociales, tienen relación ni el aval del CNAZ”.

“Ponemos en conocimiento como lo hicimos desde el inicio de todo esto que el único autorizado a responder o aclarar cuestiones de nuestra Institución, es nuestro apoderado, el Dr. Marcelo Urra”, sumaron en el documento titulado “Único Comunicado” y remarcan: “Nuestra Institución rechaza, repudia, condena enfática y terminantemente todo hecho de violencia”.

Recién en el párrafo final se dirigen a la familia Báez Sosa y cierran: “Para finalizar hacemos saber de nuestras condolencias, el más sincero y respetuoso saludo tanto a la familia de Fernando, como así también a todas las demás familias y personas que están atravesando por uno de los momentos más difíciles de sus vidas”.

Los dichos del fundador que fueron repudiados

Bernardo Ditges había asegurado: “No salían a atacar, no son perros. Se pelaban. Hay gente que se pelea más y otra que se pelea menos. No son personas que salían a atacar”.

Además, el referente del club, que aseguró que jugó al rugby con algunos de los acusados y que es amigo de sus familias, señaló a quienes fueron testigos del crimen y no intervinieron.

“Todos los que estaban filmando y tienen las evidencias son partícipes también. En vez de estar con la camarita divirtiéndose viendo cómo lo estaban matando, tendrían que haber dejado la camarita y parar la pelea”, opinó.

Al respecto, Ditges apuntó contra uno de los custodios del boliche “Le Brique” que declaró en el juicio: “Había un patovica que se largó a llorar en el juicio. ¿Un tipo de dos metros no se puede meter a separar?”

Por último, el hombre aclaró que “se tiene que condenar a los culpables, pero como cualquier juicio. Tiene que ser condenado por el juez, los testigos y no por la parte mediática”.

“No son asesinos. Mataron a una persona y tienen que pagar. No fueron los ocho”, concluyó.

LA NACION

Temas Fernando Báez Sosa