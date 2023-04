Colectivero asesinado: una testigo contradijo un detalle en las versiones de Kicillof y Berni sobre el crimen

escuchar

Una testigo del asesinato de Daniel Barrientos reveló detalles del momento en el que los delincuentes sorprendieron al colectivero el lunes por la madrugada y contradijo las versiones que el gobernador Axel Kicillof y el ministro Sergio Berni insistieron en instalar en los últimos días al sembrar suspicacias respecto a la forma en la que ocurrió el hecho.

Yamila (27), mujer y madre de una niña, recordó estar “sentada en el primer asiento doble, el que se encuentra del lado derecho del chofer y cerca de la ventanilla” segundos antes de la tragedia. “Los ladrones pararon el colectivo como dos pasajeros comunes y corrientes y se subieron. Ningún auto se cruzó delante, para nada”, dijo en TN. Así, refutó uno de los elementos expuestos por el gobierno bonaerense.

Según su relató, una vez arriba del vehículo, uno de los sujetos la “encañonó” a ella y a su hija mientras el cómplice le apuntaba hacia Barrientos. “Mi hija estaba al lado mío y presenció todo lo que pasó. Esos 12 segundos que se sintieron eternos”, lamentó la joven. “Intenté no mirar al delincuente a los ojos por miedo a que me disparara. Lo único que hizo entonces fue arrancarme la mochila de la mano, con el celular adentro”, prosiguió.

El ministro Sergio Berni junto al gobernador Axel Kicillof Prensa PBA

La mujer aclaró que, mientras todo esto ocurría, ninguno de los delincuentes mediaba palabra. Asimismo, enfatizó en que Barrientos jamás ofreció resistencia.

“Mientras le apuntaban al colectivero, vi como él decidió inclinarse hacia el lado de la ventanilla. Yo creo que era para agarrar el celular o la billetera. Al mismo tiempo, al policía de la Ciudad que estaba con nosotros le pedían sus pertenencias, a lo que el contestaba ‘no, no, pará’. Ahí fue cuando le dispararon al colectivero. El tiro impactó a la altura del abdomen, del tórax”, profundizó.

Y agregó: “Después de haber matado al chofer, los delincuentes retrocedieron y bajaron del colectivo. Yo estaba paralizada. No podía escuchar nada. Ellos se fueron corriendo por una calle estrecha e inmediatamente salieron los vecinos a ver qué pasaba. Una mujer me contó que pudo visualizarlos al momento de subir un auto que los esperaba y gritar ‘dale, dale, arrancá'. Nosotros llamamos a Emergencias. La ambulancia tardó como 40 o 50 minutos en llegar”.

El tiroteo y la fuga de los asesinos del colectivero en Virrey del Pino

Cuando logró salir del estado de shock, la pasajera aseguró que pudo comunicarse con sus seres queridos: “Llamé a mi mamá y le dije ‘mami, vení que mataron al chofer’. Al lugar llegaron ella y mi marido. Les dejé en claro que no quería salir más de mi casa y que tenía ganas de irme del país”.

Al final, la mujer lanzó fuertes críticas a la falta de atención de su caso por parte de las autoridades. “No tengo custodia. No me llamó ni un psicólogo. Nadie se preocupó. No nos dieron contención ni vigilancia. Se nota que no somos Berni o un policía”, criticó.

LA NACION